Πώς να γυμνάζεστε με ασφάλεια στη ζέστη - Οδηγός επιβίωσης για τις θερμές ημέρες

Η κλιματική αλλαγή και οι όλο και συχνότεροι και πιο έντονοι καύσωνες κάνουν την άσκηση το καλοκαίρι μια πραγματική πρόκληση, παρά το γεγονός ότι η πλήρης διακοπή της δραστηριότητας μακροπρόθεσμα βλάπτει την υγεία.

Η προσαρμογή λοιπόν του τρόπου, του χρόνου και της έντασης της άσκησης είναι η καλύτερη άμυνά σας απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες. Η λύση είναι να αλλάξετε τις συνήθειές σας αντί να τις εγκαταλείψετε εντελώς, ώστε να προστατεύσετε τον οργανισμό σας.

Ο κίνδυνος της αδράνειας λόγω ζέστης

Η μείωση της σωματικής δραστηριότητας λόγω της ζέστης δεν είναι απλώς θέμα άνεσης, αλλά μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Πρόσφατη έρευνα του επιδημιολόγου Christian García-Witulski προειδοποιεί ότι η άνοδος της θερμοκρασίας παγκοσμίως μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο καθιστικό τρόπο ζωής.

Αυτή η αλλαγή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει από 470.000 έως 700.000 πρόωρους θανάτους ετησίως μέχρι το 2050 παγκοσμίως, καθώς οι άνθρωποι αποφεύγουν να κινηθούν λόγω της δυσφορίας που αισθάνονται από τη ζέστη.

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν γυμναζόμαστε στη ζέστη

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, οι μύες συστέλλονται και παράγουν θερμότητα. Το σώμα προσπαθεί να αποβάλει αυτή τη θερμότητα στέλνοντας περισσότερο αίμα στο δέρμα και ενεργοποιώντας την εφίδρωση.

Όπως εξηγεί ο Ollie Jay, διευθυντής του Heat and Health Research Centre στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, το δέρμα ουσιαστικά «κλέβει» αίμα από τους μύες, με αποτέλεσμα αυτοί να λαμβάνουν λιγότερο οξυγόνο. Αυτό οδηγεί σε ταχύτατη κόπωση και επιπλέον επιβάρυνση της καρδιάς, η οποία προσπαθεί να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στη μυϊκή προσπάθεια και στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Ο ρόλος της ενυδάτωσης

Η ενυδάτωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ασφάλειά μας, καθώς επηρεάζει άμεσα τον βασικό μηχανισμό ψύξης του σώματος. Ο οργανισμός μας δροσίζεται κυρίως μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα από το δέρμα.

Όταν όμως η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι υψηλή, αυτή η εξάτμιση εμποδίζεται σημαντικά. Αυτό καθιστά τη φυσική ψύξη πολύ λιγότερο αποτελεσματική και αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο θερμοπληξίας, ακόμα και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Στρατηγικές για ασφαλή άσκηση τις ζεστές ημέρες

Για να γυμναστείτε με ασφάλεια, η πιο σημαντική αλλαγή που μπορείτε να κάνετε είναι να επιλέξετε τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, όπως νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Η επιλογή σκιερών σημείων αντί για την απευθείας έκθεση στον ήλιο κάνει επίσης τεράστια διαφορά, καθώς η θερμοκρασία στη σκιά μπορεί να είναι έως και 12 με 15 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να μειώσετε τη διάρκεια και την ένταση της προπόνησής σας και να κάνετε πιο συχνά διαλείμματα. Η Rebecca Stearns από το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ τονίζει ότι το να ακούτε το σώμα σας και να επιβραδύνετε σκόπιμα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας.

Μια άλλη έξυπνη τεχνική είναι η πρόληψη της υπερθέρμανσης πριν ξεκινήσετε, πίνοντας πολύ κρύο νερό ή ένα ρόφημα με τριμμένο πάγο, κάτι που δημιουργεί ένα «απόθεμα δροσιάς» για τον οργανισμό σας. Κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση, μπορείτε να βοηθήσετε το σώμα σας ρίχνοντας νερό στο δέρμα σας, το οποίο δρα ως τεχνητός ιδρώτας και διευκολύνει την ψύξη. Τέλος, η βύθιση των χεριών και των αντιβραχίων σε κρύο νερό είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για τη γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος, πολύ περισσότερο από την απλή εφαρμογή παγοκύστης.

Προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Δεν πρέπει ποτέ να πιέζετε τον εαυτό σας πέρα από τα όριά του στη ζέστη. Αν νιώσετε ζάλη, ναυτία, έντονη κόπωση ή ταχυπαλμία, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη δραστηριότητα, να μεταφερθείτε σε δροσερό μέρος και να ξεκινήσετε τη διαδικασία ψύξης του σώματός σας.

Η σωματική άσκηση δεν είναι αποκομμένη από το κλίμα και η προσαρμογή μας σε αυτό είναι ζήτημα υγείας και επιβίωσης.