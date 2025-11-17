Πώς να φροντίζεις τη βουκαμβίλια τον Νοέμβριο για να γεμίσει χρώμα τον κήπο σου την άνοιξη

Η βουκαμβίλια, το αναρριχώμενο φυτό με τα ζωηρά χρώματα, χαρίζει μοναδική ομορφιά σε κήπους, μπαλκόνια και βεράντες. Για να ανθίσει πλούσια την άνοιξη και το καλοκαίρι, χρειάζεται φροντίδα από τώρα. Παρακάτω θα βρεις έναν πρακτικό οδηγό με όσα πρέπει να κάνεις μέσα στον Νοέμβριο, ξεκινώντας από το σωστό πότισμα.

1. Πότισμα

Φρόντισε να ποτίζεις συχνότερα – περίπου μία φορά την εβδομάδα στο έδαφος και έως δύο φορές την εβδομάδα στη γλάστρα – εφόσον το επάνω στρώμα του χώματος έχει στεγνώσει.

Δες τα βήματα για να δεις τη βουκαμβίλια σου να γεμίζει άνθη.