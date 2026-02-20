Πώς η Ουγγαρία χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου… και το πορτοφόλι του Όρμπαν

Η Ουγγαρία συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι είναι διαθέσιμες και άλλες λύσεις, τονίζεται σε έρευνα ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, που κατηγορεί τη Βουδαπέστη ότι δεν περνάει στους καταναλωτές τα χρήματα που εξοικονομεί από τις αγορές φθηνού ρωσικού πετρελαίου.

Αντιθέτως, όπως ισχυρίζεται το Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας – Center for the Study of Democracy (CSD) – τα κέρδη αυτά πηγαίνουν σε ιδρύματα, τα οποία ανήκουν εν μέρει στον πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν.

Από την ανάλυση του CSD προκύπτει ότι οι τιμές καυσίμων στην Ουγγαρία ήταν κατά μέσο όρο υψηλότερες κατά 18% σε σχέση με τη γειτονική Τσεχία κατά τη διάρκεια του 2025, παρά το γεγονός ότι η Βουδαπέστη συνεχίζει να αγοράζει το φθηνότερο ρωσικό πετρέλαιο σε αντίθεση με την Πράγα.

Αυτό φυσικά έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του λαϊκιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας ότι η χώρα του συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, έχοντας πάρει εξαίρεση από την πολιτική που ακολουθεί η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να πληρώνουν λιγότερα οι Ούγγροι.

Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, αντιθέτως η εξοικονόμηση κόστους πηγαίνει κατευθείαν στην MOL, τον Ουγγρικό πετρελαϊκό κολοσσό, που έχει δει τα λειτουργικά του έσοδα να εκτοξεύονται κατά 30% από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Οι εξαιρέσεις της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Τσεχίας

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, οι χώρες της ΕΕ ξεκίνησαν μία πολιτική απεξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία πήραν εξαίρεση το 2022, αλλά τους ζητήθηκε να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Μόσχα το συντομότερο δυνατό.

Έκτοτε, η Τσεχία έχει απεξαρτηθεί από τη Ρωσία, δε συνέβη όμως το ίδιο με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία που χρησιμοποιούν την εξαίρεση για να αυξήσουν τις εισαγωγές τους από τη Μόσχα. Πέρυσι για παράδειγμα, η Ουγγαρία έκανε το 92% των εισαγωγών αργού πετρελαίου που χρειάζεται από τη Ρωσία, ενώ το αντίστοιχο νούμερο πριν την εισβολή ήταν μόλις 61%.

Αυτή τη στιγμή, το ρωσικό αργό πετρέλαιο είναι 20% φθηνότερο από τις άλλες εναλλακτικές. Όμως, όπως προκύπτει από την έρευνα, οι Ούγγροι καταναλωτές δεν επωφελούνται καθόλου από αυτό. Πέρυσι, η μέση τιμή στη χώρα ήταν κατά 18% υψηλότερη σε σύγκριση με την Τσεχία. Όσον αφορά τη βενζίνη, ήταν υψηλότερη κατά 10% σε σχέση με την Τσεχία.

Φυσικά, η διαφορά στην τιμή αυξάνει τα κέρδη της MOL, που αγοράζει φθηνότερο ρωσικό αργό πετρέλαιο, αλλά το πουλάει στην ίδια τιμή σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής αυξάνοντας σημαντικά της κέρδη της.

«Τα λειτουργικά έσοδα της MOL αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα πριν τη ρωσική εισβολή, ενώ τρία ιδρύματα που σχετίζονται με τον πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, ελέγχουν το 30,49% της MOL», τονίζεται στην έρευνα.