Πώς θα έμοιαζε σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος; Η νέα ψηφιακή αναπαράσταση που προκαλεί συζητήσεις

Μια νέα ψηφιακή αναπαράσταση του Μεγάλου Αλεξάνδρου φέρνει ξανά στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα για την πραγματική μορφή του σπουδαίου Μακεδόνα στρατηλάτη.

Με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας και ιστορικών στοιχείων, οι δημιουργοί του καναλιού Royalty Now Studios στο YouTube επιχείρησαν να αποδώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που άλλαξε την πορεία της ιστορίας.

wikimedia commons

Η τεχνολογία στην αναζήτηση του πραγματικού προσώπου



Τα τελευταία χρόνια, ιστορικοί και ειδικοί αξιοποιούν τρισδιάστατες απεικονίσεις, αρχαιολογικά ευρήματα και αρχαίες πηγές, προσπαθώντας να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πιο πιστά την εξωτερική εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η νέα αναπαράσταση βασίζεται σε γνωστά γλυπτά, νομίσματα και ιστορικές περιγραφές, ενώ παρουσιάζει τον Μακεδόνα βασιλιά όχι μόνο με τα χαρακτηριστικά που πιθανότατα είχε στην αρχαιότητα, αλλά και σε μια σύγχρονη εκδοχή της εμφάνισής του, με μοντέρνο στυλ.

Τι γνωρίζουμε για τα χαρακτηριστικά του



Οι σημαντικότερες απεικονίσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου προέρχονται από την τοιχογραφία του βασιλικού τάφου στις Αιγές, αλλά και από το περίφημο Ψηφιδωτό της Πομπηίας, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα έργα που αποτυπώνουν τη μορφή του.

Σύμφωνα με τις ιστορικές περιγραφές, ο Αλέξανδρος είχε ίσια μύτη, έντονο μέτωπο, βαθιά μάτια, γεμάτα χείλη και ελαφρώς προτεταμένη κάτω γνάθο. Ωστόσο, ένα στοιχείο εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης: το χρώμα των μαλλιών του.

Ο αρχαίος συγγραφέας Αιλιανός τον χαρακτηρίζει «ξανθό», ένας όρος που στην αρχαία ελληνική μπορούσε να περιγράφει αποχρώσεις από ανοιχτό καστανό έως κοκκινωπό ή χρυσαφένιο.

Το μεγαλύτερο μυστήριο παραμένει ο τάφος του



Παρά τις πολυάριθμες μελέτες, η οριστική απάντηση για την πραγματική μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ίσως να μην δοθεί ποτέ, όσο παραμένει άγνωστη η θέση του τάφου του.

Μετά τον θάνατό του στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ., η σορός του δεν έφτασε ποτέ στη Μακεδονία. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, ο Πτολεμαίος την οδήγησε αρχικά στη Μέμφιδα της Αιγύπτου, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου πιστεύεται ότι παρέμεινε για αιώνες.

Η τύχη της σαρκοφάγου εξακολουθεί επίσης να αποτελεί αντικείμενο ιστορικών αναφορών, με μεταγενέστερες παραδόσεις να υποστηρίζουν ότι η αρχική χρυσή θήκη αντικαταστάθηκε με γυάλινη, ώστε ο χρυσός να χρησιμοποιηθεί για την κοπή νομισμάτων.

Οι θεωρίες που δεν έχουν σβήσει



Η ανακάλυψη του ταφικού μνημείου της Αμφίπολης είχε αναζωπυρώσει τις ελπίδες ότι ίσως συνδεόταν με τον Μέγα Αλέξανδρο, όμως η συγκεκριμένη εκδοχή δεν υιοθετήθηκε από την πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας.

Παράλληλα, εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον η θεωρία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, σύμφωνα με την οποία ο βασιλικός τάφος στις Αιγές θα μπορούσε να ανήκει στον ίδιο τον Αλέξανδρο και όχι στον Φίλιππο Β΄, μια άποψη που εξακολουθεί να τροφοδοτεί τον επιστημονικό διάλογο.

Ένα πρόσωπο που εξακολουθεί να γοητεύει



Σχεδόν 2.300 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Μέγας Αλέξανδρος εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έρευνας και θαυμασμού.

Κάθε νέα τεχνολογική προσπάθεια αναπαράστασης της μορφής του δεν φιλοδοξεί να δώσει οριστικές απαντήσεις, αλλά να φέρει το κοινό λίγο πιο κοντά στην πιθανή εικόνα ενός από τους σημαντικότερους ηγέτες της παγκόσμιας ιστορίας.