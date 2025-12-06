Μια από τις πιο λαμπερές και ζεστές περιόδους του χρόνου είναι τα Χριστούγεννα. Στολίζουμε το σπίτι, οργανώνουμε συγκεντρώσεις και τραπέζια με αγαπημένα πρόσωπα, κάνουμε δώρα, πραγματοποιούμε ταξίδια κοντινά ή μακρινά.

Όλα αυτά όμως για να γίνουν, εκτός από χρόνο απαιτούν και χρήμα. Τα έξοδα είναι αυξημένα. Γεγονός που μπορεί να φέρει άγχος και επιπλέον να μας χαλάσει την (γιορτινή) διάθεση. Ειδικά, όταν τα έσοδά μας είναι τέτοια που δεν μας αφήνουν περιθώριο για αλόγιστη χρήση των χρημάτων.

Με λίγη οργάνωση όμως και με σωστές επιλογές, μπορούμε να περάσουμε όμορφες γιορτές χωρίς να ξεφύγουμε από τον προϋπολογισμό μας.

Ενώ λοιπόν η αγορά έχει ήδη μπει σε γιορτινή ατμόσφαιρα και οι περισσότεροι εξ ημών καταστρώνουμε πλάνα για το πώς θα κυλίσουν οι φετινές γιορτές, εμείς αναζητήσαμε και παραθέτουμε ορισμένες πολύτιμες συμβουλές για να περάσουμε οικονομικά αλλά πλούσια Χριστούγεννα.

Ορίστε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό

Πρώτο tip: πριν ξεκινήσετε να ψωνίζετε, είναι σημαντικό να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πόσα μπορείτε να ξοδέψετε. Μια σημαντική κίνηση είναι να διαχωρίσετε το συνολικό ποσό του «γιορτινού» μπάτζετ σε κατηγορίες, όπως είναι τα δώρα, ο στολισμός του σπιτιού, τα τραπέζια, οι εκδηλώσεις, οι έξοδοι, οι δραστηριότητες, οι εκδρομές.

Μάλιστα, παίρνοντας μολύβι και χαρτί για να συντάξετε έναν απλό πίνακα ή χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή budgeting μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε εύκολα τις δαπάνες σας.

Ξεκινήστε την οργάνωση νωρίς

Μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων είναι ότι αφήνουμε πράγματα για την τελευταία στιγμή. Όμως, με τις αγορές μας, αυτή η συνήθεια συχνά μας οδηγεί στο να καταλήγουμε να ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα. Οι τιμές ανεβαίνουν, οι επιλογές περιορίζονται και η πίεση του χρόνου οδηγεί σε παρορμητικές αγορές. Ξεκινήστε λοιπόν νωρίς εκμεταλλευόμενοι τυχόν προσφορές και προεκπτώσεις (όπως ήταν η Black Friday και η Cyber Monday) που κάνουν τα καταστήματα.

Επίσης, αγοράστε σταδιακά τα δώρα και καταρτίστε λίστες, ώστε να ξέρετε τι χρειάζεστε πραγματικά. Είναι επίσης χρήσιμο να φτιάξετε μια λίστα δώρων και μείνετε «πιστοί» σε αυτή. Σημειώστε όλους όσους θέλετε να δωρίσετε και ορίστε ένα συγκεκριμένο ποσό για κάθε άτομο. Έτσι αποφεύγετε το χάος των τελευταίων ημερών και τις υπερβολές.



Ακόμη, σκεφτείτε και το εξής: αντί για ακριβά αντικείμενα, μπορείτε εναλλακτικά να πάτε και σε πιο οικονομικές αλλά ουσιαστικές επιλογές, όπως είναι τα χειροποίητα δώρα, ή τα δώρα από μικρές και τοπικές επιχειρήσεις και μαγαζιά.

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία προς όφελός σας

Η τεχνολογία είναι ένα ατού όταν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις προς όφελός σου. Έτσι λοιπόν μπείτε σε εφαρμογές σύγκρισης τιμών, cashback υπηρεσίες και ειδοποιήσεις εκπτώσεων, που μπορούν να σας βοηθήσουν να βρίσκετε την καλύτερη τιμή για κάθε αγορά.

Επενδύστε σε στολισμό με διάρκεια

Αντί να αγοράζετε κάθε χρόνο νέα διακόσμηση, προτιμήστε ποιοτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια που θα κρατήσουν για χρόνια. Συνδυάστε τα με do it yourself (χειροποίητες) ιδέες για να πετύχετε εντυπωσιακό αποτέλεσμα χωρίς μεγάλο κόστος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές

Τα καταστήματα και τα e-shops είναι γεμάτα «προσφορές» αυτή τη γιορτινή περίοδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι ευκαιρίες. Πριν κάνετε μια αγορά, δώστε στον εαυτό σας 24 ώρες να το σκεφτεί. Πολλές φορές καταλήγετε στο συμπέρασμα και διαπιστώνετε εκ των υστέρων ότι δεν το χρειάζεστε πραγματικά.

Προνοήστε και για τις ανάγκες του Ιανουαρίου

Σημαντικό επίσης είναι να σκεφτείτε πως μετά τις γιορτές έρχονται λογαριασμοί, έξοδα και πιθανώς απρόοπτα. Καλό θα είναι - ειδικότερα όσοι από σας λαμβάνετε Δώρο Χριστουγέννων στην εργασία σας - να αφήσετε ένα οικονομικό «μαξιλάρι», ώστε να ξεκινήσει ο νέος χρόνος χωρίς άγχος.



Εν κατακλείδι, τα Χριστούγεννα δεν χρειάζεται να μετατραπούν σε οικονομική δοκιμασία. Με σωστό προγραμματισμό, λίγη οργάνωση και έξυπνες επιλογές, μπορείτε να απολαύσετε τις γιορτές στο έπακρο χωρίς να επιβαρύνετε το πορτοφόλι σας. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει περισσότερο είναι οι στιγμές, όχι τα έξοδα.