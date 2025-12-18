LIFE Σας είναι χρήσιμα

Πώς να αποφύγεις το μπλέξιμο των σεντονιών στο πλυντήριο

Η πλύση μεγάλων σεντονιών συχνά καταλήγει σε έναν σφιχτό κόμπο υφάσματος, αντί για καθαρά και έτοιμα για στέγνωμα υφάσματα.

Όσοι έχουν προσπαθήσει να πλύνουν σεντόνια γνωρίζουν καλά το πρόβλημα: στο τέλος της πλύσης, τα υφάσματα βγαίνουν μπλεγμένα και βαριά, απαιτώντας κόπο και χρόνο για να ξεχωρίσουν. Αν μάλιστα μεταφερθούν έτσι στο στεγνωτήριο, το αποτέλεσμα είναι ακόμα χειρότερο, καθώς στεγνώνουν ανομοιόμορφα και συχνά κρατούν υπολείμματα απορρυπαντικού. Κι όμως, υπάρχει ένας απλός τρόπος για να αποφύγεις αυτή την ταλαιπωρία — και ξεκινά από τον σωστό τρόπο με τον οποίο τοποθετείς τα σεντόνια μέσα στον κάδο του πλυντηρίου.

Δες το απλό κόλπο που κάνει τη διαφορά στην πλύση.

