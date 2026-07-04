Πώς εξαπάτησαν ηλικιωμένη στην Κηφισιά και της απέσπασαν 120.000 ευρώ - Χειροπέδες σε 22χρονο

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 22χρονος που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης στην περιοχή της Κηφισιάς με λεία άνω των 120.000 ευρώ.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος από κοινού με συνεργούς του, την 17-6-2026, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου ηλεκτροπληξίας, της ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και χρυσαφικά έξω από την οικία της, τα οποία και της αφαίρεσαν, με τη χρηματική τους αξία να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.



Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση της απάτης και χρυσαφικά. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Ο 22χρονος, που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.