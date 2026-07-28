«Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ»: Σάλος με νέο βίντεο του ιρανικού πρακτορείου Tasnim

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς περιλαμβάνει αναφορές και υποθετικά σενάρια για πιθανή επίθεση κατά της Μελάνια Τραμπ, συζύγου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τίτλο: «How to kill Melania Trump» (Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ).

Στο βίντεο διάρκειας περίπου δύο λεπτών, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες της πρώτης κυρίας, όπως καταστήματα που φέρεται να επισκέπτεται στη Νέα Υόρκη, καθώς και αναφορές στις μεθόδους προστασίας που εφαρμόζει η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service).

Δεν είναι γνωστό εάν οι πληροφορίες που περιέχονται στο βίντεο είναι ακριβείς ή βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία.

Το βίντεο υποστηρίζει ότι η αγάπη της Μελάνια Τραμπ για τη μόδα αποτελεί «τη μεγαλύτερη αδυναμία της» και κατονομάζει πολυτελή καταστήματα που φέρεται να προτιμά, αναφέροντας ακόμη και τις διευθύνσεις τους.

Σε ένα από τα πιο ακραία σημεία του βίντεο, γίνεται λόγος για υποθετικές μεθόδους επίθεσης, ενώ αναφέρεται ακόμη και η χρήση του νευροτοξικού παράγοντα VX για τη μόλυνση ρούχων σε καταστήματα. Παράλληλα, κατονομάζονται μέλη της ομάδας στυλιστών της Μελάνια Τραμπ, με τον ισχυρισμό ότι θα μπορούσαν να προδώσουν έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τη φράση: «Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μπάρον Τραμπ, περίμενέ μας», επεκτείνοντας τις απειλητικές αναφορές και στον γιο του Αμερικανού προέδρου.

Το Tasnim θεωρείται μέσο ενημέρωσης που διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, τη σκληροπυρηνική παραστρατιωτική δύναμη που ασκεί σημαντική επιρροή στο ιρανικό καθεστώς.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιεχόμενο του βίντεο ούτε τις αναφορές που αφορούν τη Μελάνια και τον Μπάρον Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ δεν έχει κατονομαστεί στο παρελθόν ως συγκεκριμένος στόχος ιρανικών σχεδίων δολοφονίας. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί πως βρίσκεται στο στόχαστρο της Τεχεράνης.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει αφήσει οδηγίες για σκληρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση που δολοφονηθεί.

«Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αν μου συμβεί κάτι, έχω αφήσει οδηγίες να βομβαρδίσουν το Ιράν με ένταση που δεν έχουν ξαναδεί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Πάντως, σύμφωνα με το αμερικανικό συνταγματικό πλαίσιο, ένας πρόεδρος δεν μπορεί να εκδώσει δεσμευτικές στρατιωτικές εντολές που θα εφαρμοστούν μετά τον θάνατό του, καθώς ο εκάστοτε διάδοχός του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις.