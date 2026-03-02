Πώς η άσκηση θωρακίζει τον εγκέφαλο από βλαβερές ουσίες - Το μυστικό για καλή μνήμη και σκέψη

Με το πέρασμα των χρόνων, ο ανθρώπινος εγκέφαλος γερνά όπως και το υπόλοιπο σώμα. Ωστόσο μια νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Cellδείχνει ότι η άσκηση θωρακίζει τον εγκέφαλο απέναντι σε βλαβερές ουσίες. Η αιτία βρίσκεται στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, ένα φυσικό προστατευτικό φίλτρο που απομονώνει τον εγκέφαλο από επιβλαβή μόρια στο αίμα. Καθώς γερνάμε, όμως, αυτή η προστασία εξασθενεί, επιτρέποντας σε επιβλαβείς ουσίες να φτάνουν στον εγκέφαλο και να πυροδοτούν φλεγμονή, ένα φαινόμενο που συνδέεται με προβλήματα μνήμης και νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.

Πώς η άσκηση ενεργοποιεί τον εγκέφαλο

Πριν μερικά χρόνια, η ίδια ερευνητική ομάδα, από το UC San Francisco, παρατήρησε ότι ποντίκια που ασκούνταν παρήγαγαν μεγαλύτερες ποσότητες ενός ενζύμου που ονομάζεται GPLD1 στο ήπαρ τους. Το ένζυμο είχε ευεργετική επίδραση, αλλά υπήρχε ένα μυστήριο: το GPLD1 δεν περνά στον εγκέφαλο απευθείας. Πώς λοιπόν μπορούσε να βελτιώνει τη λειτουργία του; Η νέα μελέτη έρχεται να δώσει απάντηση, αποκαλύπτοντας έναν σύνθετο μηχανισμό επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο όργανα.

Η πρωτεΐνη-κλειδί

Η λύση κρύβεται σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται TNAP. Καθώς μεγαλώνουμε, η TNAP συσσωρεύεται στα κύτταρα που αποτελούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, εξασθενίζοντάς τον και αυξάνοντας τη διαπερατότητά του. Η άσκηση φαίνεται να ενεργοποιεί το GPLD1 στο ήπαρ, το οποίο ταξιδεύει μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και αφαιρεί την TNAP από την επιφάνεια των κυττάρων του φραγμού. Με αυτόν τον τρόπο, ο φραγμός ενισχύεται ξανά, η διαρροή περιορίζεται και ο εγκέφαλος προστατεύεται καλύτερα.

Πειράματα σε ποντίκια επιβεβαίωσαν τη σημασία της TNAP. Νεαρά ζώα που παράγουν υπερβολική TNAP εμφάνισαν προβλήματα μνήμης και γνωστικής λειτουργίας αντίστοιχα με εκείνα των ηλικιωμένων ζώων. Αντίθετα, όταν οι επιστήμονες με γενετικές τεχνικές μείωσαν τα επίπεδα της TNAP σε ποντίκια 2 ετών – αντίστοιχα με περίπου 70 ανθρώπινα χρόνια – ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός έγινε πιο στεγανός, η φλεγμονή μειώθηκε και οι επιδόσεις σε τεστ μνήμης βελτιώθηκαν.

Νέοι δρόμοι για την επιστήμη

Τα ευρήματα ανοίγουν νέους δρόμους για θεραπείες που στοχεύουν στην ενίσχυση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Η δυνατότητα ανάπτυξης φαρμάκων που αφαιρούν συγκεκριμένες πρωτεΐνες, όπως η TNAP, μπορεί να προσφέρει νέα στρατηγική αντιμετώπισης της γνωστικής έκπτωσης και της νόσου Αλτσχάιμερ, πέρα από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται αποκλειστικά στον εγκέφαλο. Η μελέτη αναδεικνύει πόσο κρίσιμη είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο σώμα και τον εγκέφαλο για την κατανόηση της γήρανσης και της προστασίας της μνήμης.