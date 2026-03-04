Breaking news icon BREAKING
Πώς να κάνεις το γυάλινο πυρέξ να λάμψει ξανά, χωρίς ίχνος λίπους και κιτρινίλας

Ακόμη και όταν η επιφάνεια δείχνει θαμπή ή κιτρινισμένη, δεν σημαίνει ότι το σκεύος έχει χαλάσει ή ότι δεν καθαρίζει.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οι επίμονοι λεκέδες και τα καμένα λίπη στο γυάλινο πυρέξ συχνά προκαλούν απογοήτευση, όμως στην καθαριότητα σχεδόν πάντα υπάρχει μια απλή και αποτελεσματική λύση. Παρότι τα εξειδικευμένα καθαριστικά της αγοράς υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα, δεν είναι η μοναδική επιλογή. Υπάρχουν πρακτικά σπιτικά κόλπα, με υλικά που ήδη έχεις στην κουζίνα σου, τα οποία μπορούν να απομακρύνουν το λίπος και να επαναφέρουν τη διαφάνεια του γυαλιού χωρίς κόπο και χωρίς έντονα χημικά.

Δοκίμασε το βήμα-βήμα και δες το σκεύος σου να γίνεται σαν καινούργιο.

