Πώς η κατανάλωση τυριού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας

Η κατανάλωση τυριού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από το να ικανοποιήσει την επιθυμία μας για γαλακτοκομικά. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στην Ιαπωνία, θα μπορούσε επίσης να συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.



Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περίπου 8.000 ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω, συγκρίνοντας άτομα που έτρωγαν τακτικά τυρί με εκείνα που σπάνια ή ποτέ δεν το έκαναν. Στόχος τους ήταν να δουν πώς η κατανάλωση τυριού μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική υγεία σε ηλικιωμένους ενήλικες.



Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nutrients, υποδηλώνουν ότι όσοι τρώνε τακτικά τυρί είχαν 24% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια σε διάστημα τριών ετών σε σύγκριση με όσους δεν τρώνε τυρί.



Μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης, το 3,4% των καταναλωτών τυριού είχε διαγνωστεί με άνοια, σε σύγκριση με το 4,45% εκείνων που δεν έτρωγαν τυρί.



Ενώ η συνολική διαφορά είναι μικρή - μόλις 1,06% - αντιπροσωπεύει περίπου 10 λιγότερες περιπτώσεις άνοιας ανά 1.000 συμμετέχοντες.



Η μελέτη χρησιμοποίησε στατιστική αντιστοίχιση για να λάβει υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η κατάσταση υγείας και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.



Γιατί το τυρί είναι καλό για τον εγκέφαλό μας



Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν αρκετοί πιθανοί λόγοι για τους οποίους το τυρί θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία του εγκεφάλου.



Σύμφωνα με την έρευνα, το τυρί «περιέχει πρωτεΐνες και απαραίτητα αμινοξέα που υποστηρίζουν τη διατήρηση των νευρώνων, καθώς και λιποδιαλυτές βιταμίνες όπως η βιταμίνη Κ2, η οποία παίζει ρόλο στην αγγειακή υγεία και την ομοιόσταση του ασβεστίου».



Υπάρχουν επίσης ορισμένες ενδείξεις ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση μπορούν να επηρεάσουν τη φλεγμονή και τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, οδούς που πιστεύεται ότι παίζουν ρόλο στη γνωστική παρακμή.



«Επιπλέον, τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών και μεταβολικών παθήσεων, οι οποίες αποτελούν και οι δύο γνωστούς παράγοντες κινδύνου για άνοια», προσθέτει η μελέτη.



Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα ευρήματα δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως οριστική απόδειξη ότι το τυρί προλαμβάνει την άνοια.



Η μελέτη ήταν παρατηρητική, που σημαίνει ότι δείχνει μια συσχέτιση αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την αιτία και το αποτέλεσμα. Άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής, η γενετική και ο τύπος τυριού που καταναλώνεται μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο.

Πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζούσαν με άνοια το 2021 και η Παγκόσμια Έκθεση Κατάστασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την Αντιμετώπιση της Δημόσιας Υγείας στην άνοια προβλέπει ότι αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να υπερτριπλασιαστεί έως το 2050, σημειώνει το Euronews.