Πώς γίνεται να έχουμε σκόνη και λασποβροχές με βοριάδες; Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί το φαινόμενο

Ιδιαίτερα έντονη είναι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο κυρίως τμήμα της χώρας το τελευταίο 24ωρο, ενώ με αρκετή θολούρα στην ατμόσφαιρα ξύπνησε και η Αθήνα το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, στην αρχή μιας περιόδου με κακοκαιρίες στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, οι άνεμοι που επικρατούν στην Αττική -και έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση ψύχρας- είναι οι βοριάδες, με το φαινόμενο συνύπαρξης αφρικανικής σκόνης και βοριά να μοιάζει ιδιαίτερα παράδοξο.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς, το φαινόμενο εξηγείται μέσα από τη μετεωρολογία. «Πώς γίνεται να έχουμε βοριάδες και, παρ’ όλα αυτά, σκόνη και λασποβροχές; Η απάντηση κρύβεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, εκεί όπου άλλα ρεύματα αέρα μετέφεραν αφρικανική σκόνη πάνω από τη χώρα μας. Όταν αυτή συνάντησε τις νεφώσεις και τις βροχές, το αποτέλεσμα ήταν οι γνωστές λασποβροχές», γράφει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του.

«Πολύ υψηλή επιβάρυνση στο κέντρο της Αθήνας»

«Η δορυφορική απεικόνιση δείχνει μια εκτεταμένη ζώνη αφρικανικής σκόνης να έχει μεταφερθεί από τη Βόρεια Αφρική προς το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την κεντρική και νότια Ελλάδα και στη συνέχεια προς το Αιγαίο. Πάνω από μεγάλο μέρος της χώρας συνυπάρχουν σκόνη και νεφώσεις, κάτι που σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα δεν ήταν απλώς θολή από υδρατμούς αλλά και επιβαρυμένη από αιωρούμενα σωματίδια», αναφέρει σε άρθρο του ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Ο χάρτης της Αθήνας επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα. Οι περισσότερες τιμές κινούνται από μέτριες έως ανθυγιεινές για ευαίσθητες ομάδες, ενώ σε ένα τουλάχιστον σημείο στο κέντρο εμφανίζεται πολύ υψηλή επιβάρυνση. Αυτό δείχνει ότι η αφρικανική σκόνη δεν ήταν ομοιόμορφη πάνω από το λεκανοπέδιο. Εκεί όπου προστέθηκαν και οι τοπικές εκπομπές της πόλης -κυκλοφορία, εγκλωβισμός ρύπων, ασθενής κατακόρυφη ανάμιξη- η κατάσταση έγινε σαφώς χειρότερη», επισημαίνει.

Φωτό αρχείου: Intime

Σκόνη με βοριά

«Το βασικό ερώτημα είναι γιατί είχαμε μεταφορά σκόνης ενώ στην κατώτερη ατμόσφαιρα επικρατούσαν βοριάδες. Η εξήγηση είναι ότι άλλος άνεμος μπορεί να πνέει κοντά στο έδαφος και άλλος στα μεσαία στρώματα», υπογραμμίζει ο πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ.

«Η αφρικανική σκόνη συνήθως μεταφέρεται όχι στο πολύ χαμηλό στρώμα, αλλά σε ύψη περίπου 1 έως 3 χιλιομέτρων, όπου συχνά επικρατούν νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι μπροστά από βαρομετρικά χαμηλά ή αυλώνα στη Μεσόγειο. Έτσι, στην επιφάνεια της Αττικής μπορούσε να φυσά βόρειος ή βορειοανατολικός άνεμος, ενώ πιο πάνω να υπήρχε ρεύμα από Λιβύη και κεντρική Μεσόγειο που μετέφερε τη σκόνη», εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς.

Λασποβροχή στην Αθήνα. Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

«Στη συνέχεια, μέρος αυτής της σκόνης αναμιγνύεται προς τα κάτω λόγω αναταράξεων, καθοδικών κινήσεων, τοπικής θέρμανσης και της γενικότερης κατακόρυφης ανταλλαγής μέσα στην τροπόσφαιρα. Γι’ αυτό ο κόσμος βλέπει θολούρα και οι σταθμοί καταγράφουν αυξημένα σωματίδια, παρ’ ότι στο έδαφος ο άνεμος είναι βοριάς.

Φωτό αρχείου: Μιχάλης Λεγάκης/Flash,gr

Με μία φράση: οι βοριάδες στην επιφάνεια δεν ακυρώνουν τη μεταφορά σκόνης, όταν στα ανώτερα χαμηλά ή μεσαία στρώματα φυσούν νότιοι άνεμοι. Αυτό ακριβώς φαίνεται ότι συνέβη εδώ», σημειώνει ο μετεωρολόγος, παραθέτοντας βίντεο με δορυφορική απεικόνιση που αποτυπώνει τα λεγόμενά του.

Ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει επίσης την πρόγνωση της μεταφοράς σκόνης από τον Copernicus για τις επόμενες ημέρες. «Δεν διαφαίνεται να επηρεαστούμε καθόλου από ανάλογο φαινόμενο το επόμενο πενθήμερο», επισημαίνει.