Πώς η διατροφή σχετίζεται με την ψυχική κατάσταση - Ο ρόλος του φαγητού στην κατάθλιψη

Η σχέση διατροφής και ψυχικής υγείας έχει αρχίσει να απασχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό που βάζουμε στο πιάτο μας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο που νιώθουμε. Η διάθεση, τα επίπεδα ενέργειας και ακόμη και η ανθεκτικότητα απέναντι στο άγχος φαίνεται να σχετίζονται με την ποιότητα της διατροφής μας. Σε μια εποχή που οι ρυθμοί ζωής είναι γρήγοροι και η κατανάλωση έτοιμου ή υπερεπεξεργασμένου φαγητού αποτελεί καθημερινότητα, η ισορροπημένη διατροφή αποκτά ρόλο-κλειδί όχι μόνο για τη σωματική αλλά και για την ψυχική ευεξία.

Η σύνδεση αυτή δεν είναι απλή ούτε μονοδιάστατη· εμπλέκει ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, ακόμη και το μικροβίωμα του εντέρου. Για να κατανοήσουμε πώς η τροφή μπορεί να στηρίξει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την ψυχολογική υγεία, συνομιλήσαμε με τον διαιτολόγο – διατροφολόγο Γιάννη Αντωνίου, επιστημονικό διευθυντή της Nutripass, ο οποίος εξηγεί γιατί το φαγητό είναι κάτι πολύ περισσότερο από θερμίδες και θρεπτικά συστατικά.

Ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα: Πώς σχετίζεται η διατροφή με την ψυχική υγεία;

Οι διαιτητικές συνήθειες συνδέονται άρρηκτα με την ψυχική υγεία. Μια διατροφή φτωχή σε θρεπτικά συστατικά και πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα και ζάχαρη μπορεί να εντείνει την κόπωση και τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Από την άλλη, μία ισορροπημένη μεσογειακού τύπου διατροφή έχει φανεί ότι συμβάλλει στην προστασία της ψυχικής υγείας και δρα προστατευτικά ενάντια σε ψυχικά νοσήματα. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β από τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα ω-3 λιπαρά οξέα από τα λιπαρά ψάρια, το ελαιόλαδο και τους ξηρούς καρπούς και τα αντιοξειδωτικά των φρούτων και των λαχανικών, συμμετέχουν στη ρύθμιση νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με τη διάθεση και την ενέργεια.

Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που επηρεάζουν τη διάθεση ή τη συναισθηματική σταθερότητα;

Κάποια τρόφιμα μπορούν πραγματικά να δράσουν ευεργετικά στην ψυχική μας υγεία όπως:

• Σολομός, σαρδέλες, λιναρόσπορος: πλούσια σε Ω-3 λιπαρά που μειώνουν φλεγμονές και στηρίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

• Μπανάνες: περιέχουν τρυπτοφάνη και βιταμίνη Β6 που βοηθούν στην παραγωγή σεροτονίνης – της “ορμόνης της ευτυχίας”.

• Βρόμη & δημητριακά ολικής: κρατούν σταθερή την ενέργεια και τη συγκέντρωση.

• Ξηροί καρποί & σπόροι: πλούσιοι σε μαγνήσιο, συμβάλλουν στη μείωση του στρες.

• Μαύρη σοκολάτα: διεγείρει ενδορφίνες, προσφέρει ευφορία και χαλάρωση.

• Γιαούρτι με προβιοτικά: ενισχύει τη μικροβιακή ισορροπία του εντέρου, που συνδέεται άμεσα με τη διάθεση.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το αλκοόλ και τα επεξεργασμένα τρόφιμα επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση και την ενέργεια. Γενικά να έχουμε υπόψη ότι η ψυχική υγεία δεν χτίζεται από ένα τρόφιμο, αλλά από συνολική ισορροπία στη διατροφή και συνέπεια στις καλές συνήθειες.

Με ποιον τρόπο η κακή διατροφή μπορεί να επιδράσει στη χημεία του εγκεφάλου και ενδεχομένως να συμβάλει στην εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων;

Μία διατροφή ελλιπής σε θρεπτικά συστατικά είναι πιθανό να οδηγήσει σε μειωμένη εγκεφαλική λειτουργία και σε ψυχολογική ανισορροπία. Η μειωμένη πρόσληψη βιταμινών του συμπλέγματος Β, Ω-3 λιπαρών, μαγνησίου και ψευδαργύρου, μειώνει την παραγωγή βασικών νευροδιαβιβαστών, όπως η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και η νοραδρεναλίνη, που ρυθμίζουν τη διάθεση και την ενέργεια. Παράλληλα, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και επεξεργασμένων τροφίμων προκαλεί φλεγμονώδεις διεργασίες και οξειδωτικό στρες, επηρεάζοντας την επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων. Με τον καιρό, αυτή η ανισορροπία μπορεί να εξαντλήσει την ικανότητα του εγκεφάλου να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στο στρες. Έτσι, συμβάλλει στην εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων ή έντονης κόπωσης.

Τι δείχνουν τα πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα για τη σχέση μεταξύ συγκεκριμένων διαιτών και της κατάθλιψης;

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα:

Η προσκόλληση σε «υγιεινά» πρότυπα (ιδίως το μεσογειακό) συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ή υποτροπής καταθλιπτικών συμπτωμάτων (πρόκειται για συμπέρασμα από μεγάλες προοπτικές μελέτες και ανασκοπήσεις.) Κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι η διατροφική παρέμβαση ως συμπληρωματική θεραπεία μείωσε τα συμπτώματα μέτριας/σοβαρής κατάθλιψης σε 12 εβδομάδες.

Η υψηλή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης σε δοσοεξαρτώμενη σχέση, σύμφωνα με μεγάλες προοπτικές μελέτες και μετααναλύσεις.

Δίαιτες με υψηλό Δείκτη Διατροφικής Φλεγμονής (DII) σχετίζονται με περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, νεότερες αναλύσεις υποδεικνύουν ότι η συστηματική φλεγμονή μεσολαβεί στη σχέση δίαιτας-εγκεφάλου.

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των μικροθρεπτικών συστατικών (όπως ωμέγα-3, βιταμινών του συμπλέγματος Β, μαγνησίου) στην ψυχική ευεξία;

Τα ω-3 λιπαρά οξέα, που τα βρίσκουμε κυρίως σε λιπαρά ψάρια, στον λιναρόσπορο και τα καρύδια, έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και προάγουν την ψυχική ευημερία μέσω ρύθμισης νευροδιαβιβαστών. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β βοηθούν στη διατήρηση σταθερών επιπέδων ενέργειας και καλής διάθεσης ενώ το μαγνήσιο έχει αγχολυτική δράση.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και οι λεγόμενες «αντικαταθλιπτικές δίαιτες». Υπάρχει όντως κάποια που είναι αποτελεσματική; Τι πρέπει να προσέξουν αυτοί που τις ακολουθούν;

Οι λεγόμενες «αντικαταθλιπτικές δίαιτες» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν έχουν επιστημονική βάση. Κανένα τρόφιμο ή «μαγικός συνδυασμός» δεν θεραπεύει την κατάθλιψη, η διατροφή μπορεί μόνο να υποστηρίξει τη θεραπεία, όχι να την αντικαταστήσει. Στην πραγματικότητα, οι ακραίοι διατροφικοί περιορισμοί και οι «αποτοξινώσεις» κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Η μόνη προσέγγιση με αποδεδειγμένα οφέλη για την ψυχική υγεία είναι η Μεσογειακή ή MIND διατροφή (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay-διατροφή για τη μείωση κινδύνου νευροεκφυλιστικών παθήσεων) δηλαδή η ισορροπημένη, πλούσια σε φυτικές ίνες, καλά λιπαρά και ποικιλία τροφών.

Όσοι δοκιμάζουν τέτοιες «δίαιτες διάθεσης» οφείλουν να προσέχουν:

– Να αποφεύγουν τη μονοφαγία ή αυστηρά προγράμματα «αποτοξίνωσης» καθώς τα πρότυπα αυτά δεν υποστηρίζονται από καμία επιστημονική μελέτη.

– Να ζητούν διατροφική καθοδήγηση από πιστοποιημένο διαιτολόγο - διατροφολόγο και ψυχολογική υποστήριξη από πιστοποιημένο ψυχίατρο ή ψυχολόγο.

Ποιος είναι ο ρόλος του εντέρου και της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας στη ρύθμιση της διάθεσης;

Το έντερο πολύ συχνά αποκαλείται ο «δεύτερος εγκέφαλος» του ανθρώπου – και όχι τυχαία – καθώς πέρα από τον ρόλο του στην πέψη, είναι καθοριστικό και για την ψυχική μας υγεία και διάθεση. Εκεί ζουν τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί που επικοινωνούν συνεχώς με τον εγκέφαλο μέσω του άξονα εντέρου–εγκεφάλου. Εξάλλου, η σεροτονίνη, «η ορμόνη της ευτυχίας», παράγεται κυρίως στο έντερο, όχι στον εγκέφαλο. Όταν όμως η μικροχλωρίδα του εντέρου διαταράσσεται από υπερβολική ζάχαρη, επεξεργασμένα τρόφιμα ή έλλειψη φυτικών ινών, αυτή η ισορροπία χαλάει και επηρεάζει τη διάθεση. Για να τη στηρίξεις, πρόσθεσε προβιοτικά (γιαούρτι, κεφίρ, ξινολάχανο) και φυτικές ίνες (βρόμη, όσπρια, φρούτα, λαχανικά) στη διατροφή σου, γιατί ένα ήρεμο έντερο σημαίνει και πιο ήρεμο μυαλό.

Σε ποιο βαθμό η συναισθηματική κατανάλωση τροφής (emotional eating) μπορεί να επηρεάσει τον κύκλο της κατάθλιψης;

Η συναισθηματική κατανάλωση τροφής μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε έναν φαύλο κύκλο ο οποίος εντέλει να ενισχύει τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Στην αρχή, το φαγητό προσφέρει μια στιγμιαία αίσθηση ανακούφισης, καθώς ενεργοποιεί τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου και ανεβάζει προσωρινά τη διάθεση. Ωστόσο, στη συνέχεια, το άτομο χάνει τον έλεγχο και αρχίζουν να εμφανίζονται οι ενοχές αλλά και η σωματική δυσφορία, που με τη σειρά τους εντείνουν τη θλίψη και την απογοήτευση. Με τον καιρό, αυτή η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά απομακρύνει το άτομο από την ουσιαστική διαχείριση των συναισθημάτων του και μπορεί να επιδεινώσει τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Η αντιμετώπιση χρειάζεται συνειδητή αναγνώριση των συναισθηματικών ερεθισμάτων και στήριξη από ειδικούς, ώστε το φαγητό να πάψει να λειτουργεί ως «παρηγοριά».

Πώς βλέπετε τη σχέση ανάμεσα στις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες – fast food, έτοιμα γεύματα – και την αύξηση των ψυχικών διαταραχών;

Η διατροφή των ανθρώπων σήμερα είναι γεμάτη από «fast food», έτοιμα γεύματα και υπερεπεξεργασμένα σνακ και αυτή η κατάσταση έχει σίγουρα αρχίσει να επηρεάζει και την ψυχική, εκτός από την σωματική μας υγεία. Αυτό το δυτικοποιημένο διατροφικό πρότυπο που έχουν υιοθετήσει πλέον και οι μεσογειακές χώρες, είναι ελλιπές σε πληθώρα απαραίτητων θρεπτικών συστατικών που χωρίς αυτά ο εγκέφαλος δεν παίρνει τα «καύσιμα» που χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά. Με τον καιρό, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, την ενέργεια και την ικανότητα συγκέντρωσης. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιπες λανθασμένες συνήθειες των ανθρώπων σήμερα όπως οι πολύ λίγες ώρες ύπνου, το πολύ στρες, η καθιστική καθημερινότητα και ο ελάχιστος χρόνος για κανονικό φαγητό, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη ψυχική ισορροπία.

Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνικής διάστασης του φαγητού – δηλαδή του να τρώμε με άλλους – στην ψυχική ευεξία;

Το φαγητό είναι κάτι πολύ παραπάνω από θερμίδες και μακροθρεπτικά συστατικά, είναι επικοινωνία, φροντίδα και συντροφικότητα. Το να τρως με άλλους είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια καθημερινή συνήθεια, είναι μια ανθρώπινη ανάγκη. Η παρέα στο τραπέζι δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, χαλάρωσης και πραγματικής σύνδεσης, στοιχεία που είναι θεμελιώδη για την ψυχική ευεξία.

Ένα κοινό γεύμα μας βοηθά στο να μειώσουμε την ταχύτητα, να απολαύσουμε τη στιγμή, να μιλήσουμε, να γελάσουμε και να νιώσουμε ότι ανήκουμε κάπου. Αντίθετα, όταν τρώμε μόνοι ή βιαστικά μπροστά σε μια οθόνη, είναι πιο εύκολο να νιώσουμε κενό ή απομόνωση, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιούμε.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους ανθρώπους που παλεύουν με την κατάθλιψη σχετικά με τη διατροφή τους;

Αν κάποιος παλεύει με την κατάθλιψη ή με οποιαδήποτε ψυχική νόσο, το πιο σημαντικό είναι να θυμάται πως η διατροφή δεν είναι πανάκεια, αλλά μπορεί να γίνει ένα μικρό, σταθερό στήριγμα μέσα στη συνολική του προσπάθεια. Δεν χρειάζονται «τέλειες» επιλογές ούτε αυστηρά προγράμματα, χρειάζεται φροντίδα και συνέπεια. Ακόμη κι ένα απλό, θρεπτικό γεύμα μέσα στη μέρα είναι ένα βήμα προς τη φροντίδα του εαυτού.

Μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο ισορροπημένης διατροφής και φροντίδας του εαυτού, κάποιες μέθοδοι όπως η κρυοθεραπεία μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένας έξτρα σύμμαχος για το σώμα και το μυαλό. Η έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες ενισχύει την έκκριση ενδορφινών από το σώμα, τις ορμόνες της χαράς, βοηθώντας στη μείωση του στρες και βελτιώνοντας τη διάθεση με φυσικό τρόπο. Πολλοί άνθρωποι περιγράφουν μετά τη συνεδρία ένα αίσθημα ηρεμίας, καθαρού μυαλού και αναζωογόνησης, που συμπληρώνει ιδανικά τις προσπάθειες μιας πιο ισορροπημένης διατροφής και ζωής γενικότερα.

Βιογραφικό του Γιάννη Αντωνίου

Ο Αντωνίου Γιάννης είναι Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, απόφοιτος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιπλέον σπουδές στο Wageningen University της Ολλανδίας.



Η βαθιά σχέση του με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία, τον οδήγησε να εξειδικευτεί ως Personal Trainer στη σχολή Base Training (2015), ενισχύοντας τις γνώσεις του στην Εργοφυσιολογία και την προπονητική.



Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ψυχολογίας και της συμπεριφοράς γύρω από τη διατροφή, συνέχισε με σπουδές στο Life Coaching (ΕΚΠΑ), στο Nutrition Coaching (Precision Nutrition, ΗΠΑ) και στο NLP Master Practitioner. Το 2019 εξειδικεύτηκε περαιτέρω στο Advanced Sports Nutrition από το Barça Innovation Hub.



Ο συνδυασμός επιστημονικής κατάρτισης, προπονητικής εμπειρίας και συμβουλευτικής καθορίζει το έργο του το οποίο έχει έναν βασικό σκοπό, να βοηθά ανθρώπους να βελτιώνουν όχι μόνο το σώμα τους, αλλά και τη σχέση τους με τη ζωή και το φαγητό δημιουργώντας συνήθειες που διαρκούν.