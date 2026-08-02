«Πώς οι μηχανές αφηγούνται την ιστορία της μουσικής»: Ο «γίγαντας» Ζαν - Μισέλ Ζαρ εκδίδει βιβλίο

Ο πρωτοπόρος της dance μουσικής Ζαν-Μισέλ Ζαρ μπορεί πλέον να προσθέσει τον τίτλο του «συγγραφέα» στο βιογραφικό του, καθώς ο Γάλλος καλλιτέχνης ετοιμάζεται να εκδώσει το πρώτο του βιβλίο αυτό το φθινόπωρο.

Το βιβλίο «Machines: A History of Electronic Music», που θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου, θα καταγράψει την τεράστια συλλογή ηλεκτρονικών και ηλεκτροακουστικών οργάνων του Ζαρ. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, «μέσα από αυτές τις μηχανές, ο Ζαρ ανατρέχει στην εξέλιξη ενός αιώνα ηχητικών πειραματισμών, υπογραμμίζοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τα πολιτιστικά κινήματα που διαμόρφωσαν την ηλεκτρονική μουσική όπως την γνωρίζουμε σήμερα».

Το βιβλίο, γράφει το Billboard, θα «ταξιδέψει μέσα από τον Σουρεαλισμό και το Μπαουχάους, στα πρωτοποριακά ραδιοφωνικά εργαστήρια και στα πρωτοπόρα στούντιο, όπως το Westdeutscher Rundfunk, το Radio France και το BBC Radiophonic Workshop. Στην πορεία, ο Ζαρ χαρτογραφεί τις δημιουργικές και τεχνολογικές καινοτομίες που μεταμόρφωσαν τη σύγχρονη μουσική - από την επεξεργασία μαγνητοταινιών και την αναλογική σύνθεση έως την ψηφιακή επανάσταση, την τρισδιάστατη ηχογράφηση και τις παραστάσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης».

Το βιβλίο «Machines: A History of Electronic Music» θα περιλαμβάνει 130 φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ειδικά για το έργο, «από εμβληματικούς αρθρωτούς συνθεσάιζερ έως σπάνια πρωτότυπα και μοναδικά κομμάτια κατασκευασμένα κατά παραγγελία». Το βιβλίο θα περιλαμβάνει επίσης συνεισφορές από συναδέλφους καλλιτέχνες, όπως οι Armin Van Buuren και Richie Hawtin, ο Vince Clark των Erasure/Yazoo/Depeche Mode, η Gillian Gilbert των New Order, ο Nicolas Godin των Air, ο Johnny Marr των The Smiths/The The/Electronic, ο Nick Rhodes των Duran Duran και άλλοι.

Ανακοινώνοντας το βιβλίο στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ζαρ έγραψε στο Instagram: «Αυτό το βιβλίο είναι ένα ταξίδι μέσα από αυτές τις μηχανές: εκείνες που απέκτησα, εκείνες που εξημέρωσα, εκείνες που φαντάστηκα και εκείνες που διαμόρφωσαν τη μουσική μου γλώσσα – και οι οποίες, όλες μαζί, αφηγούνται μια πιθανή ιστορία της σημερινής μουσικής. Όταν μπαίνω στο στούντιο, βρίσκονται εκεί, παραμονεύουν στις σκιές, αναβοσβήνουν σιωπηλά. Περιέχουν κάθε ήχο του κόσμου. Και σαν χρυσοθήρας, η εμμονή μου είναι να εξάγω μερικά ψήγματα από αυτές. Το προσωπικό μου Ελ Ντοράντο».

