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Για πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη, ο χειμώνας είναι μέχρι σήμερα μια εποχή του χρόνου που συνδέεται με δυσάρεστες ή και επικίνδυνες καταστάσεις. Ειδικά για όσους βρίσκονται σε δυσχερέστερη οικονομικά θέση και δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα μέσα προστασίας από το κρύο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Αν όμως αυτό συμβαίνει στην εποχή μας, τότε πώς στα αλήθεια αντιμετώπιζαν τον χειμώνα οι προϊστορικοί μας πρόγονοι;

Για τους προϊστορικούς ανθρώπους, ο ερχομός του χειμώνα αποτελούσε μια τρομακτική πρόκληση για την ίδια την επιβίωσή τους. Καθώς οι θερμοκρασίες έπεφταν κατακόρυφα και το χιόνι κάλυπτε το τοπίο, οι πρώτοι άνθρωποι που περπάτησαν στον πλανήτη ξεκινούσαν μια αδυσώπητη μάχη ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Ωστόσο, μέσα από έναν αξιοθαύμαστο συνδυασμό εφευρετικότητας, συνεργασίας και προσαρμοστικότητας, όχι μόνο κατάφερναν να αντέξουν, αλλά να κάνουν τον χειμώνα αιτία για να αναπτυχθεί με αλματώδη τρόπο η τεχνολογία και ο πολιτισμός.

Σύμφωνα με το αφιέρωμα του historyfacts.com, oι μέθοδοι που επιστράτευσαν οι προϊστορικοί άνθρωποι για να επιβιώσουν στο ψύχος προσφέρουν συναρπαστικές πληροφορίες για την ανθεκτικότητα και την επινοητικότητά του ανθρώπινου είδους.

Φωτό: IMAGO / Album

Από την κατασκευή γερών καταλυμάτων μέχρι την τιθάσευση της δύναμης της φωτιάς, οι πρώτοι άνθρωποι επέδειξαν μια μοναδική ικανότητα να ξεπερνούν τις δοκιμασίες του χειμώνα, ενώ τις περισσότερες φορές η επιτυχία τους δεν ήταν αποτέλεσμα ατομικής δράσης αλλά της ύπαρξης στενά συνδεδεμένων κοινοτήτων που συνεργάζονταν για να διασφαλίσουν την ευημερία όλων.

Αναζητώντας καταφύγιο από το κρύο

Καθώς οι επικρατούσαν χειμερινές θερμοκρασίες και το χιόνι κάλυπτε το έδαφος, οι πρώτοι ανθρώπινοι πρόγονοί μας αντιμετώπιζαν μια σοβαρή δοκιμασία επιβίωσης.

Ένας από τους βασικούς τρόπους προσαρμογής τους ήταν η εύρεση ή η κατασκευή αξιόπιστων καταλυμάτων για να προστατευτούν από τα στοιχεία της φύσης. Τα σπήλαια ήταν μια επιλογή, αν και η αντίληψη για τον προϊστορικό «άνθρωπο των σπηλαίων» είναι σε μεγάλο βαθμό λανθασμένη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά την Παλαιολιθική περίοδο (την Εποχή του Λίθου), οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν σπηλιές -κοιμούνταν σε αυτές, μαγείρευαν και μερικές φορές δημιουργούσαν σπηλαιογραφίες στους τοίχους- καθώς μετακινούνταν από μέρος σε μέρος ανάλογα με τις εποχές.

Φωτό: IMAGO / Funke Foto Services

Όμως, παρόλο που αυτές οι σπηλιές μπορούσαν να αποτελέσουν βολικά καταφύγια τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα, δεν ήταν σε καμία περίπτωση τα μόνα καταφύγια των πρώτων προγόνων μας. Οι πρώτοι άνθρωποι ανέπτυξαν πιο εξελιγμένες δομές στέγασης, όπως σκηνές καλυμμένες με δέρματα ζώων και υποτυπώδεις καλύβες φτιαγμένες από ξύλινους σκελετούς και συμπιεσμένο χιόνι ή λάσπη.

Τα πρώτα γνωστά ανθρώπινα καταλύματα κατασκευάστηκαν πριν από περίπου 400.000 χρόνια από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, πιθανώς του είδους Homo heidelbergensis, σε μια παραλία στη σημερινή Γαλλία. Η μεγαλύτερη καλύβα είχε μήκος περίπου 9 μέτρα και επρόκειτο για ένα επίτευγμα πολύ πιο προηγμένο τεχνικά από τη διαβίωση σε μια σπηλιά. Αυτές οι κατοικίες επέτρεπαν στους ανθρώπους να δημιουργούν μικροκλίματα που ήταν σημαντικά θερμότερα από τις παγωμένες συνθήκες που επικρατούσαν στο περιβάλλον.

Η τιθάσευση της φωτιάς

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες για την επιβίωση τον χειμώνα ήταν η ελεγχόμενη χρήση της φωτιάς. Οι πρώτοι άνθρωποι έμαθαν να ανάβουν και να συντηρούν φωτιές, οι οποίες εξυπηρετούσαν πολλές κρίσιμες λειτουργίες. Πάνω απ' όλα, η φωτιά παρείχε μια αξιόπιστη πηγή ζεστασιάς, επιτρέποντας στους ανθρώπους να μαζεύονται γύρω από τις φλόγες και να απωθούν το τσουχτερό κρύο.

Φωτό: Wikimedia Commons

Ήταν επίσης απαραίτητη για το μαγείρεμα της τροφής, γεγονός που καθιστούσε πολλές τροφές πλούσιες σε θερμίδες, πιο νόστιμες και πιο εύπεπτες. Παράλληλα, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την απομάκρυνση των επικίνδυνων ζώων.

Όπως είναι φυσικό, πέρα από την κάλυψη των άμεσων αναγκών επιβίωσης, η φωτιά είχε επίσης σημαντική κοινωνική και πολιτισμική σημασία. Η κοινή χρήση μιας εστίας επέτρεπε στις ομάδες να δεθούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους μέσα από την αφήγηση ιστοριών και άλλες δραστηριότητες.

Αυτό όχι μόνο ανέβαζε το ηθικό κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών ημερών του χειμώνα, αλλά ενίσχυε και το αίσθημα της κοινότητας. Συγκεντρωμένοι γύρω από τις εστίες που τους πρόσφεραν ζεστασιά, φως και άνεση, οι πρώτοι άνθρωποι μπορούσαν να τολμήσουν να ζήσουν σε κλίματα που διαφορετικά θα ήταν πολύ ψυχρά για να τα αντέξουν και να συγκροτήσουν τις πρώτες εστίες κοινωνικοποίησης.

Ντύσιμο με δέρματα ζώων

Οι πρώτοι άνθρωποι ανέπτυξαν εξελιγμένες μεθόδους ένδυσης και άλλες τεχνικές μόνωσης για να προστατευτούν από το κρύο. Μια βασική καινοτομία ήταν η χρήση δερμάτων, γούνας και «τομαριών» από ζώα.

Το κυνήγι μεγάλων θηραμάτων παρείχε τόσο μια πηγή διατροφής όσο και πρώτες ύλες για ζεστά ρούχα. Πρόσφατες μελέτες αποκάλυψαν ότι οι άνθρωποι στη βόρεια Ευρώπη ήταν σε θέση να επιβιώσουν τον χειμώνα πριν από περίπου 300.000 χρόνια, εν μέρει επειδή χρησιμοποιούσαν το ζεστό τρίχωμα της αρκούδας.

Φωτό: Pixabay

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του ραψίματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βελονών με τρύπα φτιαγμένων από κόκαλο, επέτρεψε την κατασκευή ρούχων στα μέτρα τους, προσφέροντας ακόμη πιο αποτελεσματική προστασία στην παγωνιά.

Αποθηκεύοντας τρόφιμα

Μια σημαντική πρόκληση για την επιβίωση τον χειμώνα ήταν η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας τροφίμων. Κατά τους θερμότερους μήνες, οι πρώτοι άνθρωποι μπορούσαν να συλλέξουν μια μεγάλη ποικιλία φυτικών τροφών, να κυνηγήσουν θηράματα και, αν βρίσκονταν κοντά στην ακτή, να μαζέψουν κοχύλια και να πιάσουν ψάρια. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων χειμερινών μηνών, ωστόσο, η τροφή μπορούσε να είναι σπάνια.

Η συντήρηση της τροφής για μεταγενέστερη κατανάλωση ήταν μια λύση και γνωρίζουμε ότι ορισμένοι από τους προϊστορικούς ανθρώπους έκαναν ακριβώς αυτό.

Η ανάλυση στοιχείων από το σπήλαιο Qesem στο Ισραήλ υποδηλώνει ότι ήδη από πριν από 420.000 χρόνια, οι άνθρωποι τύλιγαν και αποθήκευαν το «μεδούλι» των ζώων σε δέρματα για να το καταναλώσουν αργότερα, ενώ αποθήκευαν κόκαλα ζώων για έως και εννέα εβδομάδες προτού κάνουν τροφή το μεδούλι τους.

Αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ακόμα ότι οι άνθρωποι τοποθετούσαν βάρη πάνω σε κρέας μαμούθ και το βύθιζαν σε δροσερές λίμνες, όπου διατηρούσε τη φρεσκάδα του για περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι στον υπαίθριο αέρα. Στα παγωμένα χειμερινά κλίματα, είναι πιθανό οι κυνηγοί να πάγωναν το κρέας μετά από ένα μεγάλο κυνήγι, προκειμένου να το συντηρήσουν για μελλοντική κατανάλωση.

Χαλάρωση και βαθύς ύπνος

Πέρα από τα πρακτικά ζητήματα του καταλύματος, της φωτιάς, της ένδυσης και της τροφής, οι πρώτοι άνθρωποι έπρεπε επίσης να προσαρμόσουν τη συνολική καθημερινή τους ρουτίνα και τις δραστηριότητές τους στη χειμερινή περίοδο.

Κατά τη διάρκεια των θερμότερων μηνών, μπορεί να περνούσαν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, κυνηγώντας, συλλέγοντας τροφή και εξερευνώντας. Τον χειμώνα, όμως, ειδικά κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίου ψύχους, αναγκαστικά στρέφονταν σε έναν πιο καθιστικό τρόπο ζωής, περνούσαν περισσότερο χρόνο μέσα στα καταλύματά τους και ενδεχομένως επικεντρώνονταν σε εργασίες όπως η επεξεργασία δερμάτων και η κατασκευή εργαλείων.

Είναι μάλιστα πιθανό οι πρώτοι άνθρωποι να επιβίωναν από τους σκληρούς χειμώνες πέφτοντας σε κάποιου είδους χειμερία νάρκη. Στοιχεία από οστά που βρέθηκαν στην παλαιολιθική τοποθεσία Sima de los Huesos («Το βάραθρο των οστών») στη βόρεια Ισπανία, μία από τις σημαντικότερες τοποθεσίες απολιθωμάτων στον κόσμο, υποδηλώνουν ότι οι πρόγονοί μας μπορεί να αντιμετώπιζαν το ακραίο κρύο πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, πέφτοντας σε ύπνο μεγάλης διάρκειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Επιβραδύνοντας τον μεταβολισμό τους και πέφτοντας σε ύπνο για μήνες, ίσως ήταν σε θέση να επιβιώσουν για μεγάλες χρονικές περιόδους σε παγωμένες συνθήκες με περιορισμένη τροφή, βασιζόμενοι στο αποθηκευμένο σωματικό τους λίπος. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι διαταραχές στην ανάπτυξη των οστών που εντοπίστηκαν στα λείψανα στην παλαιολιθική τοποθεσία, αποτελούν πιθανή απόδειξη αυτής της πρώιμης ανθρώπινης χειμερίας νάρκης.