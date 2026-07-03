Πώς θα κάνεις τα παιδιά να βάλουν περισσότερα λαχανικά στο πιάτο τους

Η καθημερινή «μάχη» γύρω από το τραπέζι είναι γνώριμη σε πολλούς γονείς, καθώς τα λαχανικά συχνά καταλήγουν να είναι η τροφή που τα παιδιά αποφεύγουν περισσότερο. Δεν είναι σπάνιο να προτιμούν πιο ήπιες γεύσεις ή τρόφιμα με μεγαλύτερη γλυκύτητα, αφήνοντας στην άκρη τις πιο έντονες επιλογές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η στάση δεν οφείλεται απαραίτητα σε πείσμα ή κακές διατροφικές συνήθειες. Η προτίμηση προς τις γλυκές γεύσεις αναπτύσσεται από πολύ νωρίς στη ζωή, ενώ οι διατροφικές επιλογές των παιδιών διαμορφώνονται σταδιακά μέσα από εμπειρίες και καθημερινές συνήθειες.

Παράλληλα, η ισορροπημένη διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, επηρεάζοντας όχι μόνο τη σωματική του υγεία αλλά και την προσοχή, τη συμπεριφορά και την απόδοσή του στην καθημερινότητα.

Δες τις απλές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν το παιδί σου να αποκτήσει πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες.