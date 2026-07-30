«Πώς μου ζητάνε να ζήσω χωρίς εσένα»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Μυρτώς από την Κεφαλονιά

«Πώς μου ζητάνε Μυρτώ μου να ζήσω χωρίς εσένα», αναρωτιέται, με πόνο ψυχής, η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά, σε νέα ανάρτησή της, στο Facebook. Τρεις μήνες μετά το θάνατο της κόρης της, η Μιράντα Πάντου συνεχίζει να «συνομιλεί» με τη μοναχοκόρη της σε μια προσπάθεια να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της αλλά και να μην ξεχαστεί ο άδικος χαμός της.

«Έλα 5 λεπτά μόνο να σε φιλήσω»

Το Facebook της «υπενθυμίζει» μια παλιότερη δημοσίευση της κόρης της. Η Μιράντα Πάντου «λυγίζει» για μία ακόμη φορά. Θέλει να της μιλήσει, να την αγκαλιάσει και να τη φιλήσει.

«Πως μου ζητάνε Μυρτώ μου να ζήσω χωρίς εσένα? Πως να συνεχίσω ήλιε μου...πως?...δεν φεύγεις δευτερόλεπτο από το μυαλό μου. Καρδούλα της μαμάς σου, μας χωρίσανε Μυρτούλα μου..μας χωρίσανε δυστυχώς κι εγώ ακόμη σε περιμένω λουλουδένια μου!!!! Μου λείπεις ανάσα μου...Έλα 5 λεπτά μόνο να σε φιλήσω, να σε αγκαλιάσω σε παρακαλώ...», γράφει στη σπαρακτική ανάρτησή της.

«Κάθε μέρα είναι χειρότερα για εμάς»

Μιλώντας στον FLASH, περιγράφει το πόσο βασανιστικά κυλούν οι ημέρες από τότε που «έχασε» το παιδί της.

«Σήμερα πήγα στον τάφο του παιδιού μου στις 4:00 το πρωί. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να εργαστώ και να φάω. Κάθε δευτερόλεπτο πονάω γιατί δεν φεύγει από τη σκέψη μου ούτε μια στιγμή. Κάθε μέρα είναι χειρότερα για εμάς. Στις 10 Αυγούστου θα γινόταν 19 ετών. Πώς θ’ αντέξουμε στα γενέθλιά της; Σκότωσαν το λιονταράκι μας αλλά να είστε σίγουροι ότι θα λάμψει όλη η αλήθεια», λέει η μητέρα της Μυρτώς.

Μέχρι σήμερα η έρευνα των Αρχών έχει οδηγήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως σε βάρος των τριών ατόμων που εγκατέλειψαν αβοήθητη τη Μυρτώ στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

«Η γιάφκα του νησιού συνεχίζει ανενόχλητη»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάκριση για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης παραμένει «ανοιχτή» με τους γονείς να δηλώνουν στον FLASH πως οι Αρχές τους έχουν αφήσει στο «σκοτάδι».

«Χθες πήγα στην ανακρίτρια για να μάθω αν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο για τη δολοφονία της κόρης μου. Η ανακρίτρια μου είπε ότι περιμένει ακόμα κάποια πορίσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και πως έχει ζητήσει κάποιες συμπληρωματικές καταθέσεις. Και όλα αυτά ενώ η «γιάφκα» του νησιού συνεχίζει, ανενόχλητη, τη δουλειά της», υποστηρίζει ο πατέρας της Μυρτώς, Χαράλαμπος Κομποθέκρας.

Την ίδια ώρα, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να προετοιμάζουν αιτήσεις αποφυλάκισης ζητώντας να αντικατασταθεί η προσωρινή τους κράτηση με περιοριστικούς όρους. «Αν αυτό συμβεί, να τους φέρουν σ’ εμένα. Να βγουν και να έρθουν πίσω στην Κεφαλονιά. Αυτοί φταίνε για ό,τι συνέβη στο παιδί μου. Προσπαθώ να σταθώ όρθιος για να παλέψω για την κόρη μου», λέει ο κύριος Χαράλαμπος.