Πώς να μπλοκάρετε τη Meta από το να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες σας για το ΑΙ

Η Meta ενεργοποίησε αυτόματα μια νέα λειτουργία στο Instagram που επιτρέπει στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Muse Image να χρησιμοποιεί δημόσιες φωτογραφίες χρηστών για τη δημιουργία νέων εικόνων, ακόμη και με βάση το πρόσωπό τους. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να μπλοκάρουν τη χρήση του περιεχομένου τους μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν τον λογαριασμό τους ιδιωτικό.



Τι είναι το Muse Image και τι αλλάζει στο Instagram

Η Meta ανακοίνωσε το Muse Image ως νέο πρόγραμμα δημιουργίας εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη και που ενσωματώνεται σε Instagram, Meta AI και WhatsApp, προσφέροντας προηγμένα εφέ και αυτόματη δημιουργία εικόνων από κείμενο ή φωτογραφίες. Στο Instagram, η λειτουργία προσθέτει περίπου 30 νέα εφέ για Stories, συμπεριλαμβανομένων φίλτρων που «πειράζουν» μια φωτογραφία ώστε να μοιάζει π.χ. με λήψη από αναλογική κάμερα μιας χρήσης (τύπου Polaroid).

Το αμφιλεγόμενο σημείο είναι ότι όλα τα δημόσια προφίλ έχουν προεπιλεγμένα ενεργοποιημένη την επιλογή ώστε άλλοι χρήστες να μπορούν να τα κάνουν tag σε prompts του Meta AI, επιτρέποντας στο σύστημα να χρησιμοποιεί δημόσιες φωτογραφίες του λογαριασμού για να δημιουργεί νέες εικόνες βασισμένες σε αυτές. Όπως αναφέρει η ίδια η Meta, «το tagging ενός username επιτρέπει στο Meta AI να χρησιμοποιεί δημόσιες φωτογραφίες για να δημιουργήσει μια εικόνα έτοιμη για δημοσίευση». Όπως είναι λογικό, το θέμα έχει ήδη ξεσηκώσει αντιδράσεις.



Πώς να μπλοκάρετε τη χρήση των φωτογραφιών σας

Η Meta έχει ενσωματώσει ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου του από το AI, διατηρώντας ταυτόχρονα το προφίλ δημόσιο. Για να το κάνετε αυτό, ανοίγετε την εφαρμογή Instagram, πηγαίνετε στο προφίλ σας και πατάτε το μενού με τις τρεις γραμμές (hamburger menu) επάνω δεξιά. Στη συνέχεια, κάνετε scroll προς τα κάτω μέχρι να βρείτε την επιλογή Sharing and reuse (Κοινοποίηση και επαναχρησιμοποίηση). Εκεί θα δείτε την ενότητα Allow people to create with and reuse your content (Να επιτρέπεται σε άλλους να δημιουργούν και να επαναχρησιμοποιούν το περιεχόμενό σας), όπου μπορείτε να απενεργοποιήσετε ξεχωριστά την αντίστοιχη ρύθμιση για posts και Reels. Μόλις κάνετε ρύθμιση στο off, το προφίλ σας παραμένει δημόσιο αλλά το περιεχόμενό σας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται από το Muse Image.

Περιορισμοί και ανοιχτά ζητήματα

Η αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας για όλα τα δημόσια προφίλ έχει προκαλέσει έντονη κριτική σε κοινότητες όπως το Reddit, με χρήστες να διαμαρτύρονται ότι δεν ενημερώθηκαν επαρκώς για τη χρήση των φωτογραφιών τους από το AI της Meta. Ένα επιπλέον ζήτημα είναι ότι, σύμφωνα με το help center του Instagram, οι χρήστες δεν λαμβάνουν ειδοποίηση όταν κάποιος κάνει χρήση το περιεχόμενό τους μέσω του Muse Image, κάτι που θολώνει ακόμη περισσότερο τα όρια της συναίνεσης. Ακόμα πιο προβληματικό θεωρείται το γεγονός ότι αν κάποιος έχει ήδη χρησιμοποιήσει το Meta AI για να δημιουργήσει εικόνες βασισμένες στις φωτογραφίες σας πριν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, αυτές οι δημιουργίες δεν διαγράφονται αναδρομικά.