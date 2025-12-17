Πώς θα είναι ο καιρός Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά - Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια

Με τα Χριστούγεννα να βρίσκονται προ των πυλών, η αγωνία για τον καιρό φαίνεται να φουντώνει με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να επιχειρεί να δώσει μια πρώτη πρόγνωση για το σκηνικό εκείνων των ημερών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου, αναμένονται λίγες βροχές, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, με τη θερμοκρασία να μην παρουσιάζει μεγάλες αλλαγές. Από την Πρωτοχρονιά, ωστόσο, οι ψυχρές συνθήκες φαίνεται να κάνουν την επιστροφή τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές"

Καλημέρα!

Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, ήδη γράφονται –και θα συνεχίσουν να γράφονται– πολλά για την εξέλιξη του καιρού.

Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να θέλει να γνωρίζει με τι καιρό θα ταξιδέψει ή θα γιορτάσει τις ημέρες αυτές, κάτι που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για πολλούς «παρόχους πληροφορίας».

Παρά τις πιέσεις, δεν μπορώ ακόμη να δώσω με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια.

Ωστόσο θα προσπαθήσω να δώσω μια πρώτη τάση-εκτίμηση.

Σάββατο 20/12 -Δευτέρα 22/12 :

Λίγες βροχές κεντρικά και νότια - μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12 :

θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά

Χριστούγεννα :

Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικα και νοτια.

Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά :

Τάση για πιο κρύες καταστάσεις.

Υ.Γ : Μέρα με τη μέρα θα γίνομαι πιο σαφής».