Πώς εξελίσσεται ο «πόλεμος» του Έλον Μασκ με τους διαφημιζόμενους - Oι απώλειες του Χ

Οι προσπάθειες του Έλον Μασκ να προσελκύσει διαφημιστικά κεφάλαια στο Χ δεν δείχνουν να έχουν αποδώσει τα τελευταία, παρά τις προσπάθειες του πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, το 2025 υπήρξε μία μικρή ανάκαμψη, με τα διαφημιστικά έσοδα του Χ (πρώην Twitter) να φτάνουν τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια αυξημένα κατά 7% σε σύγκριση με το 2024. Παρόλα αυτά, τα διαφημιστικά έσοδα παραμένουν μειωμένα κατά 21% σε σύγκριση με το 2023 και κατά 59% σε σύγκριση με το 2021, έναν χρόνο πριν ο Μασκ εξαγοράσει το Twitter και αρχίσει, με τη συμπεριφορά και τις πρακτικές του, να απομακρύνει μεγάλους πελάτες.

Τα παραπάνω στοιχεία αποκαλύφθηκαν σε δημόσια εγγραφή της SpaceX, της μητρικής εταιρείας του Χ και δείχνουν ότι η σχέση του Έλον Μασκ με τους διαφημιζόμενους ήταν εξαιρετικά ταραχώδης από τότε που εξαγόρασε το Twitter.

Το 2023, είπε στους διαφημιζόμενους που εγκατέλειπαν μαζικά το Χ «να πάνε να γ@@@@ν».

Η προσπάθεια επαναπροσέγγισης και τα εμπόδια

Λίγο αργότερα, προσέλαβε την Linda Yaccarino, μία βετεράνο της διαφήμισης στις ΗΠΑ για να τον βοηθήσει να προσελκύσει πίσω πελάτες.

Ωστόσο, τα δράματα δεν τελείωσαν τότε.

Ένα χρόνο μετά, το Χ έκανε μαζικές μηνύσεις σε εμπορικούς συλλόγους, ενώσεις διαφημιζόμενων και άλλες εταιρείες, μεταξύ τους τη CVS, τη Unilever και τη Mars υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τους αντιμονοπωλιακούς κανονισμούς με το να σταματούν τις διαφημιστικές τους δαπάνες.

Οι δικαστές απέρριψαν τις αγωγές επικαλούμενοι αναρμοδιότητα και υποστηρίζοντας ότι το Χ δεν κατάφερε να στηρίξει την κατηγορία για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Τον Ιούλιο του 2025, η Linda Yaccarino παραιτήθηκε.

Πέρυσι, υπήρξε η προσδοκία ότι η ενασχόληση του Μασκ με την πολιτική θα βοηθούσε το Χ βελτιώνοντας τις προοπτικές διαφημιστικών εσόδων. Με τον Μασκ να βρίσκεται ουσιαστικά μέσα στο Οβάλ Γραφείο και δίπλα στον Τραμπ, πολλές εταιρείες άρχισαν να διαφημίζονται ξανά στο Χ.

Άνθρωποι της διαφημιστικής βιομηχανίας έλεγαν ότι η αγορά διαφημίσεων στην εφαρμογή Χ ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα λειτουργικό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους για να κατευνάσουν τον Μασκ και τους συμμάχους του στον Λευκό Οίκο του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μασκ, όπως είναι γνωστό, έφυγε από την αμερικανική κυβέρνηση και η σχέση του με την κυβέρνηση, αλλά και τον ίδιο τον Τραμπ έχει έκτοτε γίνει πιο περίπλοκη.

Ποντάρισμα στην τεχνητή νοημοσύνη

Και παρότι πλέον το Χ είναι μέλος του ευρύτερου ομίλου και τα διαφημιστικά έσοδα δε δείχνουν τόσο σημαντικά, γεγονός παραμένει ότι είναι χαμηλά και συνεχίζονται οι προσπάθειες να αυξηθούν, μέσω και της χρήσης διαφόρων εργαλείων.

Τον περασμένο μήνα, η X ανακοίνωσε ότι ανανεώνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον τομέα των διαφημίσεων, ενσωματώνοντας περισσότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτόν τον μήνα, παρουσίασε ένα νέο εργαλείο που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να συνδέει μάρκες με δημιουργούς που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλοι για τις καμπάνιες τους.

Το αν θα λειτουργήσουν ή όχι αυτά τα εργαλεία, μένει να φανεί.