Πώς γεννήθηκαν τα εμβόλια: Η τολμηρή απόφαση του Παστέρ που έγραψε ιστορία

Σαν σήμερα, στις 6 Ιουλίου 1885, ένα 9χρονο αγόρι, ο Ζοζέφ Μεστέρ, έφτασε στο Παρίσι έχοντας δεχθεί πολλαπλά δαγκώματα από λυσσασμένο σκύλο. Εκείνη την εποχή, η διάγνωση αυτή ισοδυναμούσε σχεδόν με βέβαιο θάνατο, καθώς η λύσσα, όταν εκδηλώνονταν τα συμπτώματά της, ήταν ουσιαστικά ανίατη.

Ο Λουί Παστέρ, αν και δεν ήταν γιατρός, βρέθηκε μπροστά σε ένα τεράστιο επιστημονικό και ηθικό δίλημμα. Η μέθοδος που είχε αναπτύξει είχε δοκιμαστεί μόνο σε ζώα. Ωστόσο, σε συνεργασία με τον παιδίατρο Ζακ-Ζοζέφ Γκρανσέ, αποφάσισε να προχωρήσει στον εμβολιασμό του παιδιού.

Η απόφαση αποδείχθηκε ιστορική. Ο μικρός Μεστέρ δεν εμφάνισε ποτέ τη νόσο και η επιτυχία αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής για την ανάπτυξη των εμβολίων.

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Όλα ξεκίνησαν από μια... ξεχασμένη καλλιέργεια



Ωστόσο, η επιτυχία του εμβολίου κατά της λύσσας δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έμπνευσης. Είχε προηγηθεί μια ανακάλυψη που κυριολεκτικά έγινε σχεδόν κατά τύχη.

Ειδικότερα, λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Παστέρ μελετούσε τη χολέρα των πουλερικών όταν ο συνεργάτης του, Σαρλ Σαμπερλάν, άφησε για εβδομάδες μια καλλιέργεια βακτηρίων χωρίς να τη χρησιμοποιήσει.

Όταν τελικά αυτή χορηγήθηκε στα κοτόπουλα, προκάλεσε μόνο ήπια συμπτώματα. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ότι τα ίδια ζώα δεν αρρώστησαν όταν εκτέθηκαν αργότερα σε φρέσκα, ισχυρά μικρόβια.

Ο Παστέρ αντιλήφθηκε ότι οι εξασθενημένοι μικροοργανισμοί μπορούσαν να «εκπαιδεύσουν» τον οργανισμό ώστε να αποκτήσει προστασία απέναντι στη νόσο. Ήταν μία από τις σημαντικότερες επιβεβαιώσεις της αρχής πάνω στην οποία βασίζονται τα εμβόλια.

Η μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με τον Τζένερ



Μάλιστα η ιδέα ότι κάποιος μπορούσε να αποκτήσει ανοσία δεν ήταν εντελώς νέα. Ήδη από το 1796, ο Έντουαρντ Τζένερ είχε δείξει ότι η ευλογιά των βοοειδών μπορούσε να προστατεύσει από την ανθρώπινη ευλογιά.

Η συμβολή του Παστέρ ήταν διαφορετική και καθοριστική. Αντί να βασίζεται σε μια φυσικά ηπιότερη ασθένεια, απέδειξε ότι οι ίδιοι οι μικροοργανισμοί μπορούσαν να εξασθενήσουν τεχνητά στο εργαστήριο και να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για την πρόκληση ανοσίας. Αυτή η αρχή άνοιξε τον δρόμο για τη συστηματική ανάπτυξη νέων εμβολίων.

Το εμβόλιο κατά της λύσσας και το μεγάλο ρίσκο



Για τη λύσσα, ο Παστέρ και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν μια μέθοδο εξασθένησης του ιού χρησιμοποιώντας μολυσμένα κουνέλια και επεξεργασία του νευρικού ιστού τους. Το εμβόλιο είχε δοκιμαστεί μόνο σε περιορισμένο αριθμό σκύλων πριν εφαρμοστεί στον άνθρωπο.

Ο Ζοζέφ Μεστέρ υποβλήθηκε σε διαδοχικές ενέσεις επί δέκα ημέρες, με σταδιακά ισχυρότερα παρασκευάσματα, ώστε ο οργανισμός του να προλάβει να αναπτύξει ανοσία πριν ο ιός προκαλέσει τη νόσο.

Η επιτυχία του εμβολιασμού δεν έσωσε μόνο ένα παιδί. Απέδειξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ανοσοποίηση μπορεί να είναι αποτελεσματική ακόμη και μετά την έκθεση στον παθογόνο παράγοντα, αρκεί να γίνει εγκαίρως.



Η αρχή μιας νέας εποχής



Η επιτυχία του Παστέρ οδήγησε στη διεθνή αναγνώρισή του και συνέβαλε στην ίδρυση του Ινστιτούτου Παστέρ, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως.

Από εκείνη την ιστορική στιγμή, η έρευνα γύρω από τα εμβόλια επιταχύνθηκε, οδηγώντας τις επόμενες δεκαετίες στην ανάπτυξη εμβολίων που άλλαξαν ριζικά τη δημόσια υγεία και συνέβαλαν στον έλεγχο ή ακόμη και την εξάλειψη πολλών σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων.

Μια ιστορία που θυμίζει τη δύναμη της επιστήμης



Η ιστορία του Ζοζέφ Μεστέρ υπενθυμίζει επίσης πως η επιστημονική πρόοδος βασίζεται στην παρατήρηση, την έρευνα, την επιμονή και, πολλές φορές, στην αξιοποίηση μιας απρόσμενης ανακάλυψης.

Το τυχαίο πείραμα με τις εξασθενημένες καλλιέργειες και η τολμηρή απόφαση της 6ης Ιουλίου 1885 αποτέλεσαν δύο κρίκους της ίδιας αλυσίδας που εγκαινίασε τη σύγχρονη εποχή των εμβολίων, με αντίκτυπο που εξακολουθεί να σώζει ζωές μέχρι σήμερα.