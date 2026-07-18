Πώς τα φέρνει η ζωή: Από το μπάνιο του Μέσι στον Γιαμάλ, σε 90 λεπτά απόλυτης «μάχης»

Κάποιες φωτογραφίες στον αθλητισμό, εμφανίζονται στο προσκήνιο όσα χρόνια και αν περάσουν γιατί έτσι καμιά φορά τα φέρνει η ζωή. Ο Λιονέλ Μέσι στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής καμπάνιας της UNICEF και της Μπαρτσελόνα, κρατούσε το μωρό τότε Γιαμάλ και το έκανε μπάνιο, για να τραβηχτεί όπως εξελίχθηκε το ποδόσφαιρο, μία από τις ιστορικότερες αυτής της γενιάς.

Κανείς δε φανταζόταν ότι τότε ο 20χρονος «Λίο» θα βρεθεί αντίπαλος με το μωρό που κρατάει σε ένα παιχνίδι που και για τους δύο κρίνει πολλά. Είναι τρομερό αν σκεφτεί κανείς ότι ίσως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, έχει στα χέρια του έναν μελλοντικό ποδοσφαιριστή και έναν από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Μάλιστα για να συμβεί κάτι τέτοιο σύμφωνα με μελέτες, οι πιθανότητες είναι μία στις στις 625 τρισεκατομμύρια.

The probability for this toddler to play against this GOAT in World Cup Final 19 years later is 1 in 625 TRILLION 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯

UNREAL MAGICAL FATE🪄…We’re witnessing something out of human understanding🤯🎉 pic.twitter.com/vRiqQlGNFA — John Aletarn🐻⬇️ (@Alertjoerachis) July 16, 2026

Το «γλυκό» Last Dance και η αρχή... των πολλών

Ο αυριανός τελικός είναι εξίσου σημαντικός και για τους δύο παίκτες. Ο ένας θέλει να γίνει ο ορισμός του «μύθου» της Αργεντινής και να κατακτήσει back to back το Παγκόσμιο Κύπελλο στη τελευταία του «παράσταση» και ο άλλος θέλει να κατακτήσει ένα τρόπαιο που στην ηλικία του άλλοι παίκτες βλέπουν από την τηλεόραση.

Ο Μέσι δε χρειάζεται να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν ότι είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές που πάτησαν χορτάρι, αλλά ο μικρός ακόμα Γιαμάλ, έχει ακόμα να αποδείξει και να κατακτήσει πολλά. Κάποιοι οπαδοί της Μπαρτσελόνα τον παρομοιάζουν με τον «Λίο» και πιστεύουν ότι θα δημιουργήσει ένα εξίσου μεγάλο «Legacy».

Αυτοί είναι οι λόγοι που η φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι με το μωρό Λαμίν Γιαμάλ, εξακολουθεί να συγκινεί εκατομμύρια φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Όχι επειδή αποδεικνύει ότι υπάρχει πεπρωμένο, αλλά επειδή υπενθυμίζει πως μερικές φορές η πραγματικότητα μπορεί να γράψει ιστορίες που μοιάζουν πολύ πιο απίθανες από οποιοδήποτε σενάριο.