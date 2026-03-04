Πώς να κάνεις το γυάλινο πυρέξ να λάμψει ξανά, χωρίς ίχνος λίπους και κιτρινίλας

Οι επίμονοι λεκέδες και τα καμένα λίπη στο γυάλινο πυρέξ συχνά προκαλούν απογοήτευση, όμως στην καθαριότητα σχεδόν πάντα υπάρχει μια απλή και αποτελεσματική λύση. Παρότι τα εξειδικευμένα καθαριστικά της αγοράς υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα, δεν είναι η μοναδική επιλογή. Υπάρχουν πρακτικά σπιτικά κόλπα, με υλικά που ήδη έχεις στην κουζίνα σου, τα οποία μπορούν να απομακρύνουν το λίπος και να επαναφέρουν τη διαφάνεια του γυαλιού χωρίς κόπο και χωρίς έντονα χημικά.

Δοκίμασε το βήμα-βήμα και δες το σκεύος σου να γίνεται σαν καινούργιο.