Πώς το πρωινό σεξ μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις αύξηση στη δουλειά σου

Κι όμως, το μυστικό για μια πιο αποδοτική και επιτυχημένη επαγγελματική ημέρα μπορεί να κρύβεται στο υπνοδωμάτιο - και όχι στην καφετιέρα.

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι όσοι επιδίδονται σε πρωινό σεξ πριν τη δουλειά νιώθουν πιο παραγωγικοί, πιο συγκεντρωμένοι και πιο ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Ακόμη καλύτερα; Έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν αύξηση ή προαγωγή.



Τα ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ZipHealth, μιας διαδικτυακής φαρμακευτικής πλατφόρμας που δημοσίευσε τα ευρήματά της τον Οκτώβριο 2025, οι εργαζόμενοι που κάνουν σεξ το πρωί παρουσιάζουν:

71% υψηλότερη παραγωγικότητα

70% μεγαλύτερη ολοκλήρωση εργασιών

58% αυξημένη συγκέντρωση

57% ισχυρότερο κίνητρο

54% υψηλότερη επαγγελματική ικανοποίηση

Και δεν είναι μόνο η διάθεση που βελτιώνεται. Τα νούμερα δείχνουν πως το πρωινό σεξ έχει και οικονομικά οφέλη:

Το 19% όσων το επιλέγουν είδαν προαγωγή μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Το 51% έλαβε αύξηση - ποσοστό υψηλότερο από κάθε άλλη ομάδα εργαζομένων.

Ποιοι το προτιμούν - και ποιοι επωφελούνται περισσότερο

Η έρευνα, που έγινε σε 1.000 Αμερικανούς εργαζόμενους από διαφορετικές γενιές και παρουσιάζει η New York Post, δείχνει ότι οι Baby Boomers και όσοι ανήκουν στη Gen X άνω των 45 ετών είναι οι πιο… δραστήριοι τις πρωινές ώρες (20%), ακολουθούμενοι από τους Millennials (17%) και τη Gen Z (16%).

Όσον αφορά τους κλάδους, στην κορυφή της λίστας των «πρωινών τύπων» βρίσκονται:

Μάρκετινγκ

Φιλοξενία

Βιομηχανία

Κατασκευές

Ψυχαγωγία

Καλύτερο κι από καφέ



Περισσότερο από το 35% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η πρωινή ερωτική επαφή ανεβάζει τη διάθεση και την ενέργειά τους περισσότερο από την καφεΐνη.

«Οι Αμερικανοί που κάνουν σεξ το πρωί αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, αυτοπεποίθησης και συναισθηματικής σταθερότητας», σημειώνουν οι ερευνητές.

Σε σχέση με όσους επιλέγουν άλλες ώρες της ημέρας, οι «πρωινοί τύποι» παρουσιάζουν:

68% υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας

63% μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα

58% ενισχυμένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

49% καλύτερη διαχείριση άγχους

Η πιο ευχάριστη «συνταγή» επιτυχίας



Οι ειδικοί καταλήγουν πως, σε μια εποχή που όλοι αναζητούν «μυστικά» για περισσότερη παραγωγικότητα, ίσως το πιο απλό και απολαυστικό από όλα βρίσκεται ήδη… στο κρεβάτι.

«Λίγη πρωινή «γυμναστική» στο κρεβάτι μπορεί να είναι το μυστικό για να νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι, πιο σίγουροι - και, ναι, ακόμη πιο επιτυχημένοι στη δουλειά», σημειώνει η μελέτη.