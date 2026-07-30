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Επιχειρήσεις Τεχνητή Νοημοσύνη - AI

Πώς η AI αλλάζει τα Media και την επικοινωνία - Το πρώτο Athens Media & Communications Summit

Στις 2 Οκτωβρίου Το πρώτο Athens Media & Communications Summit.

Credit Photo / Magnific
Credit Photo / Magnific
Νίκος Σακελλαρίου avatar
Νίκος Σακελλαρίου

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Το πρώτο Athens Media & Communications Summit φέρνει στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς, κορυφαία στελέχη των Media, επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, για να συζητήσουν τις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές πλατφόρμες στην ενημέρωση, την επικοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει δραματικά τον τρόπο παραγωγής του περιεχομένου. Και επίσης μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες ενημερώνονται, οι επιχειρήσεις επικοινωνούν και οι οργανισμοί οικοδομούν εμπιστοσύνη. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν θα ανήκει σε όσους χρησιμοποιήσουν πρώτοι την AI, αλλά σε όσους κατανοήσουν πρώτοι πώς αλλάζει τους κανόνες της επικοινωνίας.

Με αυτό το σκεπτικό, το 1st Athens Media & Communications Summit, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2026 στο Hotel Grande Bretagne, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ετήσιο σημείο αναφοράς για όσους διαμορφώνουν το μέλλον των Media, της επικοινωνίας και της δημόσιας επιρροής στην Ελλάδα.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, κορυφαία στελέχη των Μέσων Ενημέρωσης, των εταιρειών Επικοινωνίας, επιχειρήσεων, της τεχνολογίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αναζητώντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα: πώς μετασχηματίζονται τα Media, πώς εξελίσσεται η στρατηγική επικοινωνία των οργανισμών, ποιος θα είναι ο ρόλος των ψηφιακών πλατφορμών και γιατί η «οικονομία της κατανόησης» αναδεικνύεται σε νέο παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

Το Athens Media & Communications Summit αποτελεί την πρώτη διοργάνωση του ALPHA FORUM, μιας νέας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός δημόσιου διαλόγου για τις μεγάλες στρατηγικές αλλαγές που μετασχηματίζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια πολιτική, μέσα από εξειδικευμένα συνέδρια σε κρίσιμους τομείς, όπως τα Media και η Επικοινωνία, η Υγεία, η Ενέργεια, και η Γεωοικονομία.

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