Πώς να προφυλαχθείτε από τον καύσωνα - Οδηγίες από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Εν αναμονή ενός ισχυρού κύματος καύσωνα από αύριο Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) δίνει οδηγίες στους πολίτες για τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να λάβουν, προκειμένου να μην κινδυνέψει η υγεία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

«Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση. Καλούμε τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής και να προστατεύσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρόνιους πάσχοντες, τις εγκύους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Οι υψηλές θερμοκρασίες υπενθυμίζεται πως μπορούν να οδηγήσουν σε θερμική εξάντληση ή και σε θερμοπληξία.

Οι συστάσεις

Οι οδηγίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αφορούν τα εξής μέτρα που θα πρέπει να λάβει ο καθένας και η καθεμία μας:

Παραμείνετε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους.

Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας (11:00 - 17:00).

Ενυδατωθείτε επαρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα.

Φορέστε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Κάντε χλιαρά ντους και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά.

Φροντίστε για την επαρκή δροσιά και ενυδάτωση των ηλικιωμένων και ασθενών.

Αποφύγετε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32°C.

Επικίνδυνα συμπτώματα και τι να κάνετε

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία από τις υψηλές θερμοκρασίας είναι η θερμοπληξία, με τον ΙΣΑ να εφιστά την προσοχή σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα παρακάτω συμπτώματα:

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος

Δέρμα που είναι κόκκινο και ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο

Παλμοί γρήγοροι και δυνατοί

Έντονος πονοκέφαλος

Ζαλάδα και αίσθημα αποπροσανατολισμού

Ναυτία

Σύγχυση ή αδυναμία συγκέντρωσης

Πιθανή απώλεια συνείδησης



Αν παρατηρήσετε πως υποφέρετε εσείς ή κάποιος άλλος από τα παραπάνω συμπτώματα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Αν παρατηρήσετε πως υποφέρετε εσείς ή κάποιος άλλος από τα παραπάνω συμπτώματα, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Μεταφερθείτε εσείς ή το πάσχον άτομο σε δροσερό, σκιερό σημείο

Προσπαθήστε να μειώσετε τη θερμοκρασία, βγάζοντας περιττά ρούχα και βρέχοντας το σώμα με δροσερό νερό ή τοποθετώντας του υγρά πανιά

Προσοχή: Σε περίπτωση θερμοπληξίας στο πάσχον άτομο δεν πρέπει να δοθεί τίποτα να πιει.

Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες, αλλά και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακραίας ζέστης.

Ο ΙΣΑ εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του.