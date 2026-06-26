Πώς Αμερικανοί κατάσκοποι έσωσαν αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ελλάδας από Ναζί - Μια άγνωστη ιστορία

Λίγο μετά την εισβολή του ναζιστικού στρατού στην Ελλάδα την άνοιξη του 1941, αξιωματικοί της Βέρμαχτ εισέβαλαν στο νεοκλασικό Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Ο στόχος τους: Να καταλάβουν έναν θησαυρό αρχαιοτήτων - ένα άγαλμα του Δία, τη Μάσκα του Αγαμέμνονα και χιλιάδες άλλα εκθέματα - και να τα επιστρέψουν όλα στην πατρίδα, όπως είχε διατάξει ο ηγέτης τους.



Παράλληλα με την «Τελική Λύση» του για τους Εβραίους - περίπου 70.000 θα εξοντώνονταν μόνο στην Ελλάδα - και την επιθυμία του να κυριαρχήσει τελικά στον κόσμο, ο Αδόλφος Χίτλερ πίστευε, κατά παράδοξο τρόπο, ότι Άριοι είχαν ιδρύσει την αρχαία Ελλάδα. Έτσι, είχε δώσει εντολή στους Ναζί κλασικιστές του να ανασύρουν από το έδαφος ό,τι εκείνος θεωρούσε γερμανικά ευρήματα, αποδεικνύοντας επιτέλους τη σύνδεση με την αρχαία Ελλάδα.



Όμως, εκείνοι δεν κατάφεραν τίποτα, επειδή δεν υπήρχαν τέτοια ευρήματα. Έφυγαν με άδεια χέρια, όπως και οι αξιωματικοί που είχαν εισέλθει στο μουσείο της Αθήνας με υψηλές προσδοκίες. Αντ’ αυτού, όλοι οι θησαυροί είχαν εξαφανιστεί, πολλοί από αυτούς είχαν θαφτεί υπόγεια ως μέτρο ασφαλείας ενάντια στη ναζιστική κατοχή.

Όπως γράφει ο συγγραφέας Στέφαν Τάλτι στο νέο του βιβλίο, «The American School of Spies: The Archaeologists Who Fought the Nazis and Saved the Treasures of Ancient Greece», «Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα σώθηκαν».



Η αναλυτική περιγραφή του Τάλτι μοιάζει με μια πραγματική ιστορία του Ιντιάνα Τζόουνς, που εστίαζε στις προσπάθειες των κλασικιστών και των αρχαιολόγων να σώσουν τα αρχαία ελληνικά ευρήματα από τον Χίτλερ.

Για χρόνια, οι Ναζί ισχυρίζονταν ότι «οι Άριοι ήταν οι δημιουργοί του πρώτου μεγάλου πολιτισμού στον κόσμο… Ο Χίτλερ και οι συνεργάτες του είχαν εμμονή με την αρχαία Ελλάδα και τα αρχαιολογικά της ευρήματα», σύμφωνα με τον συγγραφέα.



Ο Χίτλερ ήταν ιδιαίτερα «εξαρτημένος» από έναν «γυμνό άνδρα αθλητή [γνωστό ως] Δισκοβόλο», γράφει ο Τάλτι. Το άγαλμα αποθεώθηκε στην ταινία «Ολυμπία», το προπαγανδιστικό ντοκιμαντέρ της σκηνοθέτιδας Λένι Ρίφενσταλ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936.

Από Χάρβαρντ και Γέιλ οι «μυστικοί πράκτορες»

Για να αντιμετωπίσει τη ναζιστική κατοχή της Ελλάδας, καθώς και το σχέδιο του Χίτλερ να καταλάβει τις αρχαιότητες, ο Αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ντελάνο Ρούζβελτ ανέθεσε στον στρατηγό του Στρατού Γουίλιαμ «Γουάιλντ Μπιλ» Ντόνοβαν, επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS) των ΗΠΑ - του προδρόμου της CIA - να δημιουργήσει μια μυστική ομάδα πληροφοριών.

Όπως γράφει η New York Post, ο Ντόνοβαν ταξίδεψε στην Ελλάδα και «εντυπωσιάστηκε» από το «υψηλό ηθικό» των πολιτών, γράφει ο συγγραφέας. Κατά την επιστροφή του στρατηγού στην πατρίδα, αποφάσισε να δημιουργηθεί ένα «δίκτυο κατασκόπων», καθώς - παρά τις αντιδράσεις - πίστευε ότι «οι Σύμμαχοι δεν μπορούσαν να βασιστούν μόνο στις συμβατικές δυνάμεις για να νικήσουν τους Γερμανούς».



Το σχέδιο ήταν να συσταθούν μικρές αντάρτικες μονάδες, με προσωπικό που θα προερχόταν από τις κοινότητες Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ, αποτελούμενες από «κατασκόπους και κομάντος» για να σταματήσουν τους Ναζί. Ο Ντόνοβαν απευθύνθηκε σε αποφοίτους του Χάρβαρντ και του Γέιλ για τη στρατολόγηση «μυστικών πρακτόρων». Χρειαζόταν επίσης κάποιον πολύ ενημερωμένο και πρόθυμο να αναλάβει ρίσκα για να διευθύνει τη μυστική επιχείρηση, αποκαλύπτει ο Τάλτι.

Ο «αριστοκράτης της Ανατολικής Ακτής» αρχηγός της ομάδας «Green Desk»

Ο Ντόνοβαν επέλεξε τον Ρόντνεϊ Γιανγκ, έναν όμορφο 33χρονο Αμερικανό αρχαιολόγο χωρίς στρατιωτική εμπειρία, ο οποίος όμως είχε εργαστεί σε ανασκαφές στην Ελλάδα, για να συγκροτήσει την ομάδα και να δημιουργήσει αυτό που έγινε γνωστό στην Ουάσιγκτον ως «Greek Desk».



Η πραγματική αποστολή του Γιανγκ: να μετατρέψει τους μελετητές, τους κλασικιστές και τους αρχαιολόγους σε κατασκόπους.



Πλούσιο παιδί με εντυπωσιακά προσόντα, ο Γιανγκ περιγράφεται από τον Τάλτι ως «αριστοκράτης της Ανατολικής Ακτής». Η μητέρα του ήταν μέλος της οικογένειας Μπαλαντάιν, Σκωτσέζων αντιπάλων αμερικανικών δυναστειών μπύρας όπως η Pabst. Ο μελλοντικός αρχηγός των κατασκόπων είχε μεγαλώσει σε μια έπαυλη νεοκλασικού ρυθμού στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ και σε μια εξοχική κατοικία στο Μπερνάρντσβιλ. Έμαθε ελληνικά στο αριστοκρατικό σχολείο St. Paul’s στο Νιου Χάμσαϊρ και σπούδασε στο Πρίνστον, όπως και οι πρόγονοί του.



Ήταν επίσης γνωστός ως λάτρης των πάρτι και κάποτε περιγράφηκε ως «ο αγαπημένος των χορών ντεμπυτάντ της Νέας Υόρκης, που θύμιζε τον Κάρι Γκραντ», γράφει ο Τάλτι.



Ο Γιανγκ τελικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, στο φημισμένο Αμερικανικό Σχολείο Κλασικών Σπουδών, το οποίο έγινε η βάση του. Όμως, λίγο μετά την κατοχή από τους Ναζί, χτυπήθηκε από θραύσματα μιας έκρηξης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, μια αθηναϊκή εφημερίδα ανέφερε ότι «νέο αμερικανικό αίμα προστέθηκε τώρα σε εκείνο που χύθηκε το 1821 για την ελληνική ανεξαρτησία».



Αφού ανάρρωσε, ο Γιανγκ συνέχισε να διευθύνει το «Greek Desk» και να εκπαιδεύει τους πράκτορές του - μεταξύ των οποίων και η Ντόροθι Χάνα Κοξ, μια 50χρονη «ζωηρή και σκληρή» αρχιτέκτονας ανασκαφών και ειδική στα αρχαία νομίσματα. Η OSS της πρόσφερε ρόλο μυστικής πράκτορα, με την ιδέα ότι θα χρησιμοποιούσε τη δουλειά της στη «Greek War Relief» ως κάλυψη.

Όπως γράφει ο Τάλτι, «η χρήση της αρχαιολογίας ως κάλυψη για κατασκοπεία ήταν αμφιλεγόμενη». Μελετητές-μυστικοί πράκτορες όπως ο Κοξ και ο Γιανγκ κατηγορήθηκαν κάποια στιγμή ότι «εκπορνεύουν την επιστήμη», όπως το έθεσε ένας από τους συναδέλφους τους.

Το «Περιστέρι» και η «Τσίχλα»

Τον Ιούλιο του 1942, οι νεοσύλλεκτοι, κυρίως Ελληνοαμερικανοί, ξεκίνησαν μια βασική εκπαίδευση τεσσάρων εβδομάδων στις τεχνικές κατασκοπείας: Από το πώς να δημιουργήσουν μια ψεύτικη ταυτότητα μέχρι το πώς να μαχαιρώσουν θανάσιμα έναν ναζιστικό φρουρό, καθώς και την εκμάθηση κωδικών και κρυπτογραφίας.



Όπως παρατηρεί ο συγγραφέας, «η Αμερική είχε ελάχιστη εμπειρία στην εξωτερική κατασκοπεία και ο στρατηγός Ντόνοβαν και οι υφιστάμενοί του, από πολλές απόψεις, τα επινοούσαν καθώς προχωρούσαν».



Στον Γιανγκ δόθηκε το κωδικό όνομα «Pigeon» (Περιστέρι) και στη Ντόροθι Κοξ, «Thrush» (Τσίχλα). Το μυστικό στρατόπεδο εκπαίδευσής τους, μια τοποθεσία γνωστή ως «Farm» (Φάρμα), ήταν ένα πρώην κτήμα με άλογα στη Βιρτζίνια, 20 μίλια έξω από την Ουάσιγκτον.

Οι δύο πράκτορες είχαν μεγαλώσει σε άνετα σπίτια. Τώρα, ο ανώτερός τους στην OSS τους είπε να τα ξεχάσουν όλα αυτά και να «πολεμήσουν με τον παλιό, βάρβαρο τρόπο», γράφει ο Τάλτι.



Παράλληλα με τη σχολή κατασκόπων, ο Ντόνοβαν ίδρυσε μια μονάδα κομάντο αποτελούμενη από γιους μεταναστών που είχαν γεννηθεί στις ΗΠΑ και οι οποίοι, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, «ήταν έτοιμοι και πρόθυμοι να σκοτώσουν τους κατακτητές των πατρογονικών τους εδαφών».

«Αλαζονικοί και άγριοι» νεοσύλλεκτοι «για να απελευθερώσουν την πατρίδα των γονιών τους»

Τον Ιανουάριο του 1943, ο Ρούζβελτ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία ενός τάγματος πεζικού αποτελούμενου από νεαρούς Αμερικανούς δεύτερης γενιάς «που θα πολεμούσαν στα μέρη που είχαν εγκαταλείψει οι γονείς τους», γράφει ο Τάλτι. Ενώ 1.200 «αλαζονικοί και άγριοι» νεοσύλλεκτοι στάλθηκαν στο στρατόπεδο Κάρσον στο Κολοράντο για να εκπαιδευτούν, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 212, οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς την Ελλάδα.



«Επέστρεφαν για να απελευθερώσουν την πατρίδα των γονιών τους», γράφει ο συγγραφέας.

Η αποκάλυψη

Μεταφερόμαστε στις 4 Ιουνίου 1946 και σε μια τελετή σε μία από τις μεγαλοπρεπείς αίθουσες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα. Παρουσία συλλεκτών, εργάτες ανέσκαψαν θαμμένες αρχαιότητες που είχαν κρατηθεί κρυφές από τους Ναζί καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

«Θα χρειαστούν άλλα δύο χρόνια για να είναι έτοιμο το μουσείο προκειμένου να λειτουργήσει. Και το 2013, γράφει ο Τάλτι, «το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την επιστροφή περισσότερων από 10.000 κειμηλίων, όλα κλεμμένα από τους Ναζί».



Ο Γιανγκ είχε γλιτώσει από τον θάνατο στα χέρια των ναζιστών, αλλά, το 1974, σκοτώθηκε σε τροχαίο. «Για χρόνια μετά», γράφει ο Τάλτι, «όσοι επισκέπτονταν το τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας έβλεπαν το γραφείο του “σφραγισμένο σαν ιερό”. Ήταν ο τελευταίος μιας ξεχωριστής γενιάς».