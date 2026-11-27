Η ανάπτυξη ενός «αστερισμού» ενός εκατομμυρίου δορυφόρων στο Διάστημα, «δεν θα έχει μόνο σοβαρές επιπτώσεις για την Αστρονομία, αλλά θα αλλάξει ριζικά και τον νυχτερινό ουρανό για όλους τους κατοίκους του πλανήτη», δηλώνει σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO), ο διεθνής οργανισμός αστρονομικής έρευνας, στον οποίο συμμετέχουν 14 ευρωπαϊκές χώρες- μέλη.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ έδωσε άδεια στην εταιρεία SpaceX για την ανάπτυξη ενός εκατομμυρίου δορυφόρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ως κέντρα δεδομένων στο Διάστημα. «Η έγκριση αυτή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για διεθνείς μηχανισμούς ικανούς να αξιολογούν δραστηριότητες των οποίων οι επιπτώσεις εκτείνονται πολύ πέρα από τα εθνικά σύνορα και επηρεάζουν ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό», δηλώνει ο Αντρέας Κάουφερ, γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου.

Τεχνική ανάλυση του ESO, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, ποσοτικοποίησε τις επιπτώσεις στις παρατηρήσεις του νυχτερινού ουρανού από την εκτόξευση μεγάλων και φωτεινών σχηματισμών δορυφόρων στο Διάστημα. Οι σχηματισμοί αυτοί θα εμπόδιζαν την ικανότητα της ανθρωπότητας να παρατηρεί αμυδρούς κοσμικούς στόχους, όπως μακρινούς γαλαξίες, πλανήτες γύρω από άλλα αστέρια, ακόμα και αστεροειδείς που είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τη Γη.

Πέρα από την οπτική επίδραση, σημειώνεται ότι ένα εκατομμύριο δορυφόροι θα δημιουργήσουν ραδιοθόρυβο επηρεάζοντας τη ραδιοαστρονομία. Επίσης, θα μολύνουν την ατμόσφαιρα από τις πολλαπλές εκτοξεύσεις και την επανείσοδο των δορυφόρων και θα υπερφορτώνουν την τροχιά γύρω από τη Γη δημιουργώντας κίνδυνο για μεγάλες αλυσιδωτές συγκρούσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ