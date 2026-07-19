Πώς η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» στην Αλβανία στριμώχνει πολιτικά τον Έντι Ράμα

Εδώ και περισσότερες από τρεις εβδομάδες, χιλιάδες πολίτες κατακλύζουν καθημερινά τους δρόμους των Τιράνων, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην κατασκευή ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου ύψους 4 δισ. ευρώ, επένδυση που υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του conversation.com, το φιλόδοξο σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος στις παρθένες ακτές του Ζβέρνετς, στη νότια Αλβανία, καθώς και στους γειτονικούς υγροτόπους, περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, παρουσιάζει το έργο ως επένδυση-ορόσημο που θα μεταμορφώσει την αλβανική οικονομία και θα ενισχύσει καθοριστικά τον τουρισμό.

Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής και περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιδρούν σθεναρά, προειδοποιώντας ότι το έργο απειλεί ευαίσθητα οικοσυστήματα, ενώ παραμένουν άλυτες οι διαφορές σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων.

Η σπίθα που πυροδότησε την οργή

Η κοινωνική ένταση κορυφώθηκε στα τέλη Μαΐου, όταν βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε άνδρες ιδιωτικής ασφάλειας να σέρνουν βίαια διαδηλωτή πάνω σε βραχώδη πλαγιά κοντά στο εργοτάξιο του έργου.

Οι εικόνες προκάλεσαν σοκ στην αλβανική κοινή γνώμη και λειτούργησαν ως καταλύτης για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δεκαετίες, υπερβαίνοντας τις παραδοσιακές κομματικές διαχωριστικές γραμμές αλλά και τις πληγές που άφησε πίσω της η κομμουνιστική περίοδος.

Reuters

Το κίνημα απέκτησε γρήγορα χαρακτηριστικά ευρύτερης αντικυβερνητικής εξέγερσης και έγινε γνωστό ως «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», από τα σπάνια μεταναστευτικά πτηνά που φωλιάζουν στους υγροτόπους του Ζβέρνετς και απειλούνται από την επένδυση.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στα Τίρανα, διαδηλώσεις οργανώνονται και από την αλβανική διασπορά σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Έντι Ράμα.

Η διαφθορά στο επίκεντρο της λαϊκής δυσαρέσκειας

Η σημερινή έκρηξη οργής δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά το αποκορύφωμα μιας συσσωρευμένης αγανάκτησης απέναντι στη διαφθορά και τη διαπλοκή που, σύμφωνα με τους επικριτές της κυβέρνησης, χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια τη δημόσια ζωή της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί πρώην υπουργοί έχουν καταδικαστεί ή οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη για υποθέσεις κατάχρησης εξουσίας και διαφθοράς, ενώ η καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας και της διαφθοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις να έχουν ξεκινήσει το 2024.

For the 47th DAY, THOUSANDS of Albanians PROTESTED in Tirana against Jared Kushner’s project and PM Rama.



AS A KNIGHT OF ALBANIA'S ORDER OF THE FLAG, I THINK IT'S TIME FOR ALBANIA TO DUMP KUSHNER'S PROJECT AND FOR PM RAMA TO TAKE THE EXIT DOOR.#FlamingoRevolution… — Steve Hanke (@steve_hanke) July 17, 2026

Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση Ράμα κατηγορείται ότι υπονομεύει την ανεξαρτησία των θεσμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η άρνηση του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες η ίδια απορρίπτει.

Οικονομική ασφυξία και στεγαστική κρίση

Την ίδια στιγμή, οι Αλβανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντική αύξηση του κόστους ζωής. Οι τιμές των καυσίμων συγκαταλέγονται στις υψηλότερες των Βαλκανίων, ενώ η αγορά ενέργειας, σύμφωνα με επικριτές της κυβέρνησης, ελέγχεται από επιχειρηματικά συμφέροντα με ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό.

Η χώρα εξακολουθεί επίσης να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην προσέλκυση επενδύσεων, καθώς η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις, η στρέβλωση του ανταγωνισμού και οι αδυναμίες στην εφαρμογή των συμβάσεων αποθαρρύνουν μεγάλο μέρος των ξένων επενδυτών.

Παράλληλα, η αλματώδης άνοδος των τιμών των ακινήτων έχει οδηγήσει σε οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Έκθεση του ΟΗΕ από το 2021 είχε επισημάνει ότι το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εκτόξευση των τιμών, ιδιαίτερα στα Τίρανα και στις παράκτιες περιοχές.

Η νεολαία γυρίζει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα

Παρά τη θεαματική ανάπτυξη του τουρισμού, τα οφέλη δεν διαχέονται στην κοινωνία. Η περιορισμένη ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής, αλλά και οι ανεπαρκείς οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, στερούν από πολλούς πολίτες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την αυξανόμενη τουριστική κίνηση.

Ιδιαίτερα οι νέοι δηλώνουν αποκλεισμένοι τόσο από τις οικονομικές ευκαιρίες όσο και από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Περισσότεροι από 500.000 Αλβανοί έχουν μεταναστεύσει προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία δεκαετία, αναζητώντας καλύτερες προοπτικές.

Το πολιτικό αδιέξοδο και οι πιέσεις προς τον Ράμα

Καθώς οι κινητοποιήσεις εισέρχονται στην τέταρτη εβδομάδα τους, οι διαδηλωτές δεν περιορίζονται πλέον στην απαίτηση για παραίτηση της κυβέρνησης, αλλά ζητούν βαθιές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων η αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος και η συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης που θα προχωρήσει σε συνταγματικές αλλαγές και θα ενισχύσει τον αγώνα κατά της διαφθοράς.

Ο Έντι Ράμα, ωστόσο, εξακολουθεί να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παραίτησης, αξιοποιώντας την άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του. Παράλληλα, έχει επιτεθεί φραστικά στους διαδηλωτές, αφήνοντας να εννοηθεί, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκονται ξένες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, όμως, οι πιέσεις αυξάνονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την αναστολή των εργασιών σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ η ειδική εισαγγελία έχει απαγγείλει κατηγορίες σε πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κατασκευαστικό κλάδο.

Παράλληλα, εμφανίζονται και τα πρώτα σημάδια εσωκομματικής αμφισβήτησης στο κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα, με αποχωρήσεις βουλευτών και δημόσιες επικρίσεις από πρώην υπουργούς για τον συγκεντρωτικό τρόπο διακυβέρνησης.

Παρότι το ετερόκλητο κίνημα των διαδηλωτών δυσκολεύεται να αποκτήσει ενιαία πολιτική έκφραση, η μαζικότητα των κινητοποιήσεων αναδεικνύει μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση. Για πολλούς Αλβανούς, η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» αποτελεί πλέον το σύμβολο της διεκδίκησης μιας διαφορετικής πολιτικής πορείας, απαλλαγμένης από τις παθογένειες του σημερινού συστήματος εξουσίας.