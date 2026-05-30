Πώς οι δισεκατομμυριούχοι εγκαταλείπουν την Καλιφόρνια από τον φόβο ενός δημοψηφίσματος

Σε ένα κλίμα πρωτοφανούς πολιτικής πόλωσης και αποπροσανατολισμένοι από τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ, οι Δημοκρατικοί ψάχνουν εναγωνίως τρόπους για να κερδίσουν τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές (midterms) του Νοεμβρίου. Η αριστερή πτέρυγα του κόμματος, που θεωρείται πιο δυναμική και με την μεγαλύτερη προβολή στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμά πως βρήκε τον «Δούρειο Ίππο» για να επικρατήσει στις εκλογές: την φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων.

Το κόμμα στηρίζει την πρωτοβουλία του ισχυρού εργατικού συνδικάτου Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW) -που έχει 2 εκατομμύρια μέλη και εκπροσωπεί 120.000 εργαζομένους στον τομέα της υγείας - οι οποίοι προτείνουν εφάπαξ φόρο περιουσίας ύψους 5% στους δισεκατομμυριούχους κατοίκους της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, μέχρι τις αρχές του μήνα το συνδικάτο είχε συλλέξει περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο υπογραφές κατοίκων της Καλιφόρνιας, πολύ περισσότερες από τις 875.000 που απαιτούνται για να εγκριθεί η πρωτοβουλία, προκειμένου η πρόταση να τεθεί σε δημοψήφισμα στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Απώτερος σκοπός της πρότασης να καλυφθούν τα κενά στην χρηματοδότηση του τομέα της υγείας μετά τις περικοπές που έφερε η πρόσφατη ομοσπονδιακή νομοθεσία. Εάν εγκριθεί, «ο φόρος των δισεκατομμυριούχων», εκτιμάται πως θα αποφέρει στα ταμεία της Καλιφόρνιας 100 δις δολάρια σε βάθος πενταετίας τα οποία θα αποτρέψουν το κλείσιμο νοσοκομείων, τη συνακόλουθη απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας αλλά και θα χρηματοδοτήσουν την δημόσια εκπαίδευση και τα προγράμματα σίτισης των ευάλωτων ομάδων.

Οι 200 με πλούτο 2 τρις$

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Δημοκρατικοί φέρνουν στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της φορολόγησης των υπερπλουσίων, ένα θέμα πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα τους. Αυτή τη φορά προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επιδιώκουν την φορολόγηση του συνόλου της περιουσίας και όχι απλά τα εισοδήματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συνδικάτου, οι κάτοικοι της Πολιτείας με καθαρή περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου είναι περίπου 200 οι οποίοι κατέχουν συνολικό πλούτο 2 τρις δολαρίων.

Το συνδικάτο SEIU, που είναι αποφασισμένο να κερδίσει τη μάχη, προσφέρει 15$ σε κάθε κάτοικο της Καλιφόρνιας που θα δεχθεί να υπογράψει υπέρ της διενέργειας του δημοψηφίσματος στις ενδιάμεσες εκλογές. Το ίδιο ακριβώς ποσό, ωστόσο, προσφέρει και οργάνωση που μάχεται την πρόταση για να αποσοβήσει την φυγή κεφαλαίων από την Πολιτεία και η οποία χρηματοδοτείται από κορυφαία ονόματα εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων όπως ο Μάικλ Μόριτζ της Sequoia Capital ή ο Έρικ Σμιντ, πρώην επικεφαλής της Google.

Ποιοι δισεκατομμυριούχοι έχουν φύγει ήδη - Γιατί αντιδρά ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας

Ο πρώτος που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο από το ενδεχόμενο υιοθέτησης της πρωτοβουλίας και την διενέργεια δημοψηφίσματος ήταν ο κυβερνήτης της Πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ που, ως γνωστόν, είναι Δημοκρατικός. Γνωρίζει πως η πρωτεύουσα Σακραμέντο είναι απόλυτα εξαρτημένη από την φορολόγηση των κερδών των κεφαλαίων των τεχνολογικών εταιρειών που εδρεύουν στην Πολιτεία. Οδηγώντας τις εταιρείες προς την έξοδο, αυτόματα η Πολιτεία θα στερούσε τον εαυτό της από μια εξαιρετική φορολογική βάση μοναδική στην επικράτεια της χώρας. Έτσι θα οδηγούνταν αναπόφευκτα στην αύξηση της φορολογίας, κυρίως στα ακίνητα, την πιο διαδεδομένη μορφή φορολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήδη, τα μεγαλύτερα ονόματα που βρίσκονται στο στόχαστρο έχουν εγκαταλείψει την Πολιτεία. Ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, είναι πλέον και επισήμως Τεξανός. Ο πατριάρχης της Silicon Valley και επικεφαλής της Oracle Λάρι Έλλισον είναι κάτοικος Χαβάης. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ που μετακόμισε στη Φλόριντα, γλίτωσε έτσι φόρο 11 δις δολαρίων. Ο Τράβις Καλάνικ, ιδρυτής της Uber, μετακόμισε στο Τέξας. Οι ιδρυτές της Google Σεργκέι Μπριν και Λάρι Πέιτζ άλλαξαν, επίσης, έδρα ως προληπτικό μέτρο.

Το ίδιο ισχύει και για τον Πίτερ Τίελ, μορφή στον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων με διασυνδέσεις με τον Λευκό Οίκο και για τον Ντέιβιντ Σακς, σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Προς το παρόν, παραμένει στην Πολιτεία ο πανίσχυρος επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ.

Πληρώνουν μόλις το 1,3% του πλούτου τους

Οι επιφανείς Γάλλοι οικονομολόγοι Εμανουέλ Σαέζ και Γκαμπριέλ Ζικμάν, καθηγητές και οι δύο στα μεγαλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια-ΜΙΤ, Χάρβαρντ, Μπέρκλεϊ και Στάνφορντ- δημοσίευσαν στην αρχή της εβδομάδας άρθρο γνώμης στους New York Times για το ζήτημα καταγγέλλοντας πως οι δισεκατομμυριούχοι της Καλιφόρνιας έχουν συσσωρεύσει εξωπραγματικό πλούτο την ώρα που πληρώνουν ελάχιστα σε φορολογία.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, οι δισεκατομμυριούχοι πληρώνουν σήμερα σε φορολογία μόλις το 1,3% του πλούτου τους σε σύγκριση με το 3,1% που πλήρωναν επί Ρόναλντ Ρέιγκαν. Το 2020 είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο τους The Triumph of Injustice (Σ.σ «Ο θρίαμβος της Αδικίας») ενώ δημιούργησαν και τον ιστότοπο Taxjusticenow.org για τις περιουσίες των πλουσίων και την ελάχιστη φορολόγησή τους. Οι Σαέζ και Ζικμάν διενεργούν σήμερα εκστρατεία υποστήριξης της διενέργειας δημοψηφίσματος υπέρ της άπαξ φορολόγησης 5% της περιουσίας των δισεκατομμυριούχων.