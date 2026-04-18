Ο αγώνας κατά των μολυσματικών ασθενειών είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στην εξέλιξη. Τα βακτήρια γίνονται ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Οι ιοί προσαρμόζονται για να εξαπλώνονται πιο γρήγορα. Οι ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα παρουσιάζουν ένα άλλο ενδιαφέρον: τα ίδια τα έντομα μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στα δηλητήρια που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να τα εξοντώσουν.



Συγκεκριμένα, η ελονοσία, μια ασθένεια που μεταδίδεται από τα κουνούπια, σκοτώνει πάνω από 600.000 άτομα ετησίως. Από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άνθρωποι καταπολεμούν την ελονοσία με εντομοκτόνα – χημικά όπλα που προορίζονται να εξοντώσουν τα κουνούπια Anopheles που έχουν μολυνθεί από τα παράσιτα Plasmodium που προκαλούν την ασθένεια.



Ωστόσο, τα κουνούπια αναπτύσσουν γρήγορα ικανότητες που καθιστούν αυτά τα εντομοκτόνα αναποτελεσματικά, εκθέτοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε μεγαλύτερο κίνδυνο θανατηφόρας μόλυνσης.

Η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα απειλεί τη δημόσια υγεία

Με άρθρο του στο theconversation, ο εξελικτικός γενετιστής, Τζέικομπ Τένεσεν, γράφει για τα κουνούπια του γένους Anopheles που είναι εξαιρετικά επιδέξια στην εξέλιξή τους, κάτι που προκαλεί, όπως επισημαίνει, μεγάλη απογοήτευση.



Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, τα περισσότερα κουνούπια Anopheles της Αφρικής ήταν ευαίσθητα στα πυρεθροειδή, έναν δημοφιλή τύπο εντομοκτόνου που προέρχεται αρχικά από τα χρυσάνθεμα. Ο έλεγχος των κουνουπιών Anopheles βασίζεται σε δύο μεθόδους που χρησιμοποιούν πυρεθροειδή: κουνουπιέρες εμποτισμένες με εντομοκτόνο και ψεκασμός με εντομοκτόνο με παρατεταμένη δράση στους εσωτερικούς τοίχους των σπιτιών. Μόνο αυτές οι δύο μέθοδοι πιθανότατα απέτρεψαν πάνω από μισό δισεκατομμύριο κρούσματα ελονοσίας μεταξύ του 2000 και του 2015.



Ωστόσο, σήμερα τα κουνούπια από τη Γκάνα έως το Μαλάουι είναι συχνά ικανά να επιβιώσουν σε συγκεντρώσεις εντομοκτόνου 10 φορές υψηλότερες από τη δόση που προηγουμένως θεωρείτο θανατηφόρα. Παράλληλα με τις προσπάθειες καταπολέμησης των Anopheles, η γεωργία εκθέτει επίσης ακούσια τα κουνούπια στα πυρεθροειδή και συμβάλλει στην ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα.

Σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής, τα Anopheles εμφανίζουν ήδη ανθεκτικότητα και στις τέσσερις κύριες κατηγορίες εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ελονοσίας.

Τα κουνούπια Anopheles και το Plasmodium που προκαλεί την ελονοσία απαντώνται επίσης εκτός Αφρικής, όπου η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα δεν έχει μελετηθεί εξίσου διεξοδικά.



Σε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής, ο κύριος φορέας της ελονοσίας είναι το Anopheles darlingi. Αυτό το είδος κουνουπιού έχει αποκλίνει εξελικτικά από τους αφρικανικούς φορείς σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να αποτελεί διαφορετικό γένος, το Nyssorhynchus. Μαζί με συναδέλφους του από οκτώ χώρες, ο Τένεσεν ανέλυσε πάνω από 1.000 γονιδιώματα του Anopheles darlingi για να κατανοήσει τη γενετική του ποικιλομορφία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσφατων αλλαγών που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι συνεργάτες του συνέλεξαν αυτά τα κουνούπια σε 16 τοποθεσίες που εκτείνονται από την ακτή του Ατλαντικού στη Βραζιλία έως την πλευρά του Ειρηνικού των Άνδεων στην Κολομβία.



Διαπίστωσαν ότι, όπως και οι «συγγενείς» του εξ Αφρικής, το Anopheles darlingi παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή γενετική ποικιλομορφία – πάνω από 20 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ανθρώπων – υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι πληθυσμοί αυτού του εντόμου. Ένα είδος με τόσο τεράστιο γενετικό απόθεμα είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε νέες προκλήσεις. Η σωστή μετάλλαξη που του δίνει το πλεονέκτημα που χρειάζεται είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί όταν υπάρχουν τόσα πολλά άτομα. Και μόλις αυτή η μετάλλαξη αρχίσει να εξαπλώνεται, προστατεύεται από τον αριθμό, καθώς δεν θα εξαλειφθεί αν μερικά κουνούπια πεθάνουν τυχαία.

Τα κουνούπια εξελίσσονται για να αποτοξινώνουν τα δηλητήρια

Τα εντομοκτόνα όπως τα πυρεθροειδή και το DDT έχουν τον ίδιο μοριακό στόχο: διαύλους στα νευρικά κύτταρα που μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν. Όταν είναι ανοιχτά, το νευρικό κύτταρο διεγείρει άλλα κύτταρα. Αυτά τα εντομοκτόνα αναγκάζουν τα κανάλια να παραμένουν ανοιχτά και να ενεργοποιούνται συνεχώς, προκαλώντας παράλυση και θάνατο. Ωστόσο, τα έντομα μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα αλλάζοντας το σχήμα του ίδιου του καναλιού.



Προηγούμενες γενετικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από άλλους ερευνητές δεν είχαν εντοπίσει αυτόν τον τύπο ανθεκτικότητας στο Anopheles darlingi, ούτε και η μελέτη που πραγματοποίησαν ο Τένεσεν και οι συνεργάτες του. Αντ' αυτού, διαπιστώθηκε ότι η ανθεκτικότητα εξελίσσεται με έναν άλλον τρόπο: μια ομάδα γονιδίων που κωδικοποιούν ένζυμα που αποδομούν τοξικές ενώσεις. Η υψηλή δραστηριότητα αυτών των ενζύμων, που ονομάζονται P450, συχνά αποτελεί τη βάση της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα σε άλλα κουνούπια. Το ίδιο σύμπλεγμα γονιδίων P450 έχει μεταλλαχθεί ανεξάρτητα τουλάχιστον επτά φορές σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική από τότε που άρχισε η χρήση εντομοκτόνων στα μέσα του 20ού αιώνα.



Στη Γαλλική Γουιάνα, ένα διαφορετικό σύνολο γονιδίων P450 παρουσιάζει ένα παρόμοιο εξελικτικό πρότυπο, εδραιώνοντας τη σαφή σύνδεση μεταξύ αυτών των ενζύμων και της προσαρμογής. Επιπλέον, όταν τα κουνούπια εκτέθηκαν σε πυρεθροειδή σε σφραγισμένα μπουκάλια, οι διαφορές μεταξύ των γονιδίων P450 των μεμονωμένων κουνουπιών συνδέονταν με το χρονικό διάστημα που παρέμειναν ζωντανά.



Οι εκστρατείες με εκτεταμένη χρήση εντομοκτόνων κατά της ελονοσίας έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σποραδικά στη Νότια Αμερική και ενδέχεται να μην αποτελούν τον κύριο παράγοντα πίσω από αυτή την εξέλιξη. Αντίθετα, είναι πιθανό τα κουνούπια να εκτίθενται έμμεσα σε γεωργικά εντομοκτόνα. Είναι ενδιαφέρον ότι παρατηρήθηκαν τα πιο έντονα σημάδια εξέλιξης σε περιοχές όπου η γεωργία είναι ευρέως διαδεδομένη.

Προς έναν πιο εξελιγμένο έλεγχο των φορέων

Παρά τα νέα εμβόλια και άλλες πρόσφατες εξελίξεις κατά της ελονοσίας, ο έλεγχος των κουνουπιών παραμένει απαραίτητος για τη μείωση της νόσου.



Ορισμένες χώρες ξεκινούν δοκιμές γενετικών μηχανισμών για τον έλεγχο της ελονοσίας, οι οποίες περιλαμβάνουν την επιβολή γενετικής τροποποίησης σε έναν πληθυσμό κουνουπιών για τη μείωση του αριθμού τους ή της αντοχής τους στο Plasmodium. Τέτοιες προοπτικές είναι συναρπαστικές, αν και η αμείωτη προσαρμοστικότητα των κουνουπιών θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο.

Ο κίνδυνος προσαρμογής είναι υψηλότερος υπό συνεχή, ισχυρή πίεση επιλογής, οπότε η ελαχιστοποίηση, η εναλλαγή και η κλιμακωτή χρήση φυτοφαρμάκων μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της ανθεκτικότητας. Η επιτυχία στην καταπολέμηση της εξελισσόμενης ανθεκτικότητας θα απαιτήσει μια συντονισμένη προσπάθεια παρακολούθησης και ανάλογης αντίδρασης. Σε αντίθεση με την εξέλιξη, οι άνθρωποι μπορούν να προνοούν.