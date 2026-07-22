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LIFE Καθαριότητα

Πώς να απομακρύνεις τους λεκέδες από τα λευκά μπλουζάκια με ένα υλικό που έχεις ήδη στο σπίτι

Οι επίμονοι κίτρινοι λεκέδες στα λευκά μπλουζάκια δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι το ρούχο έχει καταστραφεί.

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Οι κίτρινοι λεκέδες στα λευκά μπλουζάκια είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες. Ένα απλό σπιτικό υλικό, η ασπιρίνη, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως μια εύκολη λύση που μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί το κιτρίνισμα πριν από το πλύσιμο.

Όταν διαλυθεί σε λίγο νερό, η ασπιρίνη δημιουργεί ένα διάλυμα που εφαρμόζεται απευθείας στους λεκέδες, συμβάλλοντας στη χαλάρωση των υπολειμμάτων που έχουν εγκλωβιστεί στις ίνες του υφάσματος. Έτσι, οι λεκέδες απομακρύνονται ευκολότερα κατά την κανονική πλύση, χωρίς να απαιτείται έντονο τρίψιμο.

Δες πώς τι πρέπει να προσέξεις για να δώσεις ξανά στα λευκά σου ρούχα την καθαρή τους εμφάνιση.

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