Πώς είναι να διανυκτερεύσεις στα ιστορικά κολέγια της Οξφόρδης - Μια εμπειρία ζωής από μέσα

Θα θέλατε να γνωρίσετε πώς είναι στην πραγματικότητα από μέσα τα ιστορικά κολέγια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης; Κατά τη διάρκεια των διακοπών, οι επισκέπτες μπορούν να διανυκτερεύσουν εκεί. Ένας πρώην φοιτητής, λοιπόν, επιστρέφει εκεί και περιγράφει την εμπειρία του, την οποία καταγράφει το BBC:



Χτυπούν οι καμπάνες του κολεγίου. Ένα σμήνος από ψαρόνια πετάει μακριά στο σκοτάδι και μένω μόνος σε μια ήσυχη πλατεία με αρχαία γοτθικά κτίρια. Η φασαρία του κέντρου της πόλης βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά, κρυμμένη πίσω από τους διάσημους πύργους, τους πυργίσκους και τις διακοσμητικές στέγες της Οξφόρδης. Είναι ένα ομιχλώδες απόγευμα σε μια από τις μεσαιωνικές αυλές του πανεπιστημίου και ετοιμάζομαι να περάσω τη νύχτα στο δωμάτιό μου.



Είμαι ενθουσιασμένος μετά τη βόλτα μου κάτω από τις μεγαλοπρεπείς πέτρινες καμάρες της πύλης του κολεγίου, σαν να ανήκω εκεί. Η είσοδος χτίστηκε αμέσως μετά τον Πόλεμο των Ρόδων, κατά τη βασιλεία του Ερρίκου VII και έχω ειδική πρόσβαση.



Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών διακοπών, που διαρκούν 28 εβδομάδες – περισσότερο από το μισό του έτους, χάρη στα σύντομα, οκτάμηνα εξάμηνα της Οξφόρδης – πολλά από τα 39 κολέγια ανοίγουν όλο και περισσότερο τα δωμάτια των φοιτητών σε επισκέπτες που διανυκτερεύουν. Η βασική διαμονή με πρωινό κυμαίνεται από μοντέρνα κτίρια και ανακαινισμένα βικτοριανά αρχοντικά έως, το καλύτερο από όλα, δωμάτια που βρίσκονται στις αρχαίες πλατείες, που ονομάζονται «quads».

Αυτά τα κλειστά ακαδημαϊκά κελιά είναι συνήθως κρυμμένα πίσω από επιβλητικούς τοίχους κολλεγίων και η διαμονή σε αυτά προσφέρει μια γεύση από τη φοιτητική ζωή της Οξφόρδης που οι ξεναγήσεις ή τα ανοιχτά λεωφορεία δεν μπορούν ποτέ να προσφέρουν.

Μένω στο Brasenose. Ιδρύθηκε το 1509 από έναν μέλος του Μυστικού Συμβουλίου και τον επίσκοπο του Λίνκολν και είναι ένα από τα ομορφότερα και πιο κεντρικά κολέγια της Οξφόρδης. Με την ιδιωτική μου φοιτητική κάρτα-κλειδί, μπορώ να ανοίξω τις τεράστιες ξύλινες πύλες του και να εξερευνήσω τις έρημες πλακόστρωτες αυλές, τους ιδιωτικούς κήπους και τις προσόψεις με τα γλυπτά. Και έχω τα δικά μου δωμάτια, στη Σκάλα Ένα στο Old Quad.



Οι επισκέπτες μπορούν να περιπλανηθούν στους κήπους του κολεγίου την αυγή, να πάρουν το πρωινό τους κάτω από επιχρυσωμένα πορτρέτα σε ξύλινη τραπεζαρία, να εξερευνήσουν αναγνωστήρια κρυμμένα σε κρυφές αυλές, να εντοπίσουν σκαλισμένα πρόσωπα που ρίχνουν νερό σε πέτρινα κανάλια και να ανέβουν στενές σπειροειδείς σκάλες σε ατμοσφαιρικές βιβλιοθήκες που χρονολογούνται εδώ και εκατοντάδες χρόνια.



Βρίσκω δικαιολογίες για να πηγαινοέρχομαι όλη την ημέρα, μπαίνοντας στο Brasenose από την πύλη του που ανοίγει ακριβώς στην ιστορική High Street της Οξφόρδης ή βγαίνοντας δίπλα στην εμβληματική Radcliffe Camera, μέρος του κεντρικού συγκροτήματος της Bodleian Library. Νιώθω μια περίεργη συγκίνηση να βλέπω τα βλέμματα των άλλων τουριστών πάνω μου. Ίσως νομίζουν ότι είμαι φοιτητής – ή, στην ηλικία μου, ακόμη και καθηγητής.



Το πέρασμα από τις πύλες του κολεγίου μου φέρνει αναμνήσεις. Πριν από μισή ζωή, ήμουν πράγματι φοιτητής στο Οξφόρδη. Έφτασα εδώ από το χωριό μου, ως ένας προπτυχιακός φοιτητής στο Queen's College, δίπλα στο Brasenose, έχοντας τα μάτια μου ορθάνοιχτα σε αυτό το παράξενο περιβάλλον με τα αριστοκρατικά προνόμια και τις στολές. Νιώθοντας πάντα ξένος, η φοιτητική μου ζωή δεν ήταν απόλυτα ευτυχισμένη. Η επιστροφή μου ως επισκέπτης σε ένα B&B μου επιτρέπει να ξαναζήσω το παρελθόν.

Αλλά οι εμπειρίες που σχεδόν δεν πρόσεχα ως φοιτητής γίνονται χαρές τώρα που είμαι επισκέπτης. Το φυλάκιο του κολεγίου εξακολουθεί να είναι θεσμός στην Οξφόρδη, με πορτιέρηδες που φορούν στολή και παρέχουν ασφάλεια, πληροφορίες και υποστήριξη στους φοιτητές. Θυμάμαι πως οι πορτιέρηδες του Queen's College ήταν σαν μέλη της οικογένειάς μου, ταξινομώντας την αλληλογραφία μου, μεταφέροντας μηνύματα και ελέγχοντας αν ένας αδαής έφηβος μακριά από το σπίτι του τα κατάφερνε. Σήμερα με υποδέχονται ως επισκέπτη, δίνοντάς μου περισσότερες συμβουλές από έναν κορυφαίο θυρωρό ξενοδοχείου.



Οι ονειρεμένες καμάρες της Οξφόρδης ήταν πάντα μαγικές από έξω, αλλά κάτω από αυτές, ο κόσμος της Μέσης Γης με τα απόκρυφα κολέγια, τις μυστηριώδεις παραδόσεις και τις αρχαίες ιδιωτικές ζωές, είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο να διεισδύσει κανείς.



Δεν υπάρχει κεντρικός πανεπιστημιακός χώρος. Τα ακαδημαϊκά και θρησκευτικά ιδρύματα της Οξφόρδης έχουν εξελιχθεί από τον 13ο αιώνα σε ξεχωριστά, πλούσια και έντονα ανεξάρτητα κολέγια που είναι διασκορπισμένα σε όλη την πόλη. Κάθε ένα έχει τα δικά του ψηλά πέτρινα τείχη και επιβλητικές πύλες, που περικλείουν ιδιωτικά μίνι βασίλεια με κήπους, τραπεζαρίες, παρεκκλήσια, βιβλιοθήκες και ιστορικά φοιτητικά δωμάτια. Έχουν επίσης τους δικούς τους απρόβλεπτους κανόνες και ώρες λειτουργίας. Οι τουρίστες συνηθίζουν γρήγορα να βλέπουν πινακίδες «κλειστό για επισκέπτες» στις πύλες των κολεγίων, παίρνοντας μόνο μια γεύση από τις καλυμμένες με κισσό αυλές με αρχαία γλυπτά, πριν τους απομακρύνουν οι θυρωροί.

Γι' αυτό είναι τόσο ευχάριστο να μένεις σε ένα κολέγιο: δεν είναι μόνο προσιτό και βολικό, αλλά είναι και ένα εισιτήριο για τον προστατευμένο εσωτερικό κόσμο της Οξφόρδης.

Το δωμάτιό μου έχει θέα σε ένα ορθογώνιο κτίριο καλυμμένο με αναρριχώμενα φυτά, στο οποίο ξεχωρίζει ένα γιγαντιαίο διακοσμητικό ηλιακό ρολόι τοίχου από το 1719. Για να φτάσετε εκεί, πρέπει να περάσετε από μια άλλη πέτρινη αψίδα και μια περίεργη σειρά από κλειδωμένες ξύλινες πόρτες.

Πώς να μείνετε σε ένα κολέγιο της Οξφόρδης

Ο ευκολότερος τρόπος για να κλείσετε δωμάτια για φοιτητές είναι μέσω του ανεξάρτητου ιστότοπου UniversityRooms.com, αλλά αν απευθυνθείτε στα κολέγια, θα έχετε μεγαλύτερο έλεγχο στην επιλογή του δωματίου. Αν και υπάρχουν πολλά μονόκλινα δωμάτια με κοινόχρηστα μπάνια σε μοντέρνα κτίρια στα προάστια, προτιμήστε ένα δίκλινο δωμάτιο με ιδιωτικό μπάνιο σε ένα από τα παλαιότερα κολέγια του κέντρου. Μερικές από τις καλύτερες επιλογές είναι στο Brasenose, το Queen's ή το Christ Church.



Οι τιμές ποικίλλουν σημαντικά, αλλά τα δίκλινα δωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο κοστίζουν από 100 έως 175 λίρες (136-238 δολάρια) ανά διανυκτέρευση.



Ορισμένα δωμάτια είναι διαθέσιμα όλο τον χρόνο, αλλά τα καλύτερα είναι ελεύθερα μόνο στις διακοπές. Κάντε κράτηση το καλοκαίρι για να απολαύσετε τους κήπους και τα λιβάδια στο απόγειό τους, αν και τα πιο ήσυχα, βρεγμένα λιθόστρωτα δρομάκια του χειμώνα προσφέρουν μια ξεχωριστή γοτθική γοητεία.



Στο εσωτερικό υπάρχει μια γιγαντιαία ξύλινη δοκός στην οροφή, ανώμαλα πατώματα, βαμμένες πόρτες ντουλαπιών στους τοίχους και ένα διπλό κρεβάτι. Πέρα από την κρεβατοκάμαρα βρίσκεται ένα μακρύ, στενό, άδειο δωμάτιο ασαφούς χρήσης – μια αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα χαρακτηριστική της Οξφόρδης. Το ντους του μπάνιου λειτουργεί αρκετά καλά, αν και η χαμηλή, κεκλιμένη οροφή με αναγκάζει να σκύβω και η κουρτίνα πρέπει να είναι κλειστή, καθώς βλέπει κατευθείαν στην Brasenose Lane, που είναι γεμάτη με ανθρώπους που κυκλοφορούν με ποδήλατα.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ικανοποιούσε κάποιον που αναζητά τις πολυτέλειες ενός ξενοδοχείου. Δεν υπάρχει υπηρεσία δωματίου, μίνι μπαρ ή μαξιλάρια από φίνα βαμβακερά υφάσματα. Αλλά αν θέλετε να πάρετε μια γεύση από την φοιτητική ζωή στην Οξφόρδη, το δωμάτιο είναι ιδανικό. Και με 115 λίρες (156 δολάρια) – λιγότερο από το μισό της τιμής των περισσότερων ξενοδοχείων στο κέντρο – προσφέρει επίσης εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.

Σε δύο ημέρες, εξερευνώ πλήρως το κολέγιο. Βρίσκω μια παλιά ξύλινη πόρτα που ανοίγει με μια δυνατή ώθηση και ένα δυνατό τρίξιμο, αποκαλύπτοντας μια εντυπωσιακή, περίτεχνη εκκλησία που εγκαινιάστηκε το 1666. Η θολωτή ξύλινη και γύψινη οροφή της εκκλησίας, οι γεωργιανοί πολυέλαιοι και τα λεπτεπίλεπτα βικτοριανά βιτρώ φαίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακά επειδή δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί. Εκτός από μερικούς μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές που περνούν περιστασιακά, κρατώντας στο χέρι τους στοίβες βιβλίων, νιώθω σαν να έχω το κολέγιο όλο για μένα. Όταν ήμουν φοιτητής, έτρεχα όπως αυτοί, ανησυχώντας για την επόμενη εργασία μου, αλλά χωρίς να εκτιμώ το μαγικό περιβάλλον που με περιβάλλει. Ως επισκέπτης, έχω επιτέλους χρόνο να χαλαρώσω.

Πολλά κολέγια σερβίρουν πρωινό στις τραπεζαρίες τους. Στο New College, οι επισκέπτες γευματίζουν στη μεσαιωνική αίθουσα, την παλαιότερη τόσο στην Οξφόρδη όσο και στο Κέιμπριτζ, ενώ η Μεγάλη Αίθουσα Tudor του Christ Church College σερβίρει ευρωπαϊκό ή μαγειρεμένο πρωινό σε μια τεράστια τραπεζαρία που ενέπνευσε τον Χάρι Πότερ. Δυστυχώς, τα πρωινά του Brasenose δεν ήταν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της διαμονής μου, αλλά μια ματιά στην τραπεζαρία αποκάλυψε έναν άλλο θησαυρό με ξύλινη επένδυση που μου ξύπνησε αναμνήσεις από φθηνά τηγανητά γεύματα που έτρωγα κάτω από ελαιογραφίες στο Queen's College.



Εκτιμώ την απομόνωση του κολεγίου πολύ περισσότερο από ό,τι όταν ήμουν έφηβος. Τότε, αναρωτιόμουν γιατί δεν υπήρχαν μπαρ που να μένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και ροκ μπάντες που να παίζουν ζωντανή μουσική. Η αυστηρή ιδιωτικότητα δεν έχει να κάνει με σνομπισμό, αλλά με προστασία. Η Οξφόρδη έχει εκπαιδεύσει 12 βασιλιάδες, 47 νικητές του βραβείου Νόμπελ, 25 Βρετανούς πρωθυπουργούς, 28 ξένους προέδρους και πρωθυπουργούς, επτά αγίους και έναν πάπα. Επτά από τους τελευταίους 11 Βρετανούς πρωθυπουργούς είναι απόφοιτοι της Οξφόρδης.

Τα κολέγια δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλειά τους έναντι του δικαιώματος των τουριστών να περιφέρονται ελεύθερα και να βγάζουν selfie. Καθώς έφευγα από το Brasenose και έκλεινα την επιβλητική πύλη για τελευταία φορά, παραδέχτηκα ότι αυτό είναι που κάνει την εμπειρία της διαμονής μέσα στα τείχη τους να νιώθεις ακόμα πιο ξεχωριστός».