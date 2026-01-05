Πώς οι ΗΠΑ άρπαξαν τον Μαδούρο: Καρέ καρέ η κατάρρευση άμυνας της Βενεζουέλας - Υποψίες για προδοσία

Η «κινηματογραφική» αρπαγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (4/1), ολοκληρώθηκε σε μόλις δύο ώρες και 28 λεπτά σε μια τρομερή «αυτοκρατορική» επίδειξη δύναμης απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο και αφετηρία μίας περιόδου μεγάλης αβεβαιότητας για τη χώρα της Λατινής Αμερικής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, η πραγματοποίηση αυτής της επιχείρησης συμπεριέλαβε 150 αεροπλάνα, μήνες παρακολούθησης και -πιθανότατα- έναν κατάσκοπο των ΗΠΑ μέσα στην βενεζουελάνικη κυβέρνηση.

Κρίσιμο ρόλο για την επιτυχία της επιχείρησης ήταν το έργο της CIA και άλλων αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ήδη από τον Αύγουστο του 2025, ο στόχος τους ήταν να αποτυπώσουν το «πρότυπο ζωής» του Μαδούρο ή -όπως το περιέγραψε ο στρατηγός Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ- να «καταλάβουν πώς κινούταν, πού ζούσε, πού ταξίδευε, τι έτρωγε, τι φορούσε, ποια ήταν τα κατοικίδιά του».

Ο Μαδούρο κοιμόταν σε 8 διαφορετικά μέρη

Καθώς οι ΗΠΑ ενίσχυαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική από τον Σεπτέμβριο, ο Μαδούρο είχε ενισχύσει την προσωπική του ασφάλεια σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Οι δημόσιες ομιλίες του σταμάτησαν. Ο Βενεζουελάνος ηγέτης άλλαζε επίσης τακτικά τον τόπο διανυκτέρευσής του, χρησιμοποιώντας έξι έως οκτώ διαφορετικά μέρη για να περνά τις νύχτες, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Μαδούρο βασίστηκε επίσης περισσότερο σε κουβανική αντικατασκοπεία και σωματοφύλακες, οι οποίοι φαίνεται να ήταν πιο αξιόπιστοι από τους Βενεζουελάνους, με τους τελευταίους να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν στάθηκαν αρκετά.

Το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, καθώς ο καιρός ήταν τελικά αρκετά καθαρός για να προχωρήσει η αμερικανική επιχείρηση, η τοποθεσία του Μαδούρο καθορίστηκε σε ένα συγκρότημα στη Φουέρτε Τιούνα, μια κεντρική στρατιωτική βάση στο Καράκας.

«Πηγή» μέσα στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας

Τα κατασκοπευτικά drones ήταν μέρος του τρόπου με τον οποίο η CIA παρακολουθούσε τον Μαδούρο, αλλά μετά τη σύλληψή του το Σάββατο, η υπηρεσία ενημέρωσε επίσης ότι διέθετε μια ανθρώπινη «πηγή» εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Πρόκειται για μία τολμηρή δήλωση καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη του κατασκόπου, αν και ερμηνεύεται επίσης ως τέχνασμα για να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη που θα έχουν οι διάδοχοι του Μαδούρο στο δικό τους σύστημα ασφαλείας.

More video of the US bombing Venezuela earlier today as part of the operation that has liberated the country from the dictator, Nicolás Maduro. I've been informed these are Tomahawk cruise missiles launched from U.S. Navy warships in the southern Caribbean Sea. pic.twitter.com/Hx89jGGr4K — Greg J. Marchand MD (@MarchandSurgery) January 3, 2026

Έως και το ένα τέταρτο όλων των πολεμικών πλοίων του αμερικανικού ναυτικού βρισκόταν στην Καραϊβική από τον Νοέμβριο, ενισχυμένο από την άφιξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του «USS Gerald R Ford», με περίπου 4.000 ναύτες και πλήρωμα επί του σκάφους. Αλλά παρά την στρατιωτική αυτή ανάπτυξη κοντά στα σύνορα της Βενεζουέλας, ο στόχος του αμερικανικού στρατού ήταν να επιτύχει τακτικό αιφνιδιασμό και κυριαρχία στον αέρα.

Η συντριβή της αεράμυνας

Αν και κάποιες προκαταρκτικές πτήσεις και άλλοι ελιγμοί ήταν αναπόφευκτοι, η τελική εντολή δόθηκε από τον Τραμπ στις 10.46 μ.μ. ώρα ανατολικών ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου (11.46 μ.μ. ώρα Καράκας, 05.46 τα χαράματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Το πρώτο βήμα ήταν να καθοριστεί ένας εναέριος διάδρομος, συντρίβοντας την αεροπορία και την αεράμυνα της Βενεζουέλας, για τα ελικόπτερα που θα μετέφεραν τα επίλεκτα στρατεύματα της Delta Force, τα οποία είχαν αναλάβει την αρπαγή του Μαδούρο από το κρεβάτι του.

Η γενική εντύπωση ήταν ότι η Βενεζουέλα είχε έναν αρκετά ικανό στρατό σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Είχε χρησιμοποιήσει τον πετρελαϊκό της πλούτο για να αγοράσει δύο μοίρες ρωσικών αεροσκαφών Su-30, πυραύλους S-300 και Buk καθώς και συστήματα αεράμυνας. Αλλά, όταν έφτασε η στιγμή της δοκιμής στο πεδίο, το ρωσικό κιτ ηττήθηκε εύκολα, γεγονός που ορισμένοι αναλυτές ερμηνεύουν και ως απάντηση στον προβληματισμό για τις ασύμμετρες απειλές κατά των δυτικών οπλικών συστημάτων.

Οι αεροπορικές βάσεις και τα κέντρα επικοινωνιών της Βενεζουέλας βομβαρδίστηκαν, πιθανώς από πυραύλους κρουζ Tomahawk και αντιραδιενεργά όπλα AGM-88 Harm, σχεδιασμένα ειδικά για την ανίχνευση και καταστροφή συστημάτων αεράμυνας. Υπήρξαν επίσης αναφορές για μαχητικά αεροσκάφη F-35 που βομβάρδισαν μαχητικά της Βενεζουέλας στον αεροδιάδρομο, αφότου η αεράμυνα βγήκε «νοκ άουτ». Συνολικά, περισσότερα από 150 αμερικανικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην νυχτερινή επιδρομή.

Η αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Πουέρτο Ρίκο. Φωτό: Reuters

Ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης

Ο Τραμπ καυχήθηκε επίσης ότι το ρεύμα στο Καράκας είχε διακοπεί σε μεγάλο βαθμό «λόγω μιας συγκεκριμένης έκθεσης ειδικών», μια πιθανή νύξη για κυβερνοεπίθεση. Οι κάτοικοι της πόλης ανέφεραν διακοπές ρεύματος μετά τις πρώτες εκρήξεις και οι δορυφορικές εικόνες έδειξαν έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας να βομβαρδίζεται στη Φουέρτε Τιούνα, αν και είναι πιθανό αιτία να ήταν η στρατιωτική δράση παρά μια κυβερνοεπίθεση.

Μετά την απογείωση, η ομάδα Delta Force πέταξε «στα 100 πόδια πάνω από το νερό», σύμφωνα με τον Κέιν, για να αποφύγει την ανίχνευση από ραντάρ. Το Καράκας δεν απέχει πολύ από την ακτή, περίπου 10 μίλια μακριά, γεγονός που καθιστά τον χρόνο πτήσης σχετικά σύντομο, αν και ενδιάμεσα υπάρχουν βουνά, τα οποία, σύμφωνα με τον στρατηγό, βοήθησαν τα εισερχόμενα ελικόπτερα να «κρυφτούν στην ακαταστασία» μέχρι να φτάσουν στην πρωτεύουσα.

Οι πυροβολισμοί στην τελευταία γραμμή άμυνας

Ένα βίντεο που γυρίστηκε από το Καράκας έδειχνε εννέα ελικόπτερα, τροποποιημένα Black Hawk και Chinook με διπλό έλικα, να πετούν σε σχηματισμό πάνω από την πόλη προς τη Φουέρτε Τιούνα. Κανένα δεν χτυπήθηκε ή δεν υπέστη ζημιές από την αεράμυνα ή τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας, αλλά καθώς πλησίαζαν το συγκρότημα του Μαδούρο στις 2:01 π.μ. δέχτηκαν πυρά - και ένα μόνο ελικόπτερο υπέστη ζημιές, αν και εξακολουθούσε να πετάει.

Και πάλι, ο αμερικανικός στρατός είχε προετοιμαστεί έντονα για τις κρίσιμες στιγμές. Ένα αντίγραφο του συγκροτήματος του Μαδούρο στη βάση Φουέρτε Τιούνα είχε κατασκευαστεί στις ΗΠΑ, με το σχέδιο και την ασφάλειά του προφανώς γνωστά στους Αμερικανούς. Η ομάδα Delta Force είχε έναν πυρσό για να περάσει από τις ατσάλινες πόρτες και έναν διαπραγματευτή ομήρων από το FBI σε περίπτωση που ο Μαδούρο κλειδωνόταν και αρνούνταν να παραδοθεί.

Η αντίδραση και η αρπαγή του Μαδούρο

Όλα πήγαν σχεδόν όπως είχαν προγραμματιστεί. Ξέσπασαν πυροβολισμοί καθώς η ομάδα Delta Force βρισκόταν στο έδαφος. Ένα μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του Μαδούρο σκοτώθηκε, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας. Βενεζουελάνοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι είχαν πεθάνει σε όλη τη χώρα. Κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν σκοτώθηκε, αν και τραυματίστηκαν αρκετοί.

Ο πρόεδρος, στις τελευταίες στιγμές της εξουσίας του, προσπάθησε να τρέξει σε ένα ασφαλές δωμάτιο καθώς έφτασαν δεκάδες στρατιώτες της Δύναμης Δέλτα. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Μαδούρο είχε φτάσει στην προστατευτική πόρτα του, αλλά δεν μπορούσε να την κλείσει. «Τον έσπρωξαν τόσο γρήγορα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τη γρήγορη σύλληψη του Μαδούρο.

Στη συνέχεια, το μόνο που χρειαζόταν ήταν να φύγουν ο Μαδούρο και η Φλόρες από τη χώρα. Τα ελικόπτερα, με κάλυψη από μαχητικά αεροσκάφη, επέστρεψαν στην Καραϊβική στις 4:29 π.μ., σχεδόν δυόμισι ώρες μετά την πρώτη άφιξή τους στο Φουέρτε Τιούνα, οπότε και αποβίβασαν το προεδρικό ζεύγος στο πλοίο εφόδου USS Iwo Jima.

Με βάση τους δικούς της όρους, ως στρατιωτική επιχείρηση, ήταν αναμφίβολα μια επιτυχημένη, αν και απροκάλυπτη άσκηση της αμερικανικής ισχύος. Αλλά δεν είναι καθόλου σαφές ότι θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της χώρας ή θα οδηγήσει σε έναν μετασχηματισμό της Βενεζουέλας - ενώ οι ευρύτερες πολιτικές επιπτώσεις παραμένουν απρόβλεπτες.