Πώς μπαίνουν σωστά τα μαχαιροπίρουνα στο πλυντήριο πιάτων

Η σωστή τοποθέτηση των μαχαιροπίρουνων στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθαριότητα.

Σε πολλά σπίτια υπάρχει διαχρονικά η ίδια απορία: είναι προτιμότερο τα μαχαιροπίρουνα να μπαίνουν με τη λαβή προς τα κάτω, ώστε να καθαρίζονται καλύτερα, ή με το «λειτουργικό» μέρος προς τα κάτω, για να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών; Το δίλημμα αυτό δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων. Τη λύση δίνουν τόσο οι επιστημονικές μελέτες πάνω στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός των ηλεκτρικών συσκευών όσο και η πολυετής εμπειρία των ίδιων των κατασκευαστών, που έχουν μελετήσει τη ροή του νερού, τη θερμοκρασία και την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού.

Δες πώς θα πετυχαίνεις καλύτερη καθαριότητα με μεγαλύτερη ασφάλεια.

