Χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία θα κινηθεί αργά ανατολικά προς τη χώρα μας, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και από την Κυριακή πτώση της θερμοκρασίας και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Είναι χαρακτηριστικό πως η ΕΜΥ εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού με το οποίο προειδοποιεί για κυμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα όλο το τριήμερο.

Την Παρασκευή θα δημιουργηθεί γραμμή λαίλαπας καταιγίδων στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, με αποτέλεσμα την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων με μεγάλη ένταση κα διάρκεια, οπότε και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής (150-20 τόνοι νερού ανά στρέμμα).

Βροχές θα σημειωθούν και στη Μακεδονία, περισσότερες στη δυτική, τη Θεσσαλία, ενώ μπόρες στη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Στερεά.

Το Σάββατο βροχές αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από το νότιο Αιγαίο. Τα περισσότερα φαινόμενα θα σημειωθούν στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Ελλάδας, το βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη. Το βράδυ του Σαββάτου θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο μέχρι 8-9 μποφόρ.

«Κατρακυλάει» ο υδράργυρος – Χιόνια και στην Αττική

Την Κυριακή, ισχυρές βροχές με τοπικά μεγάλα ύψη βροχής θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βοριάδες, οι οποίοι θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και θα φτάνουν τα 8-10 μποφόρ. Σημαντική θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας στην κεντρική και βόρεια χώρα, με πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Στην Αττική μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται το Σαββατοκύριακο, με τα περισσότερα φαινόμενα από το βράδυ του Σαββάτου και μέσα στην Κυριακή. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά από το απόγευμα της Κυριακής ενώ τη Δευτέρα θα χιονίσει στην Πάρνηθα, τον Κιθαιρώνα και την κορυφή της Πεντέλης.