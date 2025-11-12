Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι ανά ηλικία – Ποιοι ξοδεύουν, ποιοι ανακαλύπτουν, ποιοι απολαμβάνουν

Η ευρωπαϊκή ταξιδιωτική σκηνή μοιάζει με πολύχρωμο μωσαϊκό. Νέοι που κυνηγούν τα ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης, οικογένειες που γεμίζουν παραλίες και κάστρα, συνταξιούχοι που απολαμβάνουν κρουαζιέρες στο Αιγαίο. Πίσω από αυτή την κινητικότητα, όπως δείχνουν οι μελέτες της European Travel Commission (ETC), κρύβεται κάτι περισσότερο από την αγάπη για το ταξίδι: μια ξεκάθαρη γενεαλογική υπογραφή.

Οι μεγαλύτεροι πληρώνουν, οι νεότεροι ανακαλύπτουν

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Οι ταξιδιώτες άνω των 65 ξοδεύουν κατά μέσο όρο 568 ευρώ ανά ταξίδι, τη στιγμή που οι 18-24 ετών δεν ξεπερνούν τα 405 ευρώ. Οι ενδιάμεσες ηλικίες κινούνται στα 450-520 ευρώ. Το χάσμα αντικατοπτρίζει τον τρόπο ζωής: οι νέοι προτιμούν αυθεντικές εμπειρίες και οικονομικές επιλογές, οι μεγαλύτεροι επενδύουν στην άνεση, στα καλύτερα ξενοδοχεία, τις οργανωμένες εκδρομές και – γιατί όχι – το business class.

Η μέση διάρκεια ταξιδιού κυμαίνεται στις 4-6 διανυκτερεύσεις. Το «short break» κυριαρχεί, ειδικά για όσους συνδυάζουν εργασία και αναψυχή. Η συνολική δαπάνη αυξήθηκε από 334 ευρώ το 2020 σε 510 ευρώ το 2023, απόρροια πληθωρισμού αλλά και της ανάγκης για… φυγή μετά την πανδημία.

Ποιοι ταξιδεύουν περισσότερο;

Ξεχάστε το στερεότυπο των αεικίνητων φοιτητών. Οι πιο δραστήριοι ταξιδιώτες είναι οι 25-44 ετών. Περισσότεροι από 9 στους 10 έχουν κάνει τουλάχιστον ένα ταξίδι το τελευταίο έτος. Είναι η γενιά που διαθέτει σταθερό εισόδημα, επαγγελματική ελευθερία και οικογενειακές υποχρεώσεις – άρα και λόγους να ταξιδεύει.



Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο, με τα ποσοστά να φτάνουν το 75% στις ηλικίες 35-44 και 55-64 ετών.

Η κλιματική συνείδηση και η υβριδική εργασία αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε: οι ψηφιακοί νομάδες πολλαπλασιάζονται και η έννοια του «workation» (δουλειά + διακοπές) παύει να είναι πολυτέλεια.

Από τη χαλάρωση στην εσωτερική αναζήτηση

Για το 73% των Ευρωπαίων, ο βασικός λόγος του ταξιδιού είναι ένας: χαλάρωση.

Ακολουθεί η ανάγκη να ξανασμίξουν με οικογένεια και φίλους (63%), ενώ ένας στους δύο ταξιδεύει για λόγους ψυχικής ευεξίας.

Η ηλικία, ωστόσο, καθορίζει το «γιατί»:

Οι νέοι θέλουν απόδραση και ένταση.

Οι μεσήλικες αναζητούν ισορροπία.

Οι μεγαλύτεροι ψάχνουν νόημα και πολιτισμό.

All inclusive ή à la carte;

Και εδώ η γενιά κάνει τη διαφορά. Η Generation Z (53%) και οι millennials (45%) αγαπούν τα all-inclusive θέρετρα – προβλέψιμο κόστος, ευκολία, και αρκετό υλικό για stories. Οι baby boomers, αντίθετα, προτιμούν την ευελιξία: à la carte δείπνα, spa, πολιτισμικές εκδρομές, χωρίς δεσμεύσεις από πακέτα.

Ταξιδεύοντας μαζί ή μόνοι

Η σύνθεση των ταξιδιών λέει πολλά.

Oι άνω των 55 ταξιδεύουν κυρίως ως ζευγάρια (58%).

Οι 35-44 ταξιδεύουν με οικογένεια (43%),

ενώ οι 18-24 προτιμούν παρέες και φεστιβάλ (31%).

Αξιοσημείωτη η αύξηση των solo travelers άνω των 65 (9%) –μια υπενθύμιση ότι ο ανεξάρτητος τουρισμός δεν έχει ηλικία.

Η νέα πραγματικότητα του τουρισμού

Η ευρωπαϊκή τουριστική αγορά, αξίας 500 δισ. ευρώ, κινείται πια προς την προσωποποίηση. Οι tour operators προσαρμόζουν τα προϊόντα τους:

πακέτα all-inclusive για τους νέους, θεματικά και πολιτισμικά ταξίδια για τους ώριμους ταξιδιώτες.

Τελικά, η ηλικία μπορεί να καθορίζει το «πώς» ταξιδεύουμε, αλλά όχι το γιατί. Είτε πρόκειται για έναν 20χρονο που ανεβάζει stories από το Ταλίν, είτε για έναν 80χρονο που απολαμβάνει ένα ποτήρι κρασί στην Τοσκάνη, το μήνυμα είναι κοινό: Ταξιδεύουμε για να ζούμε εμπειρίες – όχι για να μετράμε χρόνια.