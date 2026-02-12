Πώς ο Γιώργος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ μπαίνει στη μάχη κατά της ακρίβειας - Πρώτο crash test το μοσχάρι

Η «τελευταία παρτίδα» προστίμων έπεσε πριν από λίγες ημέρες. Πέντε εταιρείες – τρεις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και δύο εταιρείες τροφίμων – βρέθηκαν αντιμέτωπες με κυρώσεις για αύξηση του μέσου ποσοστού μικτού κέρδους. Ήταν, όμως, και το τέλος μιας εποχής.

Η σχετική ρύθμιση που επέτρεπε αυτούς τους ελέγχους έληξε στις 30 Ιουνίου 2025. Από εκεί και πέρα, το πεδίο άδειασε. Και όταν αδειάζει το θεσμικό οπλοστάσιο, η αγορά δεν μένει ποτέ... ακίνητη.

Τι αλλάζει μετά τη λήξη των έκτακτων ρυθμίσεων

Το 2025 σήμανε τη λήξη όλων των «ρυθμίσεων εκτάκτου ανάγκης» που ξεκίνησαν στην πανδημία και κορυφώθηκαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς δεν έχει πλέον στα χέρια της τα ειδικά εργαλεία ελέγχου τιμών.

Η κλασική νομοθεσία, απλή και σκληρή, δεν προβλέπει ουσιαστικό μηχανισμό παρέμβασης στις τιμές. Με άλλα λόγια: χωρίς ειδική ρύθμιση, δεν υπάρχει «κόφτης» στο περιθώριο κέρδους.

Η πρώην ΔΙΜΕΑ, που με τις έκτακτες διατάξεις «σάρωνε» την αγορά με κοστολογικούς ελέγχους, καλείται τώρα να λειτουργήσει σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Και το υπαρξιακό ερώτημα είναι απλό: πώς ελέγχεις τιμές όταν δεν έχεις εργαλείο ελέγχου τιμών;

Η νέα διοικήτρια, Δέσποινα Τσαγγάρη, γνωρίζει καλά το τοπίο. Δεν είναι τεχνοκράτης γραφείου. Έχει θητεύσει σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και ξέρει πώς λειτουργούν τα κοστολόγια – και πού «φουσκώνουν».

Η ΑΑΔΕ στο προσκήνιο – Ο ρόλος του Γιώργου Πιτσιλή

Χθες, η κ. Τσαγγάρη προανήγγειλε την «αμέριστη βοήθεια» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ σε περίπτωση που εμφανιστεί ανατιμητικό κύμα.

Επικεφαλής της ΑΑΔΕ είναι ο Γιώργος Πιτσιλής – και για την αγορά, το όνομα μόνο δεν είναι αδιάφορο. Κάποτε η απειλή ήταν «θα σου στείλω το ΣΔΟΕ». Το ΣΔΟΕ δεν υπάρχει πια. Η ΑΑΔΕ, όμως, υπάρχει. Και έχει δεδομένα.

Η διαφορά είναι κρίσιμη. Η ΑΑΔΕ δεν ελέγχει τιμές. Ελέγχει φορολογικά στοιχεία, τιμολόγια, διαδρομές κόστους, ενδοομιλικές συναλλαγές, μεταφορικά, εισαγωγές. Δηλαδή την πραγματική οικονομική εικόνα πίσω από το ράφι. Και κάπως έτσι, χωρίς νομικό «πλαφόν», μπορεί να δημιουργηθεί έλεγχος μέσω διασταυρώσεων.

Μοσχαρίσιο κρέας: Το πρώτο crash test

Η «αμέριστη βοήθεια» θα ξεκινήσει από την αγορά του μοσχαρίσιου κρέατος, κυρίως στο σκέλος των εισαγωγέων. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Γιατί οι ανατιμήσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται υψηλότερες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Εάν τα τιμολόγια εισαγωγής δεν δικαιολογούν την τελική τιμή στο ράφι, τότε το θέμα παύει να είναι πολιτικό και γίνεται φορολογικό. Και εκεί η ΑΑΔΕ έχει λόγο.

2026: Προεκλογική χρονιά, πολιτική ευαισθησία

Το 2026 είναι προεκλογική χρονιά. Αυτό μεταφράζεται απλά: καμία κυβέρνηση δεν αντέχει έκρηξη τιμών σε βασικά αγαθά. Μπορεί σήμερα να μην υπάρχει ορατό κύμα ανατιμήσεων, όμως ο εφησυχασμός είναι πολυτέλεια. Δεκάδες πρώην υπουργοί Ανάπτυξης μπορούν να το επιβεβαιώσουν – οι τιμές δεν προειδοποιούν, απλώς ανεβαίνουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία της νέας Αρχής με την ΑΑΔΕ λειτουργεί προληπτικά. Στέλνει μήνυμα στην αγορά πριν χρειαστεί να σταλούν ελεγκτές.

Συναντήσεις με την αγορά – Και όχι εθιμοτυπικές

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις της κ. Τσαγγάρη με εκπροσώπους αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ενώ ακολουθεί συνάντηση με τη βιομηχανία τροφίμων.

Οι πληροφορίες λένε ότι οι συζητήσεις είναι επί της ουσίας. Όχι χαμόγελα για τις κάμερες, αλλά κουβέντα για κοστολόγια, μεταφορικά, περιθώρια κέρδους και διεθνείς τιμές.

Η διοικήτρια δεν είναι άγνωστη στην αγορά. Και όταν μιλά κάποιος που γνωρίζει το παιχνίδι, η κουβέντα δεν γίνεται θεωρητική.

Το νέο μοντέλο ελέγχου της ακρίβειας

Χωρίς έκτακτες ρυθμίσεις.

Χωρίς πλαφόν.

Χωρίς θεαματικές ανακοινώσεις.

Αλλά με διασταύρωση στοιχείων, φορολογικά δεδομένα και πολιτική εγρήγορση.

Η ΑΑΔΕ δεν μπαίνει στη μάχη της ακρίβειας ως «τιμοφύλακας». Μπαίνει ως μηχανισμός διαφάνειας. Και στην ελληνική αγορά, πολλές φορές, η διαφάνεια είναι πιο αποτελεσματική από τις απαγορεύσεις.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχουν εργαλεία. Το ερώτημα είναι αν θα χρησιμοποιηθούν εγκαίρως. Και αυτό, σε προεκλογική χρονιά, δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι πολιτικός παράγοντας.