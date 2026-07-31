Πώς ολοκληρώνεται ο Ιούλιος για όλα τα ζώδια; Ημερήσιες Προβλέψεις

Ο Ιούλιος σήμερα ρίχνει την αυλαία του και αστρολογικά θα μπορούσα να τον περιγράψω ως τον πιο σημαντικό μήνα της χρονιάς που διανύουμε. Οι όψεις των αργών πλανητών που σχηματίστηκαν στην πορεία του μήνα, σταδιακά στο χρόνο θα φέρουν σημαντικές αλλαγές τόσο συλλογικές όσο και προσωπικές, για αυτό και ο μήνας αυτός εντέλει αργότερα θα κατανοήσουμε ότι ήταν μεταβατικός! Σήμερα όμως Παρασκευή 31 Ιουλίου, μέχρι και το μεσημέρι θα νιώσουμε πως τίποτα δεν κινείται, τίποτα δεν εξελίσσεται και υπάρχει στασιμότητα. Η τάση αυτή κυριαρχεί καθώς η Σελήνη είναι κενής πορείας στο ζώδιο του Υδροχόου, επομένως δεν βλέπουμε δράση, εξέλιξη ή και ενάρξεις…

Σταδιακά από το μεσημεράκι οι διαθέσεις αλλάζουν, η Σελήνη εισέρχεται στο ζώδιο του Ιχθύ και από αυτό το υδάτινο ζώδιο ενεργοποιεί την διάθεση για δραπέτευση από την σκληρή πραγματικότητα. Ονειροπόληση, χαλάρωση, ανάγκη για επαφή με το υδάτινο στοιχείο θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά για το υπόλοιπο της ημέρας. Προσοχή όμως: Το βραδάκι, η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τους Διδύμους: Η όψη αυτή φέρνει συναισθηματικά ξεσπάσματα, αλλαγές, ανατροπές σχεδίων και προγραμμάτων , ενώ γενικά οι εξελίξεις γύρω μας θα είναι απρόβλεπτες.

Ποιοι πρέπει να είστε συγκρατημένοι; Δίδυμοι: 21 – 25 Μαΐου , Παρθένοι: 24 – 28 Αυγούστου , Τοξότες: 23 – 27 Νοεμβρίου , Ιχθύες: 19 – 23 Φεβρουαρίου

Πώς θα ολοκληρωθεί ο Ιούλιος για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου;

Κριός – Αφήνεις πίσω την πίεση του μήνα

Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται με πιο ήρεμους ρυθμούς για σένα, Κριέ μου, δίνοντάς σου την ευκαιρία να κάνεις έναν μικρό απολογισμό πριν μπεις δυναμικά στον Αύγουστο. Μέχρι το μεσημέρι, με τη Σελήνη κενής πορείας στον Υδροχόο, είναι προτιμότερο να μην πιέσεις καταστάσεις ή να περιμένεις άμεσες απαντήσεις από φίλους ή συνεργάτες. Από το απόγευμα και μετά, η είσοδος της Σελήνης στους Ιχθύες σε καλεί να χαλαρώσεις, να αποφορτιστείς και να ακούσεις περισσότερο το ένστικτό σου. Το βράδυ, ένα ξαφνικό μήνυμα ή μια αλλαγή στο πρόγραμμα μπορεί να σε βγάλει προσωρινά εκτός ρυθμού, όμως θα προσαρμοστείς γρήγορα.

AstroTip: Άφησε τις σημαντικές αποφάσεις για τις επόμενες ημέρες και αφιέρωσε χρόνο στην ξεκούρασή σου.

Ταύρος – Κλείνεις τον μήνα με χαμηλούς τόνους

Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου σε καλεί να μην πιέσεις τις επαγγελματικές εξελίξεις, καθώς μέχρι το μεσημέρι η Σελήνη κενής πορείας στον Υδροχόο δεν ευνοεί νέα ξεκινήματα ή σημαντικές αποφάσεις. Αν κάτι καθυστερήσει, άφησέ το να ακολουθήσει τον φυσικό του ρυθμό. Από το απόγευμα, η είσοδος της Σελήνης στους Ιχθύες αλλάζει το κλίμα και σε φέρνει πιο κοντά σε φίλους, αγαπημένα πρόσωπα ή σε σχέδια που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Ένα κάλεσμα για μια καλοκαιρινή έξοδο ή μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Το βράδυ απέφυγε τις παρορμητικές αγορές ή τις οικονομικές υπερβολές.

AstroTip: Η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου και όχι για να πιέσεις τις εξελίξεις.

Δίδυμοι – Κράτησε εναλλακτικό σχέδιο

Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται αφήνοντάς σου την αίσθηση ότι πολλά αλλάζουν γύρω σου, όμως σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για βιαστικές κινήσεις Δίδυμέ μου. Μέχρι το μεσημέρι, η Σελήνη κενής πορείας μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις σε μετακινήσεις, επαφές ή σχέδια που είχες οργανώσει. Από το απόγευμα, η προσοχή σου στρέφεται περισσότερο στα επαγγελματικά, όμως το βραδινό τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό στο ζώδιό σου μπορεί να φέρει μια ξαφνική αλλαγή προγράμματος ή μια απρόβλεπτη εξέλιξη που θα σε αναγκάσει να κινηθείς διαφορετικά. Ευτυχώς, η ευελιξία είναι το δυνατό σου χαρτί.

AstroTip: Αν κάτι δεν εξελιχθεί όπως το υπολόγιζες, αυτοσχεδίασε, σήμερα αυτό θα σε βγάλει κερδισμένο.

Καρκίνος – Με πιο ανάλαφρη διάθεση προς τον Αύγουστο

Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου σε βοηθά να αφήσεις πίσω συναισθηματικές πιέσεις και να δεις το μέλλον σου Καρκίνε μου με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μέχρι το μεσημέρι απόφυγε οικονομικές συμφωνίες ή σημαντικές αποφάσεις, καθώς η Σελήνη κενής πορείας δεν προσφέρει τη σταθερότητα που χρειάζεσαι. Από το απόγευμα όμως, με τη Σελήνη να περνά στους Ιχθύες, η διάθεσή σου αλλάζει αισθητά. Έρχεται η ανάγκη για μια μικρή απόδραση, μια βόλτα κοντά στο νερό, μια όμορφη συζήτηση ή ένα καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα που θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Το βράδυ, απέφυγε να στηρίξεις τα σχέδιά σου στις υποσχέσεις άλλων.

AstroTip: Άφησε την καρδιά σου να ταξιδέψει, αλλά κράτησε τα πόδια σου στη γη όταν οργανώνεις τα επόμενα βήματά σου.

Λέων – Κλείνεις τον μήνα με νέες συνειδητοποιήσεις

Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται αφήνοντάς σου αρκετές σκέψεις αλλά και σημαντικά συμπεράσματα για τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Μέχρι το μεσημέρι, με τη Σελήνη κενής πορείας απέναντί σου, μην περιμένεις ότι μια συζήτηση ή μια συμφωνία θα προχωρήσει με τους ρυθμούς που θα ήθελες. Δώσε λίγο χρόνο στα γεγονότα να ωριμάσουν. Από το απόγευμα, η είσοδος της Σελήνης στους Ιχθύες στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά ζητήματα, αλλά και σε βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες που είχες αφήσει στην άκρη. Ένα ήρεμο βράδυ δίπλα στη θάλασσα ή μια ουσιαστική κουβέντα με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι θα σου κάνει πολύ καλό. Πρόσεξε μόνο αργά το βράδυ μια ξαφνική αλλαγή σε επαγγελματικά σχέδια.

AstroTip: Δεν χρειάζεται να λύσεις όλα τα ζητήματα σήμερα· μερικές απαντήσεις έρχονται όταν σταματάμε να τις κυνηγάμε.

Παρθένος – Μικρές παύσεις πριν από ένα νέο ξεκίνημα

Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου σε καλεί να χαμηλώσεις τους ρυθμούς σου και να μην πιέσεις καταστάσεις που δεν εξαρτώνται από εσένα Παρθένε μου! Η Σελήνη κενής πορείας μέχρι το μεσημέρι μπορεί να προκαλέσει μικρές καθυστερήσεις στη δουλειά ή αλλαγές στο πρόγραμμά σου, γι' αυτό αξιοποίησε το διάστημα για να κλείσεις εκκρεμότητες. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη να περνά απέναντί σου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο. Είναι μια όμορφη στιγμή για ένα δείπνο, μια καλοκαιρινή έξοδο ή μια συνάντηση που είχες καιρό να πραγματοποιήσεις. Το βράδυ, επειδή το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να φέρει ανατροπές, κράτησε ευέλικτο το πρόγραμμά σου.

AstroTip: Όσο πιο χαλαρά αντιμετωπίσεις τις μικρές αλλαγές της ημέρας, τόσο περισσότερο θα τις απολαύσεις.

Ζυγός – Δίνεις χώρο σε όσα σε ευχαριστούν

Ζυγέ μου αποχαιρετάς τον Ιούλιο αναγνωρίζοντας ότι δεν χρειάζεται όλα να λειτουργούν με πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα. Μέχρι το μεσημέρι η Σελήνη κενής πορείας δεν ευνοεί την τόλμη στα αισθηματικά ή σε δημιουργικά σχέδια, όμως από το απόγευμα και μετά βρίσκεις ξανά τον ρυθμό σου. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου, αλλά και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Ένα απογευματινό μπάνιο, μια βόλτα με φίλους ή μια ήρεμη βραδιά σε έναν όμορφο καλοκαιρινό χώρο θα σε βοηθήσουν να αφήσεις πίσω την ένταση του μήνα. Το βράδυ δείξε λίγη προσοχή σε βιαστικές αποφάσεις για οικονομικά.

AstroTip: Άφησε λίγο χώρο στον αυθορμητισμό· οι πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές δεν προγραμματίζονται.

Σκορπιός – Η διάθεσή σου αλλάζει προς το καλύτερο

Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου εξελίσσεται σε πιο αργούς ρυθμούς απ' όσο θα ήθελες, ιδιαίτερα σε οικογενειακές ή προσωπικές υποθέσεις που φαίνεται να μένουν προσωρινά στάσιμες. Μην πιέσεις τις εξελίξεις μέχρι το μεσημέρι, γιατί η Σελήνη κενής πορείας δεν ευνοεί αποφάσεις ή ξεκαθαρίσματα. Από το απόγευμα όμως, η είσοδός της στους Ιχθύες αλλάζει εντελώς το κλίμα. Η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη, ο έρωτας, οι φίλοι και οι μικρές απολαύσεις του καλοκαιριού αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν σου δοθεί η ευκαιρία για μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, ένα ποτό με καλή παρέα ή μια αυθόρμητη έξοδο, μην την αφήσεις να πάει χαμένη.

AstroTip: Άφησε πίσω ό,τι σε βάρυνε μέσα στον Ιούλιο και υποδέξου τον Αύγουστο με πιο ανάλαφρη καρδιά.

Τοξότης – Ο Ιούλιος σε αποχαιρετά με μια αλλαγή διάθεσης

Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου Τοξότη μου ξεκινά χωρίς ιδιαίτερη κινητικότητα, γι' αυτό μέχρι το μεσημέρι μην πιέσεις απαντήσεις, συναντήσεις ή μετακινήσεις που μπορούν να περιμένουν λίγο ακόμα. Η Σελήνη κενής πορείας στον Υδροχόο δείχνει ότι τα σχέδια δύσκολα εξελίσσονται όπως τα υπολογίζεις. Από το απόγευμα όμως, με τη Σελήνη να περνά στους Ιχθύες, η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι και στους ανθρώπους που αγαπάς. Ίσως προτιμήσεις μια ήρεμη καλοκαιρινή βραδιά στη βεράντα, ένα οικογενειακό τραπέζι ή μια απόδραση σε μια κοντινή παραλία αντί για έντονους ρυθμούς. Το βράδυ, επειδή η Σελήνη τετραγωνίζει τον Ουρανό, απόφυγε την ένταση και τα καβγαδάκια με την οικογένεια ή το σύντροφο!

AstroTip: Μην εκνευριστείς αν κάτι αλλάξει την τελευταία στιγμή, η αυθόρμητη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη.

Αιγόκερως – Κλείνεις τον μήνα με περισσότερη ηρεμία

Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται δίνοντάς σου την ευκαιρία να πάρεις μια μικρή ανάσα πριν ξεκινήσει ένας ιδιαίτερα απαιτητικός αλλά και δημιουργικός Αύγουστος. Μέχρι το μεσημέρι, με τη Σελήνη κενής πορείας, άφησε στην άκρη σημαντικές οικονομικές αποφάσεις ή αγορές, καθώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για βιαστικές κινήσεις. Από το απόγευμα, η Σελήνη στους Ιχθύες ευνοεί τις συζητήσεις, τις σύντομες μετακινήσεις και τις επαφές με αγαπημένα πρόσωπα. Αν μπορείς, οργάνωσε έναν απογευματινό καφέ δίπλα στη θάλασσα ή μια χαλαρή βόλτα που θα σε βοηθήσει να αποφορτιστείς. Το βράδυ δείξε λίγη προσοχή σε μικρές ανατροπές στα σχέδια των παιδιών ή στα αισθηματικά.

AstroTip: Άφησε τις εκκρεμότητες για αύριο και χάρισε στον εαυτό σου λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς.

Υδροχόος – Δώσε χρόνο πριν πάρεις αποφάσεις

Υδροχόε μου, η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στο ζώδιό σου και μέχρι το μεσημέρι είναι κενής πορείας, γι' αυτό είναι φυσιολογικό να αισθάνεσαι πως οι εξελίξεις έχουν πατήσει προσωρινά «παύση». Μην πιέσεις καταστάσεις και μην απογοητευτείς αν μια συνάντηση ή μια απάντηση καθυστερήσει. Από το απόγευμα και μετά, η προσοχή σου στρέφεται στα οικονομικά και στις προσωπικές σου ανάγκες. Θα έχεις την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα σχέδιά σου ή να απολαύσεις μια μικρή καλοκαιρινή πολυτέλεια χωρίς υπερβολές. Το βραδινό τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια ξαφνική αλλαγή στο οικογενειακό πρόγραμμα ή μια ανατροπή που θα χρειαστεί ευελιξία.

AstroTip: Μην αφήσεις μια μικρή αναποδιά να χαλάσει τη διάθεσή σου, αύριο όλα θα κυλούν πιο ομαλά.

Ιχθύες – Υποδέχεσαι τον Αύγουστο με νέο αέρα

Η είσοδος της Σελήνης στο ζώδιό σου από το απόγευμα αλλάζει αισθητά τη διάθεσή σου Ιχθύ μου και σε βοηθά να αφήσεις πίσω την κόπωση ή την ένταση που συσσώρευσε ο Ιούλιος. Μέχρι το μεσημέρι κινήσου χωρίς βιασύνη και άφησε σημαντικές αποφάσεις για αργότερα. Στη συνέχεια όμως θα νιώσεις ότι ξαναβρίσκεις την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη να απολαύσεις τις μικρές χαρές του καλοκαιριού. Ένα μπάνιο στη θάλασσα, μια βόλτα στο ηλιοβασίλεμα ή μια συνάντηση με αγαπημένους ανθρώπους θα σε γεμίσουν αισιοδοξία. Μόνο το βράδυ απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις σε μια κουβέντα που μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί.

AstroTip: Ακολούθησε ό,τι σε ηρεμεί και σε εμπνέει, έτσι θα κάνεις το καλύτερο κλείσιμο σε έναν τόσο σημαντικό μήνα.