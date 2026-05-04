Πώς είναι να ζεις σε πολυκατοικία-παγκόσμιο μνημείο; Η τελευταία ένοικος του Casa Mila αποκαλύπτεται

Πώς είναι να ζει κανείς σε μια από τις -ομολογουμένως- πιο παράξενες πολυκατοικίες του κόσμου, ένα αστικό κτίριο που αποτελεί ταυτόχρονα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO;

Ο λόγος για το Casa Mila (ή σπίτι της οικογένειας Μιλά) στη Βαρκελώνη, ένα αριστούργημα του σπουδαίου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί και από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της ισπανικής μητρόπολης.

Πρόκειται για το τελευταίο αστικό έργο του Γκαουντί, προτού αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην Σαγράδα Φαμίλια, η οποία φέτος έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Στο ιστορικό κτίριο αυτό, που μετράει πάνω από έναν αιώνα ζωής, η Άνα Βιλαντομιού είναι σήμερα η τελευταία ένοικος αλλά και η τελευταία ένοικος σε οποιοδήποτε από τα αρχιτεκτονικά έργα του Γκαουντί.

Μιλώντας στον Guardian, η 70χρονη Άνα, συγγραφέας, μοιράζεται την εμπειρία κατοίκησης σε ένα κτίριο σχεδιασμένο από έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχιτέκτονες στην παγκόσμια ιστορία, σε έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους της Βαρκελώνης, αλλά με ένα «εξωφρενικά» χαμηλό ενοίκιο και το δικαίωμα να ζήσει εκεί ισοβίως. Αλλά και σε ένα κτίριο που δέχεται περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο.

«Δεν βγάζω τα σκουπίδια με τις πιτζάμες»

«Έχω συνηθίσει όλους τους επισκέπτες. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά είναι το σπίτι μου και είναι εδώ και σχεδόν 40 χρόνια», τονίζει η Βιλαντομιού για το ευήλιο διαμέρισμα όπου μεγάλωσε τις δύο κόρες της, οι οποίες πλέον είναι και οι δύο αρχιτέκτονες.

«Προφανώς δεν μπορώ να βγάλω τα σκουπίδια με τις πιτζάμες μου, γιατί οι άνθρωποι με φωτογραφίζουν ή με ρωτούν αν είμαι η γυναίκα που μένει επάνω, λες και είμαι κάποιος χαρακτήρας. Αυτό είναι μέρος της ζωής μου. Αλλά ξέρω ότι είναι προνόμιο να ζω εδώ», δηλώνει.

Το διαμέρισμα ανήκε στον σύζυγό της, Φερνάντο Αμάτ, ιδιοκτήτη του πολύ αγαπημένου -και κλειστού πλέον- πολυκαταστήματος επίπλων και διακόσμησης Vinçon, παρόμοιου με το Conran Store στο Λονδίνο, το οποίο έκλεισε το 2015. Η Βιλαντομιού μετακόμισε στο Casa Mila με τον Αμάτ το 1988.

Αν και η ίδια δεν αποκαλύπτει το ενοίκιο που πληρώνει, διαθέτει αυτό που είναι γνωστό ως «renta antigua», ένα συμβόλαιο σταθερού ενοικίου, το οποίο της εξασφαλίζει το δικαίωμα να ζει εκεί μέχρι να πεθάνει εκείνη και ο Αμάτ (με τον οποίο βρίσκονται σε διάσταση), οπότε και το διαμέρισμα θα έρθει στην ιδιοκτησία του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος που διαχειρίζεται ολόκληρο το κτίριο από το 2013.

Είναι χαρακτηριστικό ότι συμβόλαια αυτού του τύπου έπαψαν να δίνονται το 1985, αλλά υπολογίζεται ότι περίπου 100.000 τέτοιοι ένοικοι εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλη την Ισπανία.

Casa Milà (La Pedrera) in Barcelona, designed by Antoni Gaudí and completed in 1912, is one of the most radical residential buildings of the early 20th century. Its undulating stone façade breaks away from straight lines entirely, inspired by natural rock formations and the…

Ένοικοι πρίγκιπες και... σοσιαλιστικές οργανώσεις

«Όταν μετακόμισα, υπήρχε πολλή ζωή εδώ, πολλοί γείτονες», σημειώνει η Βιλαντομιού. «Εκείνη την περίοδο το κτίριο αγοράστηκε από την τράπεζα Caixa Catalunya, η οποία εξαγόρασε ενοίκους με γενναιόδωρες προσφορές για να ανακαινίσει το κτίριο. Δεν ξέρω γιατί δεν μας έκαναν ποτέ πρόταση. Αστειευόμαστε ότι ήθελαν να μείνουμε εδώ ως ένα είδος αξιοθέατου, σαν τον Snowflake, τον διάσημο αλμπίνο γορίλα του ζωολογικού κήπου της Βαρκελώνης», λέει η Άνα.

Η Caixa Catalunya έπαψε να λειτουργεί ως τράπεζα το 2010 και ενώθηκε με δύο άλλες αποτυχημένες αποταμιευτικές τράπεζες για να σχηματίσει το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που πλέον διαχειρίζεται τη «La Pedrera» (ένα προσωνύμιο του κτιρίου που σημαίνει «λατομείο», παραπέμποντας προφανώς στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του).

Το υπόλοιπο κτίριο αποτελείται τώρα από γραφεία, ενώ κάποιοι χώροι χρησιμοποιούνται για πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως συναυλίες.

Το Casa Mila ξεκίνησε να χτίζεται περίπου το 1906. Η κατασκευή του παραγγέλθηκε από τον Πέρε Μιλά, επιφανή επιχειρηματία και πολιτικό, και τη σύζυγό του Ροζέ Σεζιμόν, η οποία είχε κληρονομήσει τη μεγάλη περιουσία που απέκτησε ο πατέρας της από το εμπόριο καφέ στη Γουατεμάλα.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1910 και, όπως πολλά έργα του Γκαουντί, αντιμετωπίστηκε αρχικά με χλευασμό, εν μέρει επειδή έμοιαζε με βραχώδη επιφάνεια λατομείου.

Το κτίριο ανακηρύχθηκε μνημείο της UNESCO από το 1984 και έχει περάσει από διάφορα χέρια. Στην αρχή του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου το 1936, τροτσιστικές και σοσιαλιστικές οργανώσεις εγκαταστάθηκαν στους κάτω ορόφους, ενώ με τα χρόνια η La Pedrera έχει φιλοξενήσει αίθουσα μπίνγκο, μεσιτικά γραφεία, προξενεία αλλά και έναν Αιγύπτιο πρίγκιπα.

«Όλα λειτουργούν ακόμη»

Το διαμέρισμα της Βιλαντομιού δεν είναι μόνο μεγάλο αλλά, όπως όλα τα κτίρια του Γκαουντί, είναι επίσης φωτεινό, με σμιλεμένους, καμπυλόγραμμους τοίχους και μπαλκόνια των οποίων τα σιδερένια κιγκλιδώματα θυμίζουν μορφές ζώων και της θάλασσας.

Μετά τον θάνατο του Γκαουντί το 1926, η Σεζιμόν σκανδάλισε τον αρχιτεκτονικό κόσμο όταν αφαίρεσε ή κάλυψε μεγάλο μέρος των αρχικών λεπτομερειών στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το πιο εντυπωσιακό του κτιρίου, και το αναδιακόσμησε σε στυλ Λουδοβίκου ΙΣΤ’.

Παραδόξως, η Βιλαντομιού υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν κανόνες για το τι αλλαγές θα μπορούσε να κάνει στο διαμέρισμα, ωστόσο προσθέτει ότι δεν θα διανοούταν να αλλάξει τίποτα, ούτε καν τους παλιούς μπρούτζινους διακόπτες φωτός. Εξάλλου, όπως λέει, όλα λειτουργούν ακόμη.

Πήρε συνεντεύξεις από πολλούς πρώην ενοίκους για αυτό που εξελίχθηκε σε ένα έργο ιστορικής αυτο-μυθοπλασίας, το οποίο έχει πλέον εκδοθεί στα αγγλικά ως «The Last Tenant» («Η τελευταία ένοικος»).

«Το βιβλίο είναι αυτο-μυθοπλασία, αλλά όλα όσα περιγράφει για τη La Pedrera είναι αληθινά», λέει. «Ξεκίνησε ως μια σειρά συνεντεύξεων με πρώην ενοίκους, αλλά ένας φίλος δημοσιογράφος μού είπε: ‘Πρέπει να πεις την ιστορία σε πρώτο πρόσωπο, μαζί με την ιστορία της οικογένειάς σου’».

«Συνάντησα τυχαία τον Γκοτιέ στο ασανσέρ»

Τόσο στο βιβλίο όσο και στην πραγματική ζωή, διάφορες διάσημες προσωπικότητες έχουν περάσει από το διαμέρισμα, ανάμεσά τους η αρχιτέκτονας Ζάχα Χαντίντ, ο πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης και πρόεδρος της Καταλονίας Πασκουάλ Μαραγκάλ και ο σχεδιαστής μόδας Ζαν Πολ Γκοτιέ.

«Συνάντησα τον Γκοτιέ κάτω, κοντά στο ασανσέρ», λέει. «Είχα τα χέρια μου γεμάτα σακούλες με πορτοκάλια και εκείνος κοιτούσε τα πάντα με μεγάλο ενθουσιασμό. Με ρώτησε αν μένω εδώ και τον κάλεσα επάνω να ρίξει μια ματιά. ‘Μου έφτιαξες τη μέρα’, είπε.

Αργότερα μου έστειλε ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα», αναφέρει η Άνα Βιλαντομιού.

Το 2026 σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί. Τον Ιούνιο, ο Πάπας θα επισκεφθεί τη Βαρκελώνη για να ευλογήσει τον νεόκτιστο πύργο του Ιησού Χριστού στην εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια, ένα έργο ζωής για τον Γκαουντί.

Στο μεταξύ, η Βιλαδομιού παραμένει μια ζωντανή υπενθύμιση ότι τα περισσότερα από όσα έχτισε ο Γκαουντί δεν σχεδιάστηκαν για τουρίστες, αλλά για να ζουν μέσα σε αυτά άνθρωποι.