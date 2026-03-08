Σίγουρα, υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο όπου οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί νομίζουν ότι στον τόπο τους κάνει ασύγκριτο κρύο το χειμώνα. Όμως, δεν γίνεται σύγκριση με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στη Σιβηρία: Εκεί οι άνθρωποι αγωνίζονται να μείνουν ζεστοί κάθε μέρα αφού αντιμετωπίζουν τις πιο ακραίες θερμοκρασίες στη Γη.

Το Οϊμιάκον, ένας απομακρυσμένος οικισμός στην περιοχή της Σιβηρίας της Ρωσίας, είναι γνωστό ως η πιο κρύα μόνιμα κατοικημένη πόλη στον κόσμο.



Πριν από περίπου δύο μήνες, την περίοδο των Χριστουγέννων του 2025, το θερμόμετρο στο χωριό κατέγραψε θερμοκρασία περίπου −53,7°C, ενώ λόγω του παγωμένου ανέμου η αισθητή θερμοκρασία έφτασε ακόμη και τους −56,9°C. Για τους κατοίκους της περιοχής, που έχουν συνηθίσει να ζουν με χειμερινές θερμοκρασίες μεταξύ −40°C και −50°C, τέτοιες συνθήκες θεωρούνται δύσκολες αλλά όχι ασυνήθιστες.



Σύμφωνα με ιστορικές καταγραφές, στο Οϊμιάκον σημειώθηκε το 1933 η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ σε κατοικημένη περιοχή του κόσμου, περίπου −67,7 βαθμοί Κελσίου.

Καθημερινότητα σε ακραίο ψύχος

Η ζωή στο χωριό αποτελεί μια καθημερινή δοκιμασία απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι κινητήρες των αυτοκινήτων συχνά παραμένουν αναμμένοι για ώρες, καθώς η επανεκκίνηση σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποδειχθεί αδύνατη.



Τα σπίτια θερμαίνονται συνεχώς, επί 24 ώρες το 24ωρο, ενώ οι κάτοικοι φορούν πολλαπλά στρώματα ρούχων για προστασία από το κρύο, όπως γούνινα παλτά, βαριές μπότες, μάλλινα γάντια και ειδικά καπέλα που καλύπτουν μεγάλο μέρος του προσώπου.

Semen Sivtsev/Anadolu Agency via Getty Images

Τα σχολεία λειτουργούν μέχρι τους −52°C

Παρά το ακραίο ψύχος, η καθημερινότητα συνεχίζεται σχεδόν κανονικά. Τα σχολεία στο Οϊμιάκον παραμένουν ανοιχτά μέχρι οι θερμοκρασίες να πέσουν κάτω από −52°C, με τα παιδιά να συνεχίζουν κανονικά την εκπαίδευσή τους. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την ανθεκτικότητα και την πειθαρχία της τοπικής κοινωνίας.

Το Free Documentary δείχνει με τον πιο παρασταστικό τρόπο τι συμβαίνει σε αυτό το απόμακρο σημείο του πλανήτη. Στο ντοκιμαντέρ, παρουσιάζεται η καθημερινή ζωή του Αλγκόσα, ενός 8χρονου αγοριού από το Οϊμιάκον, όπου οι ακραίες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής του. Χωρίς τρεχούμενο νερό ή εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση, ο Αλγκόσα ξεκινά τη μέρα του αντιμετωπίζοντας το παγωμένο κρύο μόνο και μόνο για να φτάσει στην εξωτερική τουαλέτα.

Ντυμένος με πολλά στρώματα παραδοσιακών ρούχων, ξεκινάει μια πολύ δύσκολη διαδρομή δύο χιλιομέτρων προς το σχολείο, όπου οι ώρες και οι τρόποι διασκέδασης είναι σπάνιοι και το ένστικτο της επιβίωσης έχει προτεραιότητα. Αυτή η καθηλωτική ματιά στον κόσμο του αποκαλύπτει τη σκληρή ομορφιά και την ανθεκτικότητα που απαιτούνται για να επιβιώσει κανείς σε ένα τόσο ακραίο περιβάλλον.

Η γεωργία είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς το έδαφος παραμένει μόνιμα παγωμένο (permafrost). Για τον λόγο αυτό η τοπική διατροφή βασίζεται κυρίως σε κρέας, ψάρια και κρέας ταράνδου, με τα γεύματα να έχουν υψηλή θερμιδική αξία ώστε να βοηθούν το σώμα να αντέχει το παρατεταμένο κρύο.

Προορισμός ακραίου τουρισμού

Τα τελευταία χρόνια το Οϊμιάκον, σύμφωνα με το dunyanews.tv, έχει εξελιχθεί και σε προορισμό ακραίου τουρισμού. Επισκέπτες από διάφορες χώρες ταξιδεύουν στην απομονωμένη αυτή περιοχή για να γνωρίσουν από κοντά τη ζωή στο πιο κρύο κατοικημένο μέρος της Γης, να ανακαλύψουν την παραδοσιακή κουλτούρα των Γιακούτ και να εξερευνήσουν το παγωμένο τοπίο της περιοχής.



Για πολλούς ταξιδιώτες, η επίσκεψη στο Οϊμιάκον αποτελεί μια δύσκολη αλλά αξέχαστη εμπειρία στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.