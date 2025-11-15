Πώς σχεδιάζουν οι ΗΠΑ να χωρίσουν τη Γάζα – Η «πράσινη» και η «κόκκινη» ζώνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν έναν νέο χάρτη για τη Γάζα, ο οποίος προβλέπει τον διαχωρισμό της περιοχής σε δύο ζώνες με διαφορετικό καθεστώς ελέγχου, σύμφωνα με στρατιωτικά έγγραφα που επικαλείται η Guardian.

Ο σχεδιασμός, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφάλειας και ανοικοδόμησης μετά από δύο χρόνια πολέμου.

«Πράσινη» και «κόκκινη» ζώνη

Βάσει του αμερικανικού σχεδίου, η ανατολική Γάζα θα αποτελέσει μια «πράσινη ζώνη» υπό συνδυασμένο ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο, όπου θα ξεκινήσουν έργα ανοικοδόμησης. Παράλληλα, μια «κόκκινη ζώνη» θα παραμείνει υπό παλαιστινιακό έλεγχο, με σημαντικούς περιορισμούς πρόσβασης λόγω των εκτεταμένων καταστροφών και της έλλειψης υποδομών.

Η υφιστάμενη «κίτρινη γραμμή» που βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο εκτιμάται ότι θα εγκαταλειφθεί ως μέρος του νέου σχεδιασμού.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στην Guardian ότι η πλήρης επανένωση της Γάζας παραμένει «ιδανική αλλά μη ρεαλιστική» σε αυτή τη φάση, ενώ επιβεβαίωσε ότι τα αρχικά πλάνα της Ουάσιγκτον για δημιουργία περιφραγμένων παλαιστινιακών καταυλισμών (ASC) έχουν πλέον αποσυρθεί.

Διεθνής δύναμη σταθεροποίησης

Κεντρικό στοιχείο του αμερικανικού πλάνου είναι η εγκαθίδρυση μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF), όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον αναμένει την έγκριση σχεδίου ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επόμενες ημέρες, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη συμμετοχή ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το δημοσίευμα, η Centcom έχει εισηγηθεί:

έως 1.500 Βρετανούς στρατιώτες με ειδίκευση σε εξουδετέρωση εκρηκτικών και ιατρική υποστήριξη,

περίπου 1.000 Γάλλους στρατιωτικούς για εκκαθαρίσεις και ασφάλεια,

επιπλέον προσωπικό από Γερμανία, Ολλανδία και σκανδιναβικές χώρες για υγειονομική και τεχνική υποστήριξη.

Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει συμμετοχή δικών τους χερσαίων δυνάμεων.

Φωτ.: Reuters

Ανθρωπιστική κρίση και ανοικοδόμηση

Περισσότερο από το 80% των κτιρίων στη Γάζα έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των νοσοκομείων και σχολείων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει τις εισαγωγές ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων υλικών που χαρακτηρίζει «διπλής χρήσης».

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι εξαρτώνται από είδη πρώτης ανάγκης, ενώ ολόκληρος ο πληθυσμός –περισσότεροι από 2 εκατομμύρια– παραμένει συγκεντρωμένος σε μια παράκτια λωρίδα που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το μισό της Γάζας.

Αβεβαιότητα για το μέλλον

Ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για τους νέους σχεδιασμούς, ενώ διπλωματικές πηγές προειδοποιούν ότι, χωρίς ξεκάθαρο οδικό χάρτη για παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση, αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και ουσιαστική ανοικοδόμηση, η Γάζα κινδυνεύει να παραμείνει σε ένα καθεστώς «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη».

Το τοπίο παραμένει ρευστό, με τα σχέδια των ΗΠΑ να τροποποιούνται συνεχώς, αντικατοπτρίζοντας τη δυσκολία εξεύρεσης μιας βιώσιμης λύσης για μία από τις πλέον πολύπλοκες συγκρούσεις παγκοσμίως.