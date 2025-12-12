Πως «κλείδωσε» η επικράτηση Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η χθεσινή πανηγυρική εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις, που γίνονταν στο παρασκήνιο όλες τις προηγούμενες ημέρες.

Αν και το αποτέλεσμα είθισται να μην ανακοινώνεται στο στρατόπεδο του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών υπολόγιζαν πριν από την έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης σε 14 θετικές ψήφους, μεταξύ των οποίων ήταν ισχυρές χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία.

Συνεργάτης του κ. Πιερρακάκη τόνιζε στη στήλη ότι η θετική δήλωση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαιλ πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση προΐδέαζε κατ' ουσίαν για την έκβαση της διαδικασίας. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνεδρίασης έχει τη δική του σημασία. Μετά τις 5λεπτες τοποθετήσεις των δυο ανθυποψηφίων ακολούθησε ο γύρος της λεγόμενης πρόθεσης ψήφου, όπου ο κάθε Υπουργός Οικονομικών ψήφισε την επιλογή του.

Ακολούθως, ο εκτελών χρέη προεδρεύοντα Μάριος Κεραυνός ενημέρωσε τους Πιερρακάκη και Βαν Πέτεγκεμ για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου της ψηφοφορίας και απευθύνθηκε στον Βέλγο ομόλογο του ρωτώντας τον εάν επιθυμεί να διενεργηθεί η κανονική ψηφοφορία. Η απάντηση ήταν αρνητική εξού και ανακηρύχθηκε ομόφωνα νέος πρόεδρος του Εurogroup. Πρόσωπα, που γνωρίζουν το παρασκήνιο επιμένουν πως το αποτέλεσμα θα πρέπει να αποδοθεί στην προσωπική εμπλοκή Μητσοτάκη, στον ισχυρό συμβολισμό του ελληνικού success story και στις διαρροές που είχε η βελγική υποψηφιότητα εξ αιτίας της απροθυμίας της κυβέρνησης του κ. Βαν Πέτεγκεμ να συναινέσει στην αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων υπέρ της Ουκρανικής άμυνας.