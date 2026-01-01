Πώς θα περάσουν τα 12 ζώδια την Πρωτοχρονιά; Ημερήσιες προβλέψεις για 1/1

Το 2026 κάνει ποδαρικό με κοινωνική διάθεση, μηνύματα, επαφές, επικοινωνίες, ευχάριστες εκπλήξεις και έντονη κοινωνικότητα! Πρωτοχρονιά με την Σελήνη να κινείται στο ζώδιο των Διδύμων και τα τηλέφωνα να παίρνουν φωτιά και η ανταλλαγή σκέψεων ευχών, σκέψεων, σχεδίων να έχει την τιμητική της! Είναι μια μέρα που θέλουμε να μιλήσουμε, να γελάσουμε, να βρεθούμε με ανθρώπους και να ξεκινήσουμε τη χρονιά με ανάλαφρη καρδιά. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της ημέρας είναι οι Δίδυμοι, οι Ζυγοί και οι Υδροχόοι, που περνούν την Πρωτοχρονιά με διασκέδαση, κοινωνικότητα, μηνύματα, τηλεφωνήματα και ευχάριστες συναντήσεις.

Σήμερα ωστόσο, υπάρχει έντονα και η τάση να θέλουμε να δραπετεύσουμε από την πραγματικότητα, να αφεθούμε στα μονοπάτια της φαντασίας, να δώσουμε υποσχέσεις χωρίς να είμαστε σίγουροι αν θα μπορούμε στην πορεία να της τηρήσουμε. Ο Ερμής από τον Τοξότη παρασύρει σε αυθορμητισμό και ενθουσιασμό σε «μεγάλες δηλώσεις» και σήμερα σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες προκαλώντας συγχύσεις, διλήμματα, καθυστερήσεις ή και μπερδεμένα μηνύματα. Πιο ευάλωτοι σε αυτές τις αστρολογικές τάσεις θα είναι αυτή την ημέρα οι Δίδυμοι (17–20 Ιουνίου), Παρθένοι (18–21 Σεπτεμβρίου), Τοξότες (18–21 Δεκεμβρίου) και Ιχθύες (16–19 Μαρτίου).

Καλή Χρονιά σε όλους, με υγεία, αγάπη, δύναμη και καθαρό μυαλό για επιλογές που θα φέρουν ευτυχία και εκπλήρωση το 2026 Διάβασε αναλυτικά τις αστρολογικές τάσεις του ζωδίου και του ωροσκόπου σου για ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Κριός - Η χρονιά ξεκινά με ασυγκράτητη διάθεση για επικοινωνία

Καλή Χρονιά Κριέ μου! Η πρώτη μέρα του 2026 σε βρίσκει με άκρως επικοινωνιακή διάθεση, καθώς η Σελήνη κινείται στο φιλικό για σένα ζώδιο των Διδύμων και από αυτή την θέση ευνοεί επικοινωνίες, συναντήσεις, κοντινές μετακινήσεις και η διάθεση σου είναι γεμάτη χιούμορ και εξωστρέφεια! Σε αυτή την γιορτινή μέρα καταφέρνεις να γίνεις η ψυχή της παρέας, όμως επειδή ο Ερμής από τον Τοξότη κορυφώνει σήμερα το τετράγωνό του με τον Ποσειδώνα, θα χρειαστεί να είσαι πιο προσεχτικός στα λόγια σου, γιατί μπορεί να τάξεις πολλά όπου δεν θα μπορείς να κάνεις πράξη! Μία μικρή αναβλητικότητα ή ένα δίλημμα στις επιλογές θα υπάρχει!

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Ξεκίνησε την χρονιά σου προσγειωμένος στην πραγματικότητα κάνοντας ρεαλιστικά σχέδια!

Ταύρος – Η Πρωτοχρονιά φέρνει μικρές χαρές και σκέψεις για το αύριο

Καλή Χρονιά Ταύρε μου! Η πρώτη μέρα του 2026 σε βρίσκει πιο ήρεμο, πιο παρατηρητικό και αρκετά επικεντρωμένο σε ότι έχει αξία και είναι σημαντικό για σένα. Αποφασίζεις να αφιερώσεις την ημέρα σου σε ανθρώπους που έχεις εμπιστοσύνη, που σου έχουν αποδείξει την αγάπη τους και καταφέρνεις να δημιουργήσεις ένα ήρεμο, ασφαλές και σταθερό κλίμα γύρω σου! Αν και μέρα γιορτής, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν κάποιες σκέψεις για τα οικονομικά και κάποιες ανασφάλειες για το αύριο – φρόντισε αυτή την τάση να την περιορίσεις-! Το τετράγωνο του Ερμή από τον Τοξότη με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να νιώσεις παράπονο από κάποια φιλικά πρόσωπα που δεν φέρθηκαν αντάξια των προσδοκιών σου!

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Κράτησε σημειώσεις για ιδέες και στόχους, αλλά άφησε τις τελικές αποφάσεις για τις επόμενες ημέρες, όταν το μυαλό σου θα είναι πιο καθαρό.

Δίδυμοι – Εσύ βάζεις τον ρυθμό στη γιορτή της Πρωτοχρονιάς

Καλή Χρονιά Δίδυμέ μου! Με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου, η Πρωτοχρονιά σε βρίσκει στο επίκεντρο, γεμάτο ζωντάνια, διάθεση για επικοινωνία και έντονη κοινωνικότητα. Σήμερα έχεις την ανάγκη να μιλήσεις, να ανταλλάξεις ευχές, να βρεθείς με κόσμο και να κάνεις ποδαρικό στο 2026 με χαμόγελο και αισιοδοξία. Οι συναντήσεις, τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι πολύ πιθανό να πάρεις μία είδηση που θα σε βάλει σε σκέψεις για τις επόμενες κινήσεις σου. Ωστόσο, το τετράγωνο του κυβερνήτη σου Ερμή από τον Τοξότη με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες δείχνει πως δεν είναι όλα όπως φαίνονται, μην υποσχεθείς περισσότερα απ’ όσα μπορείς να τηρήσεις.

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Κράτησε τη μέρα ανάλαφρη και γιορτινή, αλλά φρόντισε να είσαι ξεκάθαρος στα λόγια σου. Άκουσε προσεκτικά τι σου λένε οι άλλοι και άφησε τις σημαντικές αποφάσεις για λίγο αργότερα.

Καρκίνος – Η Πρωτοχρονιά σε βρίσκει πιο εσωστρεφή αλλά με ξεκάθαρη σκέψη

Καλή Χρονιά Καρκίνε μου! Η πρώτη μέρα του 2026 είναι πιο ήσυχη και με την διάθεση για σκέψη. Η Σελήνη στους Διδύμους φωτίζει τον τομέα της ξεκούρασης και της ενδοσκόπησης και έχεις την ανάγκη να αποστασιοποιηθείς λίγο από τη βαβούρα και να ακούσεις περισσότερο τις σκέψεις σου. Μέσα στη μέρα μπορεί να θυμηθείς γεγονότα του παρελθόντος ή να κάνεις έναν εσωτερικό απολογισμό για όσα άφησες πίσω στο 2025. Παράλληλα, το τετράγωνο Ερμή – Ποσειδώνα δημιουργεί μία τεμπέλικη διάθεση, επομένως είναι πολύ πιθανό να θελήσεις να αποφύγεις κάποια πρόσκληση – πρόταση που σου είχε γίνει. Η μέρα είναι ιδανική για χαλαρές συναντήσεις με λίγους και εκλεκτούς ανθρώπους και όχι για μεγάλα ανοίγματα.

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Ξεκίνησε τη χρονιά με χαμηλούς ρυθμούς. Ξεκουράσου, βάλε σε τάξη τις σκέψεις σου και κράτησε αποστάσεις από κουβέντες που σε μπερδεύουν ή σε φορτίζουν χωρίς λόγο.

Λέων – Η Πρωτοχρονιά σε βρίσκει ανάμεσα σε φίλους και σχέδια

Καλή Χρονιά Λέοντά μου! Το 2026 ξεκινά ευχάριστα, κοινωνικά και η πρώτη του μέρα φαίνεται ότι σου ταιριάζει «γάντι»! Η Σελήνη στους Διδύμους ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων, των στόχων και της κοινωνικής σου ζωής. Η μέρα είναι γεμάτη επαφές, προσκλήσεις και συζητήσεις που σε φέρνουν κοντά σε ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι κοινά όνειρα. Δεν αποκλείεται σήμερα να γίνει μία κουβέντα για ένα νέο σχέδιο ή μία συνεργασία που αφορά το μέλλον. Ωστόσο, το τετράγωνο Ερμή από τον Τοξότη με τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες απαιτεί προσοχή, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να παρουσιαστούν πιο εύκολα ή πιο λαμπερά απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Προσπάθησε να διατηρείς χαλαρές τις προσδοκίες στα αισθηματικά – μην κάνεις σενάρια-! Απόλαυσε τη γιορτινή διάθεση, αλλά μην επενδύσεις συναισθηματικά ή οικονομικά σε κάτι που δεν έχει ακόμη ξεκάθαρες βάσεις.

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Διασκέδασε, κοινωνικοποιήσου και μοιράσου ιδέες, αλλά κράτησε και κάποιες επιφυλάξεις σε ότι ακούς!

Παρθένος – Η Πρωτοχρονιά ανοίγει συζητήσεις για το μέλλον σου

Καλή Χρονιά Παρθένε μου! Η πρώτη μέρα του 2026 σε βρίσκει με το μυαλό στραμμένο σε στόχους και στις φιλοδοξίες που έχεις για την πορεία του έτους. Η Σελήνη στους Διδύμους σε κάνει να βρίσκεσαι σε εγρήγορση αυτή την ημέρα, κατεβάζοντας ιδέες για όλα όσα θέλεις να υλοποιήσεις τη νέα χρονιά, είναι όμως και μέρα κοινωνική που θα κάνεις επικοινωνίες και συναντήσεις προκειμένου να διατηρήσεις την καλή σου εικόνα. Θέλω όμως την προσοχή σου στο εξής, σήμερα κορυφώνεται και το τετράγωνο του κυβερνήτη σου Ερμή από τον Τοξότη με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες μία όψη που δείχνει ότι μπορεί η σκέψη σου να είναι μπερδεμένη αναφορά με το μέλλον μία σχέσης και να βρίσκεσαι σε ένα δίλημμα! Απόλαυσε τη γιορτινή ατμόσφαιρα και μην φοβάσαι τόσο πολύ ότι θα κάνεις λάθος …. Λειτούργησε ελεύθερα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα!

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Κατέγραψε τις ιδέες και τους στόχους που έχεις για το 2026 παραμένοντας ανεπηρέαστος από τη γνώμη των άλλων!

Ζυγός – Η Πρωτοχρονιά σου φέρνει αισιοδοξία και διάθεση για άνοιγμα

Καλή Χρονιά Ζυγέ μου! Η Σελήνη στους Διδύμους δημιουργεί για σένα μια ανάλαφρη και αισιόδοξη ατμόσφαιρα και σήμερα θέλεις – αλλά και καταφέρνεις - να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να δεις τη ζωή πιο φωτεινά. Η μέρα ευνοεί επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, συζητήσεις, σχέδια για ταξίδια,σπουδές ή νέες ιδέες που ανοίγουν τους ορίζοντές σου. Δεν αποκλείεται σήμερα να ακούσεις μία πρόταση ή μία ιδέα που σου φαίνεται ελκυστική και σου δίνει έμπνευση για το 2026. Ωστόσο, το τετράγωνο Ερμή – Ποσειδώνα μπορεί να φέρει σήμερα μία προσωρινή αναβολή σε κάτι που είχες κανονίσει – μην το πάρεις κατάκαρδα-! Η μέρα είναι ιδανική για γιορτή, χαμόγελα και όμορφες κουβέντες, διατηρώντας και κάποιες εναλλακτικές λύσεις, αν μία συνάντηση ή ένα ραντεβού δεν γίνει πράξη!

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Απόλαυσε το άνοιγμα και την αισιοδοξία της μέρας, αλλά κράτησε μια δεύτερη σκέψη πριν πεις το οριστικό «ναι». Έλεγξε πληροφορίες και άφησε χρόνο στις εξελίξεις.

Σκορπιός – Η Πρωτοχρονιά σε φέρνει σε βαθύτερες συνειδητοποιήσεις

Καλή Χρονιά Σκορπιέ μου! Η πρώτη μέρα του 2026 έχει για σένα έναν πιο έντονο και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η Σελήνη στους Διδύμους ξυπνά μέσα σου την ανάγκη να μοιραστείς αυτή την ημέρα τα βαθύτερα συναισθήματά σου, με ανθρώπους που αγγίζουν μία ευαίσθητη χορδή στην ψυχή σου. Είναι πολύ πιθανό σήμερα να ακούσεις μία εξομολόγηση ή να βρεθείς μπροστά σε μια αλήθεια που σε κάνει να δεις διαφορετικά ένα πρόσωπο. Το τετράγωνο Ερμή από τον Τοξότη με τον Ποσειδώνα δείχνει ότι χρειάζεται προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών (προσοχή στα έξοδα και στις σπατάλες) ή και σε λόγια που δεν έχουν ακόμη ξεκάθαρη βάση. Η μέρα είναι γιορτινή, αλλά για σένα λειτουργεί περισσότερο ως εσωτερικό ξεκαθάρισμα πριν κάνεις το επόμενο βήμα.

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Μην πιέσεις καταστάσεις και μην πάρεις ρίσκα σε οικονομικά ζητήματα. Άνοιξε την καρδιά σου και ομολόγησε τα βαθύτερα συναισθήματά σου, θα ξεκινήσει η χρονιά πιο ανάλαφρα!

Τοξότης – Η Πρωτοχρονιά της συντροφικότητας

Καλή Χρονιά Τοξότη μου! Η Πρωτοχρονιά σε βρίσκει με το βλέμμα στραμμένο στους ανθρώπους γύρω σου. Η Σελήνη στους Διδύμους ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων σου, φέρνοντας μέσα στη μέρα συναντήσεις, επαφές και συζητήσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το 2026. Είναι πολύ πιθανό σήμερα να γίνει μία κουβέντα που ξεκαθαρίζει τη στάση ενός προσώπου απέναντί σου ή να πάρεις ένα μήνυμα που σε βάζει σε σκέψεις για τη συνέχεια μιας σχέσης. Ωστόσο, με τον Ερμή στο ζώδιό σου να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, χρειάζεται προσοχή σε παρεξηγήσεις, υπερβολικές προσδοκίες ή λόγια που λέγονται πάνω στον ενθουσιασμό της στιγμής. Απόλαυσε τη γιορτή, αλλά κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά.

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Δώσε χώρο στις συζητήσεις και στις συναντήσεις, αλλά μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Άφησε τις σχέσεις να δείξουν τις πραγματικές τους προθέσεις μέσα στον χρόνο.

Αιγόκερως – Η Πρωτοχρονιά σε βάζει σε πρόγραμμα από νωρίς

Καλή Χρονιά Αιγόκερέ μου! Η πρώτη μέρα του 2026 σε βρίσκει με την διάθεση για οργάνωση, αλλά και με την ανάγκη να κάτσεις στην φωλιά σου και να αφιερώσεις την ενέργειά σου σε κάθε τι που σε χαλαρώνει. Η παρέα των οικείων σου, το καλό φαγητό, η ποιοτική μουσική και τα πλάνα για όλα όσα θέλεις να βάλεις μπροστά για το 2026 είναι αρκετά για να νιώσεις χαρούμενος και αυτά ακριβώς θα υλοποιήσεις σήμερα! Την πρωτοχρονιά την αφιερώνεις σε αποφόρτιση, ανασυγκρότηση και συζητήσεις για τα προγράμματα που πρέπει να γίνουν! Το τετράγωνο Ερμή/Ποσειδώνα σε σένα ειδικά δημιουργεί πιο τεμπέλικες διαθέσεις, να μην θες με τίποτα να ξεκουνηθείς από τον καναπέ σου, ενώ ένα κύμα νοσταλγίας μπορεί να σε κάνει λίγο πιο ευσυγκίνητο σήμερα.

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Φόρτισε τις μπαταρίες σου και μείνει μακριά από την βουή! Ακριβώς αυτό έχεις ανάγκη αυτή την ημέρα!

Υδροχόος – Η Πρωτοχρονιά σου χαρίζει έμπνευση και χαμόγελα

Καλή Χρονιά Υδροχόε μου! Η Σελήνη στους Διδύμους σου ταιριάζει απόλυτα και σου χαρίζει μια ανάλαφρη, δημιουργική και άκρως κοινωνική διάθεση για την πρώτη μέρα του 2026. Η μέρα είναι ιδανική για διασκέδαση, φλερτ, παιχνίδι και στιγμές που σε κάνουν να χαμογελάς πραγματικά. Δεν αποκλείεται σήμερα να δεχτείς ένα ευχάριστο μήνυμα, μια πρόσκληση ή να κάνεις μια γνωριμία που σου κινεί το ενδιαφέρον. Ωστόσο, το τετράγωνο Ερμή – Ποσειδώνα χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές υποσχέσεις ή σε λόγια που λέγονται πάνω στον ενθουσιασμό. Απόλαυσε τη γιορτή και τις επαφές, αλλά κράτησε μια μικρή επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σου!

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Δώσε χώρο στη χαρά και στη δημιουργικότητα, αλλά έλεγξε διπλά ό,τι αφορά χρήματα ή υποσχέσεις. Η μέρα είναι για απόλαυση, όχι για δεσμεύσεις.

Ιχθύες – Οικογενειακές γιορτές με θαλπωρή

Καλή Χρονιά Ιχθύ μου! Η πρώτη μέρα του 2026 σε βρίσκει πιο συναισθηματικό και στραμμένο προς το σπίτι, την οικογένεια και τους ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Η Σελήνη στους Διδύμους ενεργοποιεί τον τομέα του σπιτιού και της οικογενειακής ζωής, φέρνοντας συζητήσεις, επισκέψεις ή σκέψεις που αφορούν το πού και με ποιους θέλεις να νιώθεις «σπίτι» μέσα στη νέα χρονιά. Παράλληλα, με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου, είναι δύσκολο αυτή την ημέρα να δεις κάποιες υποθέσεις καθαρά! Η μέρα είναι ζεστή και γιορτινή, αλλά καλό είναι να μη φορτωθείς συναισθηματικά με ευθύνες που δεν σου αναλογούν.

Πρωτοχρονιάτικο Astro Tip: Κράτησε κοντά σου ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ζεστασιά και ηρεμία! Μην παίρνεις προσωπικά όσα λέγονται βιαστικά και άφησε τη μέρα να κυλήσει με απλότητα και φροντίδα.