Πώς ο Τραμπ αποφάσισε να χτυπήσει το Ιράν - Ο άγνωστος καυγάς Αραγτσί με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Η τελευταία ευκαιρία για την αποτροπή του πολέμου με το Ιράν δόθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 στη Γενεύη. Εκεί όπου αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είπαν στους Ιρανούς ομολόγους τους ότι δεν πρέπει να λάβουν ορισμένα μέτρα που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Η συνάντηση δεν πήγε καλά. Καθώς η αμερικανική αντιπροσωπεία εξέθετε τη θέση της ότι το Ιράν δεν μπορούσε να εμπλουτίσει ουράνιο για τα επόμενα 10 χρόνια, η ιρανική πλευρά δίστασε, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Το Ιράν έχει "αναφαίρετο δικαίωμα" να εμπλουτίζει ουράνιο», δήλωσε στους Αμερικανούς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. «Και οι ΗΠΑ έχουν "αναφαίρετο δικαίωμα" να σας σταματήσουν», απάντησε ο Στιβ Γουίτκοφ, μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Αφού άκουσε τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, ο Αραγτσί άρχισε να φωνάζει στον Γουίτκοφ, ο οποίος συνοδευόταν στη συνάντηση από τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, μεταξύ άλλων, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

«Αν προτιμάτε, μπορώ να φύγω», είπε ο Γουίτκοφ. Στη συνέχεια, η αμερικανική αντιπροσωπεία ανέφερε στον Τραμπ τι είχε συμβεί. Ο Τραμπ ήταν «αμήχανος», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2026, οι ΗΠΑ ήταν σε πόλεμο.

Η «Επική Οργή»

«Μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» εναντίον του Ιράν έχουν ξεκινήσει, δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φράση ήταν μια μακρινή ηχώ της δήλωσης του τότε προέδρου Τζορτζ Μπους, όταν επιβιβάστηκε σε ένα αεροπλανοφόρο και, μπροστά σε ένα πανό που έγραφε «Αποστολή Εξετελέσθη», ανακοίνωσε ότι οι «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» με το Ιράκ είχαν τελειώσει. Είκοσι τρία χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος είναι διαφορετικός, ο εχθρός είναι διαφορετικός, αλλά η Μέση Ανατολή παραμένει μια καυτή ζώνη για τις ΗΠΑ.

Η απόφαση του Τραμπ να χτυπήσει το Ιράν και να εξοντώσει την ηγεσία του ακολούθησε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών που τον άφησαν απογοητευμένο και πεπεισμένο ότι μια διπλωματική έξοδος δεν ήταν εφικτή. Ούτε ήταν ιδιαίτερα πρόθυμος να πολεμήσει. Ένας λόγος για την επιφυλακτικότητά του ήταν ότι δεν πίστευε ότι οι σύμβουλοί του είχαν δώσει μια αρκετά σαφή εικόνα για το μεταπολεμικό μέλλον του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξή του αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας.

Γιατί τελικά αποφάσισε να επιτεθεί; Αυτό ρωτήθηκε από το NBC News την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη.

«Δεν ήταν πρόθυμοι να σταματήσουν την πυρηνική τους έρευνα», είπε ο Τραμπ. «Δεν ήταν πρόθυμοι να πουν ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Πολύ απλό».

Η ανησυχία για την αντίδραση του Ιράν

Ο Τραμπ έχτισε την πολιτική του καριέρα βασιζόμενος στην υπόσχεση να αποφύγει τους ξένους πολέμους που επιδίωξαν οι προκάτοχοί του, όπως έχει πει, χωρίς να αποφέρει κανένα αξιόλογο κέρδος για τους Αμερικανούς. Το 2011, προέβλεψε ότι ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα θα ξεκινούσε πόλεμο με το Ιράν «για να εκλεγεί» και επειδή «δεν έχει απολύτως καμία ικανότητα να διαπραγματευτεί».

«Εκλέχθηκα επειδή βγήκα από αυτούς τους γελοίους, ατελείωτους πολέμους, όπου ο σπουδαίος στρατός μας λειτουργεί ως επιχείρηση αστυνόμευσης προς όφελος ανθρώπων που δεν συμπαθούν καν τις ΗΠΑ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Ωστόσο, δεσμεύτηκε επίσης να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μια θέση που επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα σε ομιλία του. Το Ιράν θα αποκτήσει «σύντομα» πυραύλους που θα μπορούσαν να φτάσουν στις ΗΠΑ, δήλωσε στην ομιλία του προς το Κογκρέσο. Μια πρόσθετη ανησυχία ήταν ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει τη δική του προληπτική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή εάν η κυβέρνηση Τραμπ παραιτηθεί, δήλωσε ένας άλλος ανώτερος αξιωματούχος σε δημοσιογράφους το Σαββατοκύριακο.

«Ως πρόεδρος, θα κάνω ειρήνη όπου μπορώ, αλλά δεν θα διστάσω ποτέ να αντιμετωπίσω τις απειλές κατά της Αμερικής όπου χρειάζεται», δήλωσε ο Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους.

Με τις διαπραγματεύσεις να έχουν σταματήσει μετά τη συνάντηση της Πέμπτης (26/02), ο Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο της επιλογής του. Το πώς θα τελειώσει θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή στο άμεσο μέλλον. Πριν από μια γενιά, ο Μπους αποφάσισε να βυθίσει αίμα και θησαυρούς στο ίδιο μέρος του κόσμου, με αποτέλεσμα τον θάνατο σχεδόν 4.500 Αμερικανών στρατιωτικών. Τώρα, είναι η σειρά του Τραμπ να δει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αμερικανικό στρατό για να αποδυναμώσει το Ιράν, επιδιώκοντας μια άπιαστη ειρήνη.

Η εξόντωση του Χαμενεΐ

Μια διαφορά με τους προηγούμενους προέδρους είναι ότι προήδρευσαν παρατεταμένων συγκρούσεων. Ο Τραμπ έχει δείξει προτίμηση για γρήγορα, αποφασιστικά χτυπήματα. Δήλωσε στην Daily Mail την Κυριακή ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σε τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο.

Στο βίντεό του με το οποίο ανακοίνωσε τις επιθέσεις, ο Τραμπ είπε ότι θα ήθελε ο ιρανικός λαός να ξεσηκωθεί και να ανατρέψει το κυβερνών καθεστώς, αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι διάδοχοι θα κυβερνήσουν διαφορετικά.

Πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν την αεροπορική τους επίθεση, η CIA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτωνόταν, θα μπορούσε να αντικατασταθεί από εξίσου σκληροπυρηνικούς αξιωματούχους εντός του καθεστώτος, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στην επίθεση. Δεν είναι σαφές εάν έχει προετοιμαστεί κάποια αντιπολιτευτική ομάδα για να τον αντικαταστήσει. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του εκλιπόντος έκπτωτου σάχη του Ιράν, «φαίνεται πολύ καλός», αλλά ότι δεν γνώριζε αν ο Παχλεβί ήταν κατάλληλος για να ηγηθεί της χώρας.

«Το πρόβλημα εδώ μπορεί να είναι ότι ο Τραμπ επιτίθεται για δύο ή τρεις ημέρες, δηλώνει τη νίκη και αποχωρεί, κάτι που σίγουρα δεν θα ήταν αρκετό για να ανατρέψει το καθεστώς», δήλωσε ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου για μέρος της πρώτης θητείας του Τραμπ, αλλά έχει συγκρουστεί μαζί του. «Η έλλειψη προοδευτικού, στρατηγικού σχεδιασμού θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα εδώ».

Ωστόσο, ένας από τους έμπιστους ανθρώπους του Τραμπ είπε ότι ήταν βέβαιος ότι ο Τραμπ θα οδηγούσε τον πόλεμο σε μια επιτυχή έκβαση.

«Ο πρόεδρος και η ομάδα του δεν πιστεύουν ότι έχουν ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο», δήλωσε σε συνέντευξή του ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. «Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το Ιράν είναι επικίνδυνο και παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη για περισσότερες επιθέσεις και δράσεις τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει τη δουλειά».

Η επίθεση στο Ιράν δεν ήταν προαναγγελθείσα. Ο Τραμπ είχε τις δικές του προσωπικές αμφιβολίες. Κατά την προετοιμασία, πίεσε για μια συμφωνία στην οποία το Ιράν θα απαρνούνταν τα πυρηνικά όπλα, με ορισμένα πρόσθετα οφέλη. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δήλωσαν ότι προσφέρθηκαν να παράσχουν στο Ιράν δωρεάν πυρηνικά καύσιμα, αλλά το καθεστώς είπε όχι.

«Δεν θέλουμε καμία χάρη»

Στη συνάντηση στη Γενεύη, η απάντηση του Αραγτσί στην αμερικανική προσφορά ήταν «δεν χρειαζόμαστε καμία χάρη από εσάς», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Δεν θέλουμε να πληρώσετε για τα καύσιμα μας».

Οι διπλωματικές συνομιλίες των τελευταίων μηνών ήταν παράλληλες με μια τεράστια στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ στα ύδατα της Μέσης Ανατολής, αυξάνοντας την πίεση στο ιρανικό καθεστώς.

Οι διαπραγματευτές είχαν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν και ξανά στις 17 Φεβρουαρίου στη Γενεύη. Μεταξύ αυτών των συναντήσεων ήρθε μια αναφορά ότι ο Τραμπ είχε διατάξει το USS Gerald R. Ford - το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του στόλου - να πλεύσει από την Καραϊβική προς τη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε απερίφραστα στις 13 Φεβρουαρίου ότι ήθελε έναν ακόμη αερομεταφορέα στην περιοχή, «σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία».

Αλλά χρησιμοποίησε άλλα εργαλεία για να κρατήσει το Ιράν σε εγρήγορση. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε στο Κογκρέσο τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ είχαν προκαλέσει σκόπιμα μια οικονομική κρίση στο Ιράν που οδήγησε στις μαζικές διαδηλώσεις στις αρχές του έτους που έφεραν σε δύσκολη θέση το καθεστώς. Δημιουργώντας έλλειψη δολαρίων στο Ιράν, οι ΗΠΑ ανάγκασαν το Ιράν να τυπώσει χρήμα, πυροδοτώντας πληθωρισμό και υποδαυλίζοντας εσωτερική εχθρότητα προς την ηγεσία, δήλωσε ο Μπέσεντ.

Οι επιφυλάξεις Τραμπ

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ είχε τις δικές του επιφυλάξεις σχετικά με μια επίθεση, σύμφωνα με τον αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας. Δεν είχε πειστεί ότι τα σχέδια μάχης θα παρείχαν το διαρκές αποτέλεσμα που ήθελε. Κανείς δεν μπορούσε να του δώσει διαβεβαιώσεις για το τι θα προκαλούσε η επίθεση, είπε ο αξιωματούχος.



Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δεν άφησε καμία αμφιβολία ότι μπορεί να διατάξει επίθεση. Στις 19 Φεβρουαρίου, έδωσε στο Ιράν προθεσμία 10 έως 15 ημερών για να συμφωνήσει σε μια συμφωνία, προειδοποιώντας ότι «πολύ άσχημα πράγματα» θα συμβούν αν τον αψηφήσει.

Κανείς στην Τεχεράνη δεν μπορούσε να υποθέσει ότι μπλοφάρει. Είχε ήδη χτυπήσει τη χώρα μία φορά, στέλνοντας βομβαρδιστικά B-2 τον Ιούνιο για να βομβαρδίσουν πυρηνικές εγκαταστάσεις και ισχυριζόταν ότι είχαν «εξαφανιστεί».

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, την επόμενη μέρα από τη συνάντηση των Κούσνερ και Γουίτκοφ με τους Ιρανούς ηγέτες, ο Τραμπ δήλωσε σε ομιλία του στο Τέξας: «Τώρα έχουμε μια μεγάλη απόφαση να πάρουμε. Το ξέρετε αυτό. Καθόλου εύκολο, καθόλου εύκολο».

Την ίδια ημέρα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι , συμβούλεψε τα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας ότι όσοι ήθελαν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ θα έπρεπε «να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ».

Από το Τέξας, ο Τραμπ πέταξε στο Μαρ-α-Λάγκο, το σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος έδειχνε τον Τραμπ με καπέλο των ΗΠΑ, να κάθεται σε ένα τραπέζι μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς. Στον τοίχο υπήρχε ένας χάρτης της Μέσης Ανατολής που έδειχνε την ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων.

Το χτύπημα στο Ιράν

Η «Επιχείρηση Epic Fury» ξεκίνησε στις 1:15 π.μ. ET το Σάββατο (9:45 π.μ. στην Τεχεράνη). Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν βομβαρδιστικά stealth B-2, μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους, ρουκέτες και άλλα οπλικά συστήματα που το Υπουργείο Άμυνας δεν αποκάλυψε. Στοχοποίησαν το ναυτικό του Ιράν, πυραυλικές εγκαταστάσεις, αρχηγεία διοίκησης και ελέγχου και συστήματα αεράμυνας.

Η χρονική στιγμή δεν ήταν τυχαία. Τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν την τύχη του Χαμενεΐ. Οι πληροφορίες έδειχναν ότι θα συναντιόταν με ανώτερους βουλευτές εκείνο το πρωί, σύμφωνα με δύο άτομα που είχαν ενημερωθεί για το θέμα.

Αντί να ξεκινήσουν την επιχείρηση τη νύχτα, οι ηγέτες μετέφεραν την επίθεση στο φως της ημέρας με την ελπίδα να σκοτώσουν αυτόν και τους συντρόφους του, ανέφεραν οι άνθρωποι.

Ο Τραμπ δήλωσε στη συνέντευξή του στο NBC News ότι η επιχείρηση ήταν «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και προφανώς, όταν έχουμε 48 ηγέτες, αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός».

Οι επιθέσεις του Σαββατοκύριακου συγκλόνισαν το Ιράν και πυροδότησαν αντεπιθέσεις από το καθεστώς. Εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στο Υπουργείο Πληροφοριών, και εκατοντάδες στόχοι επλήγησαν.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Ισραήλ, προειδοποιώντας για εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν περισσότερες από 1.500 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να φτάσουν στη Μέση Ανατολή, καθώς πύραυλοι πετούσαν πάνω από το έδαφος.



Μια ιρανική αντεπίθεση στο Κουβέιτ σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιωτικούς και τραυμάτισε πέντε ακόμη, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.



Στις δημόσιες δηλώσεις του το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ, που πλέον είναι πρόεδρος εν καιρώ πολέμου, φάνηκε να προετοιμάζει τους Αμερικανούς για περισσότερες απώλειες.



«Δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερα πριν τελειώσει. Έτσι έχουν τα πράγματα», είπε σε βίντεο που κυκλοφόρησε την Κυριακή το απόγευμα.