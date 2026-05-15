Πώς να κρατάς το σφουγγάρι της κουζίνας καθαρό και να αποφεύγεις την εξάπλωση βακτηρίων

Το σφουγγάρι της κουζίνας είναι από τα πιο καθημερινά εργαλεία στο σπίτι, όμως συχνά είναι και από τα πιο παραμελημένα σε ό,τι αφορά την υγιεινή του. Επειδή χρησιμοποιείται συνεχώς σε υγρό περιβάλλον και έρχεται σε επαφή με υπολείμματα τροφών, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εστία μικροοργανισμών που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η τακτική καθαριότητα είναι κρίσιμη. Το σφουγγάρι χρειάζεται συχνό καθαρισμό, ακόμη και καθημερινά, ενώ προτείνεται η χρήση διαφορετικών σφουγγαριών για διαφορετικές εργασίες στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος μεταφοράς βακτηρίων από τις επιφάνειες στα σκεύη και αντίστροφα.

