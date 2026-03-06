Πώς το Ισραήλ παγίδευσε τον Χαμενεΐ και τον χτύπησε με πυραύλους από το διάστημα

Νέα στοιχεία για την επιχείρηση που οδήγησε στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, αποκαλύπτουν πώς οι ισραηλινές δυνάμεις κατάφεραν να τον παγιδεύσουν και να τον πλήξουν με προηγμένους πυραύλους που φτάνουν έως τα όρια του διαστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, οι στρατηγοί των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δημιούργησαν σκόπιμα μια ψευδή εικόνα χαλάρωσης λίγες ώρες πριν από την επίθεση.

Την Παρασκευή πριν από το χτύπημα, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί φρόντισαν να φανούν να αποχωρούν από τα κεντρικά στρατιωτικά γραφεία στο Τελ Αβίβ, δίνοντας την εντύπωση ότι επέστρεφαν στα σπίτια τους για το δείπνο του Σαββάτου (Shabbat). Ωστόσο, αργότερα επέστρεψαν διακριτικά, αρκετοί μάλιστα μεταμφιεσμένοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν την επιχείρηση.

Η παραπλάνηση αυτή φαίνεται πως έπεισε την ιρανική ηγεσία ότι δεν υπήρχε άμεση απειλή, με αποτέλεσμα ο Χαμενεΐ να αισθανθεί αρκετά ασφαλής ώστε να βγει από το κρησφύγετό του και να μεταβεί στο συγκρότημα κατοικιών του στην καρδιά της Τεχεράνη για συνάντηση με ανώτατους αξιωματούχους, αναφέρει η Daily Mail.

Το μπαράζ 30 πυραύλων

Το πρωί του Σαββάτου, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και F‑15 Eagle, απογειώθηκαν περίπου στις 07:30 (ώρα Ιράν) και δύο ώρες αργότερα είχαν πάρει θέσεις επίθεσης.

Στις 09:40 εκτοξεύθηκε μπαράζ τουλάχιστον 30 πυραύλων προς το συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Χαμενεΐ. Ανάμεσά τους ήταν και οι προηγμένοι πύραυλοι Μπλε Σπάροου, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στα όρια του διαστήματος πριν επανεισέλθουν στην ατμόσφαιρα και πλήξουν τον στόχο τους.

Οι πύραυλοι αυτοί, που αναπτύσσονται στο Ισραήλ και έχουν εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων, ζυγίζουν σχεδόν δύο τόνους. Αρχικά σχεδιάστηκαν για δοκιμές συστημάτων αεράμυνας, ωστόσο αργότερα προσαρμόστηκαν ώστε να χρησιμοποιούνται ως πύραυλοι αέρος-εδάφους.

Η ιδιότητά τους να εγκαταλείπουν την ατμόσφαιρα της Γης και να επανεισέρχονται με υψηλή ταχύτητα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αναχαίτισή τους.

Κυβερνοεπιθέσεις και μπλοκάρισμα επικοινωνιών

Την ώρα της επίθεσης, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να διέκοψαν τη λειτουργία περίπου δώδεκα κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντά στην οδό Pasteur, όπου βρίσκεται το συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη.

Έτσι, τα τηλέφωνα εμφανίζονταν διαρκώς κατειλημμένα, εμποδίζοντας την ασφάλεια του Χαμενεΐ να λάβει προειδοποιήσεις για την επικείμενη επίθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισραηλινές υπηρεσίες είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των καμερών παρακολούθησης της Τεχεράνης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως από το ιρανικό καθεστώς για την επιτήρηση του πληθυσμού.

Οι εικόνες μεταδίδονταν σε πραγματικό χρόνο σε κέντρα επιχειρήσεων στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ, επιτρέποντας στη Μοσάντ να χαρτογραφήσει με ακρίβεια τις κινήσεις των σωματοφυλάκων.

Νεκροί ανώτατοι αξιωματούχοι

Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν επίσης αρκετοί κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ιράν, ανάμεσά τους ο ναύαρχος Αλί Σαμχανί και ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχαμάντ Πακπούρ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των θυμάτων φέρονται να βρίσκονται μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ, καθώς και ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Η επιχείρηση φαίνεται πως ήταν αποτέλεσμα πολυετούς επιχείρησης πληροφοριών.

«Γνωρίζαμε την Τεχεράνη όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ», δήλωσε αξιωματούχος των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών στους Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην επιχείρηση συνέβαλαν και πληροφορίες από ανθρώπινη πηγή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), καθώς και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ανέλυαν τεράστιους όγκους δεδομένων για τις κινήσεις της ιρανικής ηγεσίας.

Κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει εκατοντάδες θύματα και έχει επεκταθεί και στον Λίβανο, όπου η Χεζμπολάχ έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχο Έφι Ντεφρίν, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με στόχο να «προκληθεί σοβαρή ζημιά στο ιρανικό καθεστώς έως ότου εξαλειφθεί η υπαρξιακή απειλή».

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας, με το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ να καταγράφει άνοδο περίπου 15% από την έναρξη της σύγκρουσης.