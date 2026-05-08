Πώς είναι να ζεις με 25 εαυτούς - Συγκλονιστική εξομολόγηση για τη Διασχιστική Διαταραχή Ταυτότητας

Κάποιες φορές «ξυπνά» και δεν θυμάται τι έκανε λίγα λεπτά πριν. Άλλες φορές κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέφτη και βλέπει διαφορετικά ρούχα, διαφορετικό μακιγιάζ ή τσεκάρει το κινητό της και βλέπει μηνύματα που δεν θυμάται να έστειλε ποτέ. Και υπάρχουν μέρες που μέσα στο ίδιο σώμα «ζει» μια 6χρονη που λατρεύει το Πάσχα, μια 19χρονη γεμάτη αυτοπεποίθηση και δεκάδες ακόμη προσωπικότητες που εμφανίζονται απροειδοποίητα.

Η Μπο Χούπερ ζει με Διασχιστική Διαταραχή Ταυτότητας (DID), μια από τις πιο παρεξηγημένες ψυχικές διαταραχές στον κόσμο. Στα 19 της διαγνώστηκε με τη νόσο που την κάνει να αλλάζει έως και 10 προσωπικότητες μέσα σε μία ημέρα, χάνοντας συχνά κομμάτια της μνήμης και του χρόνου της.

Η νεαρή γυναίκα μίλησε ανοιχτά για το πώς είναι να μοιράζεσαι τη ζωή σου με 25 διαφορετικούς εαυτούς - και γιατί η πραγματικότητα απέχει πολύ από όσα δείχνουν οι ταινίες και τα social media.

«Είναι σαν να χάνεις ξαφνικά τη συνείδησή σου και όταν επιστρέφεις να φοράς άλλα ρούχα, να έχεις άλλο μακιγιάζ ή να μην θυμάσαι τι έχει συμβεί». Με αυτά τα λόγια η Μπο Χούπερ περιγράφει πώς είναι να ζει με την ψυχική διαταραχή που την κάνει να «μοιράζεται» το ίδιο σώμα με δεκάδες διαφορετικές προσωπικότητες.

Η νεαρή γυναίκα στη συνέντευξή της στη σειρά Honesty Box του LADbible μίλησε ανοιχτά για το πώς είναι να μοιράζεσαι τη ζωή σου με 25 διαφορετικά «alter», όπως αποκαλούνται οι ξεχωριστές προσωπικότητες της διαταραχής.

Άλλες είναι παιδιά. Άλλες έφηβες. Άλλες πιο κοινωνικές, πιο δυναμικές ή πιο φοβισμένες. Κάποιες κουβαλούν τραύματα που η ίδια δεν αντέχει να αντιμετωπίσει.

Και κάπως έτσι, η καθημερινότητά της μοιάζει με μια ζωή που δεν σταματά ποτέ να αλλάζει πρόσωπα.

«Ξυπνάς και νιώθεις ότι λείπει χρόνος από τη ζωή σου»

Η Μπο περιγράφει το «switch», δηλαδή τη μετάβαση από τη μία προσωπικότητα στην άλλη, σαν ένα ξαφνικό blackout.

«Είναι σαν να λιποθυμάς. Σαν να χάνεις τη συνείδησή σου. Μόνο που αντί να πέσεις κάτω, συνεχίζεις να περπατάς και να κάνεις πράγματα που αργότερα δεν θυμάσαι», λέει.

Η επιστροφή στην πραγματικότητα, όπως εξηγεί, είναι πολλές φορές σοκαριστική.

«Είναι τρομακτικό να επιστρέφεις και να συνειδητοποιείς ότι φοράς άλλα ρούχα ή ότι κάποιος έβαλε μακιγιάζ και δεν θυμάσαι τίποτα. Χρειάζεται χρόνος για να μάθεις να αναγνωρίζεις τα σημάδια».

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η Διασχιστική Διαταραχή Ταυτότητας είναι μια ψυχική διαταραχή κατά την οποία ένα άτομο εμφανίζει δύο ή περισσότερες ξεχωριστές προσωπικότητες, οι οποίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η κατάσταση αυτή συχνά συνδέεται με σοβαρά τραύματα και συνοδεύεται από απώλεια μνήμης, μετατραυματικό στρες και αποσυνδετικά επεισόδια.

Η 6χρονη που λατρεύει το Πάσχα και η 19χρονη που δεν φοβάται τίποτα

Η Μπο υπολογίζει ότι έχει περίπου 25 έως 30 διαφορετικές προσωπικότητες, αν και - όπως λέει - αυτό είναι κάτι που ακόμη εξερευνά μέσα από τη θεραπεία.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η Λέιλα, ένα εξάχρονο κορίτσι που «μένει για πάντα έξι ετών».

«Λατρεύει το Πάσχα, τα αθώα πράγματα και είναι σαν η προσωποποίηση της παιδικότητας», εξηγεί.

Στην άλλη άκρη βρίσκεται η 19χρονη Τρέισι.

«Είναι η ενσάρκωση της αυτοπεποίθησης. Είναι αυτή που θέλει να διασκεδάσει, να κοινωνικοποιηθεί και να αφεθεί ελεύθερη, γιατί εγώ είμαι πολύ ντροπαλή».

Όπως λέει, κάθε προσωπικότητα φαίνεται να έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο: άλλες προστατεύουν, άλλες διαχειρίζονται το άγχος, άλλες αναλαμβάνουν κοινωνικές καταστάσεις που η ίδια δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει.

Η πιο σκοτεινή προσωπικότητα: «Προσπαθούσε να με ρίξει από γέφυρα»

Ανάμεσα στις δεκάδες προσωπικότητες που βιώνει, υπάρχει μία που η ίδια αποκαλεί «persecutor alter» - μια προσωπικότητα που στο παρελθόν επιχειρούσε να την βλάψει.

Η Μπο θυμάται πως όταν ήταν έφηβη, αυτή η πλευρά της προσπαθούσε επανειλημμένα να τη σπρώξει στην αυτοκαταστροφή.

«Προσπαθούσε να πηδήξει από γέφυρες. Οι φίλοι μου με κρατούσαν γιατί εκείνη πάλευε να περάσει τα κάγκελα και να πέσει», περιγράφει.

Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη προσωπικότητα γεννήθηκε μέσα από φόβο και τραύμα.

«Δεν αντέχει το γεγονός ότι μοιράζεται το ίδιο σώμα μαζί μου. Όταν ήμασταν έφηβες, ξεσπούσε πάνω μου. Τώρα όμως έχει ηρεμήσει».

«Δεν είμαστε δολοφόνοι και δεν το κάνουμε για το TikTok»

Η Μπο μιλά ανοιχτά για τις παρεξηγήσεις γύρω από τη διαταραχή της και λέει πως οι πιο επικίνδυνοι μύθοι είναι δύο: ότι οι άνθρωποι με DID είναι βίαιοι και ότι «προσποιούνται» για τα social media.

«Ο κόσμος πιστεύει ότι είμαστε επικίνδυνοι ή δολοφόνοι. Ότι θα σας επιτεθούμε με ένα τσεκούρι», λέει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απαντά και σε όσους θεωρούν πως τέτοιες διαγνώσεις είναι «μόδα του TikTok».

«Διαγνώστηκα πριν υπάρξει το TikTok. Οι άνθρωποι δεν προσποιούνται απαραίτητα. Πολλοί προσπαθούν απλώς να καταλάβουν τι τους συμβαίνει».

Η ίδια πιστεύει ότι οι ψυχικές διαταραχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με προκατάληψη, ειδικά όταν δεν είναι εύκολα κατανοητές από τους άλλους.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής της: όχι μόνο να ζει με 25 διαφορετικές προσωπικότητες, αλλά να προσπαθεί καθημερινά να εξηγήσει στον κόσμο ότι πίσω από αυτές υπάρχει ένας άνθρωπος που παλεύει να παραμείνει ο εαυτός του.