Πώς η ΝΔ δίνει πολιτικά καύσιμα στο ΠΑΣΟΚ και το μπρα ντε φερ με Τσίπρα για τα κοινωνικά θέματα

Οι πρόσθετες δυσκολίες που περνά τα τελευταία 24ωρα η ΝΔ εξαιτίας της καταδικαστικής απόφασης για την πρώην ευρωβουλευτή του κόμματος Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και ακόμη τρία γαλάζια στελέχη -για τη γνωστή υπόθεση διαρροής δεδομένων 25,5 χιλιάδων αποδήμων Ελλήνων- δίνουν πολιτικά καύσιμα στο ΠΑΣΟΚ για να επιτεθεί στην κυβέρνηση αλλά και προκειμένου να οργανώσει τη δική του τακτική αντεπίθεσης και ταυτόχρονα, τις άμυνές του στα προβλήματα που το ταλανίζουν.

Για την Χαριλάου Τρικούπη, η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ερμηνεύεται ως άλλη μία απόδειξη ότι η λεγόμενη «επιτελική αριστεία» της ΝΔ συνιστά στην πράξη ένα «κράτος λάφυρο» στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων.

Το ΠΑΣΟΚ συνειδητά επιλέγει να κάνει focus στην εν λόγω υπόθεση, διότι θεωρεί ότι αντανακλά αρνητικά σε ένα κοινό κεντρώων ψηφοφόρων, που αποτελεί μήλον της έριδος με τη ΝΔ και το οποίο δυσαρεστείται σφόδρα από την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών σε σκάνδαλα με τέτοιο περιεχόμενο. Επιπλέον, κατά την ίδια ανάλυση «μουτζουρώνει» το μεταρρυθμιστικό προφίλ που έχει φιλοτεχνήσει επιμελώς επί χρόνια ο πρωθυπουργός, θυμίζοντας πελατειακές πρακτικές του περασμένου αιώνα.

Πάντως, στην Χαριλάου Τρικούπη δεν μένουν στην καταγγελία προς την κυβέρνηση και τις ανοιχτές πληγές της. Έχοντας αντιληφθεί ότι το μοντέλο αυτό «δεν πουλάει» στην κοινωνία, συνεχίζουν με προγραμματική ατζέντα, ρίχνοντας στο τραπέζι του δημοσίου διαλόγου προτάσεις και πιέζοντας για λύσεις που ανακουφίζουν τους πολίτες που ασφυκτιούν. Για παράδειγμα, εδώ και περίπου δέκα ημέρες, σχεδόν καθημερινά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ζητούν από την κυβέρνηση να προβεί στην υλοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους τόκους των κόκκινων δανείων. Το μπρα ντε φερ όμως δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, αφού από την Χαριλάου Τρικούπη καυτηριάζουν τη θέση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, ικανοποιώντας δανειολήπτες και funds. «Δεν μπορείς να είσαι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα», σχολιάζουν σκωπτικά πηγές προσκείμενες στην ηγεσία.

Φυσικά, το πεδίο της ακρίβειας δε θα μπορούσε να μείνει ανεκμετάλλευτο από το ΠΑΣΟΚ, που υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα posokanei δεν λύνει το πρόβλημα. «Τα προβλήματα αυτά χρειάζονται μεγάλες κρατικές παρεμβάσεις και κράτος ενεργό δίπλα στον πολίτη. Όχι το κράτος-θεατή της ΝΔ που απλά καταγράφει τα προβλήματα», τονίζουν με νόημα.

Οργανωτικός πυρετός

Σε παράλληλο επίπεδο, η οργανωτική προετοιμασία δεν σταματά και στο πλαίσιο της πανστρατιάς αλλά και της εκλογικής ετοιμότητας τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ οργώνουν τις γειτονιές του λεκανοπεδίου μοιράζοντας φυλλάδια με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και «σφίγγοντας» χέρια πολιτών. Οι επόμενες θεματικές παρεμβάσεις αφορούν τους συνταξιούχους και τα εθνικά και θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαφορετικές ημέρες και χώρους εντός Ιουλίου.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται η ανακοίνωση περί του 70% των ψηφοδελτίων, ενώ οι πολιτικές στοχεύσεις δεν αλλάζουν: «Αυτόνομη πορεία, αγώνας απέναντι στη ΝΔ και αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση. Αύριο με αφορμή τη σημερινή επέτειο συμπλήρωσης 30 ετών από την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει ειδική αφιερωματική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαϊας.