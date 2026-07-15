Πώς ένα Ινστιτούτο Ελαιοκομίας μπορεί να δώσει «χρυσή» ώθηση στην οικονομία της Λακωνίας

Η δημιουργία ενός Ινστιτούτου Ελαιοκομίας στη Λακωνία δεν αποτελεί μόνο μια επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την τοπική και περιφερειακή οικονομία.

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), η λειτουργία ενός εξειδικευμένου ερευνητικού φορέα θα μπορούσε να αποφέρει έως και 13,7 εκατ. ευρώ ετησίως στη Λακωνία, ενώ τα οφέλη για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκτιμάται ότι μπορούν να φτάσουν τα 21,7 εκατ. ευρώ τον χρόνο.



Η μελέτη, με τίτλο «Η συμβολή ενός Ινστιτούτου Ελαιοκομίας στην τοπική ανάπτυξη: Ποσοτική ανάλυση για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και επέκταση της ανάλυσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», εκπονήθηκε από τον Δημήτρη Γιακούλα και εξετάζει τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις που θα μπορούσε να έχει η ίδρυση ενός τέτοιου φορέα σε μία από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.

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Τα οικονομικά οφέλη



Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι ακόμη και στο πιο συντηρητικό σενάριο, η λειτουργία του Ινστιτούτου μπορεί να αυξήσει την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της Λακωνίας κατά 4,56 εκατ. ευρώ ετησίως. Στο βασικό σενάριο το όφελος εκτιμάται στα 9,1 εκατ. ευρώ, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο αγγίζει τα 13,67 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.



Σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ανάλυση εκτιμά ότι η ετήσια αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας μπορεί να φτάσει τα 21,74 εκατ. ευρώ, χάρη στη διάχυση της τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας στους τομείς της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού.



Οι προκλήσεις της ελαιοκομίας



Παρά τη διεθνή αναγνώριση που απολαμβάνει το λακωνικό ελαιόλαδο, η μελέτη επισημαίνει ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο κατακερματισμός της παραγωγής, η περιορισμένη τυποποίηση των προϊόντων και η ασθενής διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την έρευνα και την καινοτομία.



Οι συγκεκριμένες προκλήσεις, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, περιορίζουν την προστιθέμενη αξία που μπορεί να δημιουργήσει ένας από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της περιοχής.

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Ο ρόλος του Ινστιτούτου



Ένα Ινστιτούτο Ελαιοκομίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της επιστημονικής γνώσης και της πραγματικής παραγωγής. Μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς παραγωγούς και επιχειρήσεις, θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση νέων αναπτυξιακών ευκαιριών, όπως ο ελαιοτουρισμός.



Παράλληλα, θα μπορούσε να ενδυναμώσει τη συνεργασία ανάμεσα στον παραγωγικό και τον ερευνητικό τομέα, δημιουργώντας ένα σταθερό οικοσύστημα καινοτομίας με μακροπρόθεσμα οφέλη για την τοπική οικονομία.

Στρατηγική ανάπτυξης για τη Λακωνία



Η μελέτη ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα ποιοτικά οφέλη που σχετίζονται με την καινοτομία, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.



Καταλήγει, τέλος, στην ανάγκη θεσμικής θωράκισης ενός Ινστιτούτου Ελαιοκομίας, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λακωνίας και θα ενισχύει τη θέση της Πελοποννήσου στον διεθνή χάρτη της ελαιοκομίας.