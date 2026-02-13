Πώς είναι ο αέρας στο Ναύπλιο; Νέο πυκνό δίκτυο αισθητήρων PM2.5 δίνει απαντήσεις

Πώς είναι ο αέρας στο Ναύπλιο; Το ερώτημα που απασχολεί όλο και περισσότερους πολίτες βρίσκει πλέον επιστημονική απάντηση, καθώς στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας εγκαταστάθηκε πυκνό δίκτυο αισθητήρων για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Το δίκτυο αναπτύχθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), στο πλαίσιο της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ, που μελετά την ατμοσφαιρική σύσταση και την κλιματική αλλαγή, σε συνεργασία με ομάδα πολιτών της περιοχής.

το πυκνό δίκτυο αισθητήρων για τη συνεχή μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5, που εγκαταστάθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου Αργολίδας.